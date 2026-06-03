МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўринда

·47·Спорт
МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўринда

Шимолий Америка қитъасининг энг нуфузли футбол мусобақаси ҳисобланган МЛС (Маҳаллий футбол лигаси) атрофидаги қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда. Футбол оламидаги нуфузли ва нуфузи баланд Transfermarkt портали океан орти лигасида тўп сураётган энг қимматбаҳо ўйинчиларнинг янгиланган рўйхатини кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этди. Ушбу рейтинг нафақат нархлар балансини, балки МЛСда юлдузлар рақобати янги босқичга чиққанини ҳам кўрсатиб бермоқда.

Нархлар жадвалининг энг юқори поғонасини айни пайтда икки нафар иқтидорли футболчи эгаллаб турибди.

Энг қимматбаҳо етакчилар кимлар?

Портал таҳлилчиларининг хулосасига кўра, айни пайтда лиганинг энг қиммат трансфер қийматига эга ўйинчилари қуйидагилар бўлди:

  1. Жош Сарджент («Торонто» клуби аъзоси) — 16 миллион евро

  2. Эвандер («Синсиннати» жамоаси вакили) — 16 миллион евро

Ҳар икки футболчи ҳам кўрсатаётган барқарор ўйинлари эвазига ўз қийматларини сақлаб қолган ҳолда, МЛСнинг энг қимматбаҳо юлдузлари сифатида эътироф этилди.

Афсонавий Лионель Месси ва кучли учлик рақобати

Рейтингнинг кейинги поғонасида дунё футболи тирик афсонаси, «Интер Майами» клубининг етакчиси ва сардори Лионель Месси қайд этилди. Фаолияти давомида рекорд даражада — саккиз марта «Олтин тўп» соҳиби бўлган аргентиналик сеҳргарнинг трансфер баҳоси айни дамда 15 миллион еврони ташкил қилмоқда.

Қизиғи шундаки, яна икки нафар таниқли ва тажрибали футболчининг бозор қиймати ҳам айнан Месси билан бир хил кўрсаткичда баҳоланган:

Футболчи номи

Клуби

Трансфер қиймати

Лионель Месси

«Интер Майами»

15 млн €

Андерс Дрейер

«Сан-Диего»

15 млн €

Сон Хён Мин

«Лос-Анжелес»

15 млн €

Кореялик юлдуз Сон Хён Мин ва даниялик Дрейернинг МЛСга кўчиб ўтиши лиганинг нуфузини янада оширгани кўриниб турибди.

«Интер Майами»нинг зафарли юришлари

Эслатиб ўтиш жоизки, Лионель Месси 2023 йилнинг ёзидан буён Флорида штати шарафини ҳимоя қилувчи «Интер Майами» жамоасида тўп суриб келмоқда. Унинг келиши клуб тарихини бутунлай ўзгартириб юборди.

Муҳим факт: Мессининг ажойиб ўйинлари ва етакчилик қобилияти эвазига «Интер Майами» клуби ўтган мавсумда ўз тарихида илк бор МЛС чемпионлик кубогини қўлга киритиб, ҳақиқий сенсация қайд этган эди.

Дунё ва океан орти футболининг энг қайноқ хабарлари, учрашувлар таҳлили ва қизиқарли воқеаларини Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди