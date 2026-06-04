Ливерпул ва Манчестер Сити Германия иқтидорини қўлга киритишга яқин
Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Ливерпул ва Манчестер Сити жамоалари "Ҳерта Берлин"нинг ёш юлдузи Кеннет Эичҳорн учун курашда яққол пешқадамга айланишди. Германия Бундеслигасининг етакчи клублари Бавария ва Боруссия Дортмунд 16 ёшли ярим ҳимоячи учун музокаралардан чиқишга қарор қилганидан сўнг, инглиз клубларида ажойиб имконият пайдо бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Бавария спорт директори Max Эберл ушбу трансфернинг ашаддий тарафдори бўлган ва футболчининг вакиллари билан мунтазам алоқада бўлиб турган. Бироқ, Мюнхен клуби раҳбарияти ичида якуний келишувга эришилмади. Бавария раҳбарияти катта миқдордаги маблағни сарфлашдан кўра, ўз академияси тарбияланувчиларига эътибор қаратишни афзал кўрмоқда.
Трансфер йўлидаги асосий тўсиқ футболчи агентларининг молиявий талаблари бўлди. Хабарларга кўра, агентлар сўраётган "кўринмас тўловлар" (ҳандгелд) миқдори 10 миллион евродан ошиб кетган ва бу ҳатто "Ҳерта Берлин"га тўланадиган трансфер суммасидан ҳам кўпроқдир. Боруссия Дортмунд ҳам айнан шу сабабли умумий пакетни жуда қиммат деб ҳисоблаб, пойгани тарк этди.
Кеннет Эичҳорннинг шартномасида июн ойида муддати тугайдиган 12 миллион евролик товон пули банди мавжуд. Германия клублари чекинган бир пайтда, Манчестер Сити ва Ливерпул ушбу иқтидор учун 20 миллион еврогача маблағ сарфлашга тайёр эканликларини билдиришган. Гарчи Брехит қоидалари сабабли футболчи 18 ёшга тўлгунига қадар Англияда ўйнай олмаса-да, клублар уни ҳозир сотиб олиб, ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқдалар.
…