Бавария ўз иқтидорини сақлаб қолмоқчи: Ибрагимович учун янги режа

·90·Спорт
Бавария ўз иқтидорини сақлаб қолмоқчи: Ибрагимович учун янги режа

Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг ёш иқтидори Арижон Ибрагимович борасида якуний қарорга келди. Sky хабарига кўра, Германия рекордчиси футболчини яна ижарага бериш ниятида эмас ва уни асосий жамоа таркибида олиб қолмоқчи. Клуб раҳбарияти Германия У21 терма жамоаси аъзосининг ўтган мавсумда 1. ФК Ҳеиденҳеим сафидаги ўсишидан мамнун ва унга янги мавсумда муҳим рол ажратишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб мутасаддилари Ибрагимовични жамоада Рапҳаел Гуерреиро бажарган функцияга ўхшаш вазифада кўришмоқда. Маълумот учун, Рапҳаел Гуерреиро жароҳатларига қарамай, ўтган мавсумда 29 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол ва 3 та ассист қайд этган эди. Ибрагимович ҳам ҳужумнинг ҳар икки қанотида ўйнай олиши сабабли, ротацияда етарли ўйин амалиётига эга бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирда барча қарор футболчининг ўзига боғлиқ: у 2027-йилгача мўлжалланган шартномасини узайтириб жамоада қолиши ёки трансферга чиқишини сўраши мумкин. Агар у кетишни ихтиёр этса, Бавария уни сотиб олиш ҳуқуқи билан сотишга тайёр. PSV Эиндҳовен жамоасидан Исмаел Саибари трансфери марказий чизиқ учун режалаштирилган бўлса, Антонй Гордон трансфери амалга ошмай қолгани Ибрагимович учун имкониятларни оширади.

Иқтидорли футболчига Англия Премер-лигаси клублари, хусусан, Астон Вилла, Брайтон, Брентфорд, Фулхэм ва Кристал Пелас қизиқиш билдирмоқда. Шунингдек, Бундеслиганинг Ҳоффенхайм ва Штутгарт жамоалари ҳам уни ўз сафига қўшиб олишга уринмоқда. Ибрагимович ўтган мавсумда 1. ФК Ҳеиденҳеим таркибида 34 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг лигада қолишига катта ҳисса қўшган эди.

БаварияТрансферларАрижон ИбрагимовичБундеслигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди