Франция терма жамоаси ўз майдонида Кот-д'Ивуарга имкониятни бой берди
Жаҳон майдонларида мезбонлик қиладиган футбол бўйича дунё биринчилиги мусобақаси старти арафасида гранд жамоалар ўртасидаги назорат учрашувлари қизғин палласига кирди. Мундиалнинг бош фаворитларидан бири сифатида эътироф этилаётган Франция миллий терма жамоаси навбатдаги ўртоқлик баҳсида майдонга тушди. Дидье Дешам шогирдлари ўз мухлислари кўз ўнгида Африка қитъасининг энг шиддатли ва хавфли вакилларидан бири — Кот-д'Ивуар терма жамоасини қабул қилди.
Дунё юлдузлари билан тўлиб-тошган «уч ранглилар» (Франция терма жамоасининг лақаби) ушбу қарама-карашиликда яққол устунлик қилиши тахмин қилинган бўлса-да, африкалик футболчилар майдонда ҳақиқий ирода ва шижоат намойиш этишди. Қизиқарли ва кутилмаган вазиятларга бой кечган учрашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги кутилмаган, аммо ҳаққоний ғалабаси билан якунланди.
Шеркининг голи ва меҳмонларнинг иродали бэквеки
Учрашувнинг биринчи бўлими французларнинг фаол ҳужумлари ва тўп назорати остида ўтди. Ивуарликлар эса тартибли ҳимоя ва хавфли қарши ҳужумларга таяниб ҳаракат қилишди. Биринчи тайм якунланиши арафасида мезбонлар барибир ўз мақсадларига эришишди:
45-дақиқа: Франция терма жамоасининг умидли ёш юлдузи Райан Шерки рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасини танаффусга ғолиб сифатида олиб чиқди — 1:0.
53-дақиқа: Иккинчи бўлим бошланиши билан меҳмонлар ҳужумкорликни оширишди. Натижада Гела Дуе мувозанатни тиклаб, Франция ҳимоясини доғда қолдирди — 1:1.
84-дақиқа: Ўйин тугашига оз вақт қолганда, захирадан майдонга тушган маҳоратли вингер Амад Диалло французлар дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, стадионни карахт аҳволга солиб қўйди — 1:2.
Учрашув давомида ҳар икки мураббий таркибни имкон қадар янгилаб, кўплаб футболчиларни синовдан ўтказишди. Франция сафида Килиан Мбаппе, Орелен Тчуамени ва Майк Менян каби асосий кучлар ҳаракат қилган бўлса, Кот-д'Ивуар таркибида Франк Кессие ва Секо Фофана каби тажрибали ижрочилар жамоадошларини ғалаба сари бошлашди.
Назорат учрашувининг қисқача таблоси
Терма жамоалар
Гол муаллифлари
Зарба берилган дақиқалар
Якуний натижа
Франция
Райан Шерки
45'
1
Кот-д'Ивуар
Гела Дуе, Амад Диалло
53', 84'
2
Жамоаларнинг тўлиқ таркиблари:
Франция: Майк Менян, Жюл Кунде (Люка Эрнандес, 66), Ибраима Конате (Мало Гюсто, 66), Даё Упамекано (Люка Дин, 46), Тео Эрнандес (Максанс Lакруа, 46), Орелен Тчуамени (Маня Аклиуш, 46), Адриен Рабё (Коадио Коне, 66), Майкл Олисе (Нголо Канте, 46), Райан Шерки (Уоррен Заир-Эмери, 78), Килиан Мбаппе (Жан-Филипп Матета, 46), Маркус Тюрам (Бредли Баркола, 89).
Кот-д'Ивуар: Яҳя Фофана, Гела Дуе, Уилфрид Синго (Усман Диоманде, 75), Эммануел Агбаду, Гислайн Конан (Анж-Ёан Бонни, 68), Умар Диаките (Николя Пепе, 47), Франк Кессие (Кристофер Опери, 68), Секо Фофана (Равинел Инао Крист Оулай, 68), Ян Диоманд (Базумана Туре, 67), Эле Вахи (Иброҳим Сангаре, 67), Симон Адингра (Амад Диалло, 47).
Футбол шарҳи: Назорат беллашувидаги ушбу мағлубият Франция учун Жаҳон чемпионати олдидан ўзига хос совуқ душ вазифасини ўтаб беради. Дидье Дешам учун тактик хатоларни тузатиш ва ёш ўйинчиларнинг имкониятларини қайта кўриб чиқиш учун ҳали вақт бор. Кот-д'Ивуар эса кучли гранд устидан қозонилган ғалаба билан ўз мухлисларига ҳақиқий байрам туҳфа этди.
Жаҳон чемпионатига кўрилаётган тайёргарлик жараёнлари, терма жамоаларнинг энг сўнгги назорат ўйинлари ва футбол оламидаги эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…