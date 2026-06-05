«Челси» ёзги трансфер ойнасида учта зўр тўпурарни қўлга киритмоқчи...
Европа футболида мавсум якунланиб, ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин гранд клублар ўртасидаги таркибни кучайтириш масаласи бош мавзуга айланиб бормоқда. Хусусан, Англиянинг «Челси» клуби бўлажак мавсум олдидан ҳужум чизиғини бутунлай янгилаш ва олдинги чизиқдаги рақобатни кучайтиришни мақсад қилган. Лондонликларнинг иқтидорли форварди Жоао Педронинг Испаниянинг «Барселона» клубига ўтиш эҳтимоли кундан-кунга ортиб бораётгани туфайли, «аристократлар» учун янги тўпурар сотиб олиш масаласи айни дамда жуда долзарб бўлиб турибди.
Британ оммавий ахборот воситалари тарқатган энг сўнгги инсайдларга қараганда, «Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо аллақачон ўз шорт-листини шакллантирган ва ёзда жамоага таклиф этилиши мумкин бўлган уч нафар юлдузли номзод аниқлаб олинган.
Хаби Алонсонинг шорт-листидан жой олган уч нафар асосий даъвогар
Лондон клубининг трансфер нишонида турган ҳужумчиларнинг имкониятлари ва уларнинг трансферида юзага келиши мумкин бўлган ҳолатлар ўзига хос хусусиятларга эга:
Виктор Осимхен («Галатасарой»): Нигериялик маҳоратли форвард қаерда ўйнамасин, ўзининг юқори сермаҳсуллиги билан ажралиб туради. Бироқ Туркия клуби ўз юлдузи учун камида 100 миллион евро товон пули талаб қилиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Осимхеннинг шахсий маош борасидаги юқори талаблари лондонликлар учун молиявий жиҳатдан бироз қийинчилик туғдириши мумкин.
Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид): Аргентиналик жаҳон чемпиони Хаби Алонсо ўйин схемаси учун энг идеал ва маъқул вариант сифатида кўрилмоқда. Лекин бу трансфернинг амалга ошиши анча мураккаб. Боиси, Альвареснинг ўзи Мадридни фақатгина битта клуб — «Барселона»дан расмий таклиф тушган тақдирдагина тарк этишга рози эканлигини билдирган.
Игор Тиаго («Брентфорд»): Бразилиялик ҳужумчи АПЛнинг жорий мавсумида ҳақиқий фурор кўрсатди ва рақиблар дарвозасига нақд 22 та гол уришга муваффақ бўлди. Клубдаги ёрқин ўйинлари эвазига у Бразилия миллий терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун якуний қайдномасидан жой олди. Қизиғи, айнан у сабаб Жоао Педро мундиалдан четда қолди. Тиаго 2026 йилнинг февралида «Брентфорд» билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлса-да, бу унинг ёзда гранд клубга ўтишига тўсқинлик қила олмаслиги айтилмоқда.
Номзодларнинг жорий ҳолати ва трансфер қиймати
Футболчи
Айни дамдаги клуби
Мавсумдаги бош натижаси / Трансфер тўсиғи
Виктор Осимхен
«Галатасарой»
100 миллион евролик товон пули ва юқори маош сўрови
Хулиан Альварес
«Атлетико» Мадрид
Фақатгина «Барселона»га ўтишни истаётгани
Игор Тиаго
«Брентфорд»
АПЛда 22 та гол ургани ва ЖЧ-2026 қайдномасига киргани
Трансфер таҳлили: «Челси» раҳбарияти Жоао Педронинг трансферидан тушадиган маблағни айнан янги ҳужумчи сотиб олишга йўналтиришни режалаштирган. Хаби Алонсонинг ушбу учликдан қай бирини танлаши ва лондонликларнинг ёзги трансфер бозоридаги юриши қандай якунланиши яқин ҳафталар ичида ойдинлашади.
Европа футболидаги энг қайноқ трансфер янгиликлари, инсайдлар ва севимли жамоаларингиз лагеридан олинган эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…