Франция терма жамоаси ўз майдонида Кот-д'Ивуарга имкониятни бой берди

·145·Спорт
Франция терма жамоаси ўз майдонида Кот-д'Ивуарга имкониятни бой берди

Жаҳон майдонларида мезбонлик қиладиган футбол бўйича дунё биринчилиги мусобақаси старти арафасида гранд жамоалар ўртасидаги назорат учрашувлари қизғин палласига кирди. Мундиалнинг бош фаворитларидан бири сифатида эътироф этилаётган Франция миллий терма жамоаси навбатдаги ўртоқлик баҳсида майдонга тушди. Дидье Дешам шогирдлари ўз мухлислари кўз ўнгида Африка қитъасининг энг шиддатли ва хавфли вакилларидан бири — Кот-д'Ивуар терма жамоасини қабул қилди.

Дунё юлдузлари билан тўлиб-тошган «уч ранглилар» (Франция терма жамоасининг лақаби) ушбу қарама-карашиликда яққол устунлик қилиши тахмин қилинган бўлса-да, африкалик футболчилар майдонда ҳақиқий ирода ва шижоат намойиш этишди. Қизиқарли ва кутилмаган вазиятларга бой кечган учрашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги кутилмаган, аммо ҳаққоний ғалабаси билан якунланди.

Шеркининг голи ва меҳмонларнинг иродали бэквеки

Учрашувнинг биринчи бўлими французларнинг фаол ҳужумлари ва тўп назорати остида ўтди. Ивуарликлар эса тартибли ҳимоя ва хавфли қарши ҳужумларга таяниб ҳаракат қилишди. Биринчи тайм якунланиши арафасида мезбонлар барибир ўз мақсадларига эришишди:

  • 45-дақиқа: Франция терма жамоасининг умидли ёш юлдузи Райан Шерки рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасини танаффусга ғолиб сифатида олиб чиқди — 1:0.

  • 53-дақиқа: Иккинчи бўлим бошланиши билан меҳмонлар ҳужумкорликни оширишди. Натижада Гела Дуе мувозанатни тиклаб, Франция ҳимоясини доғда қолдирди — 1:1.

  • 84-дақиқа: Ўйин тугашига оз вақт қолганда, захирадан майдонга тушган маҳоратли вингер Амад Диалло французлар дарвозасига ғалаба тўпини киритиб, стадионни карахт аҳволга солиб қўйди — 1:2.

Учрашув давомида ҳар икки мураббий таркибни имкон қадар янгилаб, кўплаб футболчиларни синовдан ўтказишди. Франция сафида Килиан Мбаппе, Орелен Тчуамени ва Майк Менян каби асосий кучлар ҳаракат қилган бўлса, Кот-д'Ивуар таркибида Франк Кессие ва Секо Фофана каби тажрибали ижрочилар жамоадошларини ғалаба сари бошлашди.

Назорат учрашувининг қисқача таблоси

Терма жамоалар

Гол муаллифлари

Зарба берилган дақиқалар

Якуний натижа

Франция

Райан Шерки

45'

1

Кот-д'Ивуар

Гела Дуе, Амад Диалло

53', 84'

2

Жамоаларнинг тўлиқ таркиблари:

  • Франция: Майк Менян, Жюл Кунде (Люка Эрнандес, 66), Ибраима Конате (Мало Гюсто, 66), Даё Упамекано (Люка Дин, 46), Тео Эрнандес (Максанс Lакруа, 46), Орелен Тчуамени (Маня Аклиуш, 46), Адриен Рабё (Коадио Коне, 66), Майкл Олисе (Нголо Канте, 46), Райан Шерки (Уоррен Заир-Эмери, 78), Килиан Мбаппе (Жан-Филипп Матета, 46), Маркус Тюрам (Бредли Баркола, 89).

  • Кот-д'Ивуар: Яҳя Фофана, Гела Дуе, Уилфрид Синго (Усман Диоманде, 75), Эммануел Агбаду, Гислайн Конан (Анж-Ёан Бонни, 68), Умар Диаките (Николя Пепе, 47), Франк Кессие (Кристофер Опери, 68), Секо Фофана (Равинел Инао Крист Оулай, 68), Ян Диоманд (Базумана Туре, 67), Эле Вахи (Иброҳим Сангаре, 67), Симон Адингра (Амад Диалло, 47).

Футбол шарҳи: Назорат беллашувидаги ушбу мағлубият Франция учун Жаҳон чемпионати олдидан ўзига хос совуқ душ вазифасини ўтаб беради. Дидье Дешам учун тактик хатоларни тузатиш ва ёш ўйинчиларнинг имкониятларини қайта кўриб чиқиш учун ҳали вақт бор. Кот-д'Ивуар эса кучли гранд устидан қозонилган ғалаба билан ўз мухлисларига ҳақиқий байрам туҳфа этди.

Жаҳон чемпионатига кўрилаётган тайёргарлик жараёнлари, терма жамоаларнинг энг сўнгги назорат ўйинлари ва футбол оламидаги эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ФранцияКот-д'ИвуарДидье ДешамРайан ШеркиКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди