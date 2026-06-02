Ливерпул янги мураббий борасида Андони Ираола билан келишувга яқин

·48·Спорт
Ливерпул янги мураббий борасида Андони Ираола билан келишувга яқин

Ливерпул жамоаси Арне Слот истеъфосидан сўнг бўш қолган бош мураббий лавозимига Боурнемоут собиқ устози Андони Ираола билан музокараларни якунламоқда. Анфиелд спорт директори Ричард Ҳугҳес ушбу жараёнга бошчилик қилмоқда ва клуб 11-июн куни бошланадиган Жаҳон чемпионатига қадар расмий эълонни амалга оширишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Times нашри хабарига кўра, 43 ёшли мутахассис ва клуб ўртасидаги музокаралар ижобий якунланган. Боурнемоут билан уч йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг эркин агентга айланган Ираола, Ричард Ҳугҳеснинг шахсий танлови ҳисобланади. Ҳугҳес испаниялик мураббийнинг агрессив прессингга асосланган тактик услуби Ливерпул фалсафасига тўлиқ мос келишига ишонмоқда.

Клуб раҳбарияти Себастиан Ҳоэнесс ва Piерре Саге каби номзодларни ҳам кўриб чиққан бўлса-да, айнан Ираола асосий фаворитга айланди. Маълумотларга кўра, баскиялик мураббий ўзи билан бирга Ливерпулнинг ашаддий мухлиси бўлган ёрдамчиси Томмй Элпҳиккни ҳам Мерсисайдга олиб келмоқчи.

Ираола ўтган мавсумда Боурнемоут жамоасини Англия Премер-лигасида олтинчи ўринга олиб чиқиб, клуб тарихида илк бор Еврокубоклар йўлланмасини қўлга киритди. Унинг жамоаси таркибдаги етакчилар, жумладан ҳужумчи Антуан Семенё Манчестер Сити клубига сотилганига қарамай, юқори натижалар қайд этгани кўплаб гранд клублар эътиборини тортган эди.

Ливерпул учун ушбу ёзги трансфер ойнаси ўтиш даври бўлиши кутилмоқда. Янги мураббий нафақат янги штабни шакллантириши, балки жамоани тарк этган Муҳаммад Салах ўрнига юқори савиядаги вингер топиши ҳам зарур. Жамоа трансфер ойнаси ёпилгунга қадар таркибни сезиларли даражада янгилашни режалаштирган.

ЛиверпулАндони ИраолаАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди