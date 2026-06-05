Бавария ўз иқтидорини сақлаб қолмоқчи: Ибрагимович учун янги режа
Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг ёш иқтидори Арижон Ибрагимович борасида якуний қарорга келди. Sky хабарига кўра, Германия рекордчиси футболчини яна ижарага бериш ниятида эмас ва уни асосий жамоа таркибида олиб қолмоқчи. Клуб раҳбарияти Германия У21 терма жамоаси аъзосининг ўтган мавсумда 1. ФК Ҳеиденҳеим сафидаги ўсишидан мамнун ва унга янги мавсумда муҳим рол ажратишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб мутасаддилари Ибрагимовични жамоада Рапҳаел Гуерреиро бажарган функцияга ўхшаш вазифада кўришмоқда. Маълумот учун, Рапҳаел Гуерреиро жароҳатларига қарамай, ўтган мавсумда 29 та ўйинда майдонга тушиб, 6 та гол ва 3 та ассист қайд этган эди. Ибрагимович ҳам ҳужумнинг ҳар икки қанотида ўйнай олиши сабабли, ротацияда етарли ўйин амалиётига эга бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирда барча қарор футболчининг ўзига боғлиқ: у 2027-йилгача мўлжалланган шартномасини узайтириб жамоада қолиши ёки трансферга чиқишини сўраши мумкин. Агар у кетишни ихтиёр этса, Бавария уни сотиб олиш ҳуқуқи билан сотишга тайёр. PSV Эиндҳовен жамоасидан Исмаел Саибари трансфери марказий чизиқ учун режалаштирилган бўлса, Антонй Гордон трансфери амалга ошмай қолгани Ибрагимович учун имкониятларни оширади.
Иқтидорли футболчига Англия Премер-лигаси клублари, хусусан, Астон Вилла, Брайтон, Брентфорд, Фулхэм ва Кристал Пелас қизиқиш билдирмоқда. Шунингдек, Бундеслиганинг Ҳоффенхайм ва Штутгарт жамоалари ҳам уни ўз сафига қўшиб олишга уринмоқда. Ибрагимович ўтган мавсумда 1. ФК Ҳеиденҳеим таркибида 34 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг лигада қолишига катта ҳисса қўшган эди.
…