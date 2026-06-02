Ливерпул янги мураббий борасида Андони Ираола билан келишувга яқин
Ливерпул жамоаси Арне Слот истеъфосидан сўнг бўш қолган бош мураббий лавозимига Боурнемоут собиқ устози Андони Ираола билан музокараларни якунламоқда. Анфиелд спорт директори Ричард Ҳугҳес ушбу жараёнга бошчилик қилмоқда ва клуб 11-июн куни бошланадиган Жаҳон чемпионатига қадар расмий эълонни амалга оширишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Times нашри хабарига кўра, 43 ёшли мутахассис ва клуб ўртасидаги музокаралар ижобий якунланган. Боурнемоут билан уч йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг эркин агентга айланган Ираола, Ричард Ҳугҳеснинг шахсий танлови ҳисобланади. Ҳугҳес испаниялик мураббийнинг агрессив прессингга асосланган тактик услуби Ливерпул фалсафасига тўлиқ мос келишига ишонмоқда.
Клуб раҳбарияти Себастиан Ҳоэнесс ва Piерре Саге каби номзодларни ҳам кўриб чиққан бўлса-да, айнан Ираола асосий фаворитга айланди. Маълумотларга кўра, баскиялик мураббий ўзи билан бирга Ливерпулнинг ашаддий мухлиси бўлган ёрдамчиси Томмй Элпҳиккни ҳам Мерсисайдга олиб келмоқчи.
Ираола ўтган мавсумда Боурнемоут жамоасини Англия Премер-лигасида олтинчи ўринга олиб чиқиб, клуб тарихида илк бор Еврокубоклар йўлланмасини қўлга киритди. Унинг жамоаси таркибдаги етакчилар, жумладан ҳужумчи Антуан Семенё Манчестер Сити клубига сотилганига қарамай, юқори натижалар қайд этгани кўплаб гранд клублар эътиборини тортган эди.
Ливерпул учун ушбу ёзги трансфер ойнаси ўтиш даври бўлиши кутилмоқда. Янги мураббий нафақат янги штабни шакллантириши, балки жамоани тарк этган Муҳаммад Салах ўрнига юқори савиядаги вингер топиши ҳам зарур. Жамоа трансфер ойнаси ёпилгунга қадар таркибни сезиларли даражада янгилашни режалаштирган.
…