Бавария ўз иқтидори Арижон Ибрагимович бўйича якуний қарорга келди

·115·Спорт
Бавария ўз иқтидори Арижон Ибрагимович бўйича якуний қарорга келди

Мюнхеннинг Бавария клуби ёш иқтидор эгаси Арижон Ибрагимовичнинг келажаги борасида бир қарорга келди. Sky нашри хабарига кўра, рекордчилар Германия У21 терма жамоаси аъзосини ижарага бериш ниятида эмас. Аксинча, клуб раҳбарияти уни асосий таркиб футболчиси сифатида кўрмоқда ва келгуси мавсумда унга муҳим рол юкламоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб мутасаддилари Ибрагимовичнинг ўтган мавсумда 1. ФК Ҳеиденҳеим сафидаги ўйинидан мамнун бўлишган. Режага кўра, у жамоада Рапҳаел Гуерреиро бажарган функцияни ўз зиммасига олади. Эслатиб ўтамиз, жароҳатларга қарамай, Рапҳаел Гуерреиро ўтган мавсумда 29 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол ва 3 та ассист қайд этган эди. Бавария Ибрагимовични ҳужумнинг ҳар икки қанотида ротация учун муносиб номзод деб ҳисобламоқда.

Ҳозирда футболчининг Мюнхен клуби билан шартномаси 2027-йилгача амал қилади. Бавария унга битимни узайтиришни таклиф қилган, бироқ якуний қарор футболчининг ўзига боғлиқ. Агар Ибрагимович янги шартномани рад этса, клуб уни сотиб юборишга мажбур бўлади. Айни дамда унга Англия Премер-лигаси ва Бундеслига клубларидан жиддий қизиқишлар мавжуд.

Хусусан, Англиянинг Астон Вилла, Брайтон, Брентфорд, Фулхэм ва Кристал Пелас каби жамоалари 20 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олишни кўзламоқда. Шунингдек, Германиянинг Хоффенхайм ва Штутгарт клублари ҳам трансфер бўйича сўров юборган. Бавария агар сотув амалга ошса, шартномага қайта сотиб олиш ҳуқуқини киритишни режалаштирмоқда.

Ибрагимович ўтган мавсумда 1. ФК Ҳеиденҳеим таркибида 34 та ўйинда майдонга тушиб, 2 та гол урди ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Мураббий Франк Счмидт унга 2300 дақиқадан ортиқ вақт ажратгани футболчининг ўсишида муҳим омил бўлди. Эндиликда у Мюнхен грандининг асосий таркибидан жой олиш учун кураш олиб боради.

БаварияТрансферларБундеслигаАрижон ИбрагимовичФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Бавария ўз иқтидори Арижон Ибрагимович бўйича якуний қарорга келди – Zamin.uz, 05.06.2026