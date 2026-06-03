Месси нуфузли Астурия маликаси халқаро мукофотига лойиқ кўрилди
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк сиймолардан бири, айни пайтда АҚШнинг «Интер Майами» клуби ҳамда Аргентина миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган афсонавий ҳужумчи Лионель Месси навбатдаги юксак эътирофга сазовор бўлди. Маҳоратли футболчи 2026 йил учун спорт соҳасида бериладиган дунёга машҳур «Princess of Asturias Awards» (Астурия маликаси) нуфузли мукофоти лауреати деб эълон қилинди.
«Барселона» клубидан собиқ сардорига самимий табрик
Ушбу қувончли воқеадан сўнг, Лионель Мессининг фаолиятидаги энг ёрқин йиллар ўтган собиқ жамоаси — Каталониянинг «Барселона» клуби ҳам четда турмади ва ўз тарбияланувчисини ижтимоий тармоқлар орқали расман қутлади.
Каталонияликлар томонидан йўлланган самимий табрикнома матнида шундай дейилади:
«Лионель Мессини 2026 йилги спорт йўналишидаги Астурия маликаси мукофоти билан чин қалбдан муборакбод этамиз. Бу „Барселона“ жамоасида қолдирган афсонавий ва унутилмас меросингиз, шунингдек, клубимиз ранглари остида эришган улкан зафарларингиз билан безатилган буюк ҳамда такрорланмас фаолиятингиз учун муносиб кўрилган навбатдаги ҳаққоний эътирофдир».
Мукофот тарихи: Футбол дунёсининг камёб муваффақияти
Мазкур халқаро мукофот нафақат футбол, балки бутун спорт оламида ўта юқори нуфузга эга ҳисобланади. Сўнгги йиллардаги ғолибларга назар ташласак, ушбу совриннинг қиймати нечоғли баланд эканига амин бўламиз:
2025 йилда: Ушбу юксак мукофотга катта теннис оламининг тирик афсонаси, америкалик Серена Уильямс лойиқ деб топилган эди.
Футболчилар орасида: Тўп усталари бу совринни қўлга киритмаганига анча йиллар бўлганди. Сўнгги бор узоқ 2012 йилда Испания футболи юлдузлари — афсонавий дарвозабон Икер Касильяс ҳамда маҳоратли ярим ҳимоячи Хави ушбу мукофот билан тақдирланишган эди. Орадан йиллар ўтиб, Месси футбол оламига ушбу совринни яна бир бор қайтарди.
Биз ҳам ўз навбатида Лионель Мессини ушбу тарихий ютуқ билан табриклаб, унинг келгуси ўйинларида янгидан-янги голлар ва чиройли ғалабалар тилаб қоламиз. Дунё спорти ва футболининг энг сара, қизиқарли ҳамда қувончли янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг.
…