Месси нуфузли Астурия маликаси халқаро мукофотига лойиқ кўрилди

·144·Спорт
Месси нуфузли Астурия маликаси халқаро мукофотига лойиқ кўрилди
Аудио версияси

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк сиймолардан бири, айни пайтда АҚШнинг «Интер Майами» клуби ҳамда Аргентина миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган афсонавий ҳужумчи Лионель Месси навбатдаги юксак эътирофга сазовор бўлди. Маҳоратли футболчи 2026 йил учун спорт соҳасида бериладиган дунёга машҳур «Princess of Asturias Awards» (Астурия маликаси) нуфузли мукофоти лауреати деб эълон қилинди.

«Барселона» клубидан собиқ сардорига самимий табрик

Ушбу қувончли воқеадан сўнг, Лионель Мессининг фаолиятидаги энг ёрқин йиллар ўтган собиқ жамоаси — Каталониянинг «Барселона» клуби ҳам четда турмади ва ўз тарбияланувчисини ижтимоий тармоқлар орқали расман қутлади.

Каталонияликлар томонидан йўлланган самимий табрикнома матнида шундай дейилади:

«Лионель Мессини 2026 йилги спорт йўналишидаги Астурия маликаси мукофоти билан чин қалбдан муборакбод этамиз. Бу „Барселона“ жамоасида қолдирган афсонавий ва унутилмас меросингиз, шунингдек, клубимиз ранглари остида эришган улкан зафарларингиз билан безатилган буюк ҳамда такрорланмас фаолиятингиз учун муносиб кўрилган навбатдаги ҳаққоний эътирофдир».

Мукофот тарихи: Футбол дунёсининг камёб муваффақияти

Мазкур халқаро мукофот нафақат футбол, балки бутун спорт оламида ўта юқори нуфузга эга ҳисобланади. Сўнгги йиллардаги ғолибларга назар ташласак, ушбу совриннинг қиймати нечоғли баланд эканига амин бўламиз:

  • 2025 йилда: Ушбу юксак мукофотга катта теннис оламининг тирик афсонаси, америкалик Серена Уильямс лойиқ деб топилган эди.

  • Футболчилар орасида: Тўп усталари бу совринни қўлга киритмаганига анча йиллар бўлганди. Сўнгги бор узоқ 2012 йилда Испания футболи юлдузлари — афсонавий дарвозабон Икер Касильяс ҳамда маҳоратли ярим ҳимоячи Хави ушбу мукофот билан тақдирланишган эди. Орадан йиллар ўтиб, Месси футбол оламига ушбу совринни яна бир бор қайтарди.

Биз ҳам ўз навбатида Лионель Мессини ушбу тарихий ютуқ билан табриклаб, унинг келгуси ўйинларида янгидан-янги голлар ва чиройли ғалабалар тилаб қоламиз. Дунё спорти ва футболининг энг сара, қизиқарли ҳамда қувончли янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Месси нуфузли Астурия маликаси халқаро мукофотига лойиқ кўрилди – Zamin.uz, 03.06.2026