МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўринда
Шимолий Америка қитъасининг энг нуфузли футбол мусобақаси ҳисобланган МЛС (Маҳаллий футбол лигаси) атрофидаги қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда. Футбол оламидаги нуфузли ва нуфузи баланд Transfermarkt портали океан орти лигасида тўп сураётган энг қимматбаҳо ўйинчиларнинг янгиланган рўйхатини кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этди. Ушбу рейтинг нафақат нархлар балансини, балки МЛСда юлдузлар рақобати янги босқичга чиққанини ҳам кўрсатиб бермоқда.
Нархлар жадвалининг энг юқори поғонасини айни пайтда икки нафар иқтидорли футболчи эгаллаб турибди.
Энг қимматбаҳо етакчилар кимлар?
Портал таҳлилчиларининг хулосасига кўра, айни пайтда лиганинг энг қиммат трансфер қийматига эга ўйинчилари қуйидагилар бўлди:
Жош Сарджент («Торонто» клуби аъзоси) — 16 миллион евро
Эвандер («Синсиннати» жамоаси вакили) — 16 миллион евро
Ҳар икки футболчи ҳам кўрсатаётган барқарор ўйинлари эвазига ўз қийматларини сақлаб қолган ҳолда, МЛСнинг энг қимматбаҳо юлдузлари сифатида эътироф этилди.
Афсонавий Лионель Месси ва кучли учлик рақобати
Рейтингнинг кейинги поғонасида дунё футболи тирик афсонаси, «Интер Майами» клубининг етакчиси ва сардори Лионель Месси қайд этилди. Фаолияти давомида рекорд даражада — саккиз марта «Олтин тўп» соҳиби бўлган аргентиналик сеҳргарнинг трансфер баҳоси айни дамда 15 миллион еврони ташкил қилмоқда.
Қизиғи шундаки, яна икки нафар таниқли ва тажрибали футболчининг бозор қиймати ҳам айнан Месси билан бир хил кўрсаткичда баҳоланган:
Футболчи номи
Клуби
Трансфер қиймати
Лионель Месси
«Интер Майами»
15 млн €
Андерс Дрейер
«Сан-Диего»
15 млн €
Сон Хён Мин
«Лос-Анжелес»
15 млн €
Кореялик юлдуз Сон Хён Мин ва даниялик Дрейернинг МЛСга кўчиб ўтиши лиганинг нуфузини янада оширгани кўриниб турибди.
«Интер Майами»нинг зафарли юришлари
Эслатиб ўтиш жоизки, Лионель Месси 2023 йилнинг ёзидан буён Флорида штати шарафини ҳимоя қилувчи «Интер Майами» жамоасида тўп суриб келмоқда. Унинг келиши клуб тарихини бутунлай ўзгартириб юборди.
Муҳим факт: Мессининг ажойиб ўйинлари ва етакчилик қобилияти эвазига «Интер Майами» клуби ўтган мавсумда ўз тарихида илк бор МЛС чемпионлик кубогини қўлга киритиб, ҳақиқий сенсация қайд этган эди.
Дунё ва океан орти футболининг энг қайноқ хабарлари, учрашувлар таҳлили ва қизиқарли воқеаларини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…