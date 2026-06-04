Ливерпул ва Манчестер Сити Германия иқтидорини қўлга киритишга яқин

·131·Спорт
Ливерпул ва Манчестер Сити Германия иқтидорини қўлга киритишга яқин
Аудио версияси

Англия Премер-лигасининг икки гиганти — Ливерпул ва Манчестер Сити жамоалари "Ҳерта Берлин"нинг ёш юлдузи Кеннет Эичҳорн учун курашда яққол пешқадамга айланишди. Германия Бундеслигасининг етакчи клублари Бавария ва Боруссия Дортмунд 16 ёшли ярим ҳимоячи учун музокаралардан чиқишга қарор қилганидан сўнг, инглиз клубларида ажойиб имконият пайдо бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Бавария спорт директори Max Эберл ушбу трансфернинг ашаддий тарафдори бўлган ва футболчининг вакиллари билан мунтазам алоқада бўлиб турган. Бироқ, Мюнхен клуби раҳбарияти ичида якуний келишувга эришилмади. Бавария раҳбарияти катта миқдордаги маблағни сарфлашдан кўра, ўз академияси тарбияланувчиларига эътибор қаратишни афзал кўрмоқда.

Трансфер йўлидаги асосий тўсиқ футболчи агентларининг молиявий талаблари бўлди. Хабарларга кўра, агентлар сўраётган "кўринмас тўловлар" (ҳандгелд) миқдори 10 миллион евродан ошиб кетган ва бу ҳатто "Ҳерта Берлин"га тўланадиган трансфер суммасидан ҳам кўпроқдир. Боруссия Дортмунд ҳам айнан шу сабабли умумий пакетни жуда қиммат деб ҳисоблаб, пойгани тарк этди.

Кеннет Эичҳорннинг шартномасида июн ойида муддати тугайдиган 12 миллион евролик товон пули банди мавжуд. Германия клублари чекинган бир пайтда, Манчестер Сити ва Ливерпул ушбу иқтидор учун 20 миллион еврогача маблағ сарфлашга тайёр эканликларини билдиришган. Гарчи Брехит қоидалари сабабли футболчи 18 ёшга тўлгунига қадар Англияда ўйнай олмаса-да, клублар уни ҳозир сотиб олиб, ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқдалар.

ЛиверпулМанчестер СитиБаварияБоруссия ДортмундТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди