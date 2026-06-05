«Челси» ёзги трансфер ойнасида учта зўр тўпурарни қўлга киритмоқчи...

·748·Спорт
«Челси» ёзги трансфер ойнасида учта зўр тўпурарни қўлга киритмоқчи...

Европа футболида мавсум якунланиб, ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин гранд клублар ўртасидаги таркибни кучайтириш масаласи бош мавзуга айланиб бормоқда. Хусусан, Англиянинг «Челси» клуби бўлажак мавсум олдидан ҳужум чизиғини бутунлай янгилаш ва олдинги чизиқдаги рақобатни кучайтиришни мақсад қилган. Лондонликларнинг иқтидорли форварди Жоао Педронинг Испаниянинг «Барселона» клубига ўтиш эҳтимоли кундан-кунга ортиб бораётгани туфайли, «аристократлар» учун янги тўпурар сотиб олиш масаласи айни дамда жуда долзарб бўлиб турибди.

Британ оммавий ахборот воситалари тарқатган энг сўнгги инсайдларга қараганда, «Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо аллақачон ўз шорт-листини шакллантирган ва ёзда жамоага таклиф этилиши мумкин бўлган уч нафар юлдузли номзод аниқлаб олинган.

Хаби Алонсонинг шорт-листидан жой олган уч нафар асосий даъвогар

Лондон клубининг трансфер нишонида турган ҳужумчиларнинг имкониятлари ва уларнинг трансферида юзага келиши мумкин бўлган ҳолатлар ўзига хос хусусиятларга эга:

  • Виктор Осимхен («Галатасарой»): Нигериялик маҳоратли форвард қаерда ўйнамасин, ўзининг юқори сермаҳсуллиги билан ажралиб туради. Бироқ Туркия клуби ўз юлдузи учун камида 100 миллион евро товон пули талаб қилиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Осимхеннинг шахсий маош борасидаги юқори талаблари лондонликлар учун молиявий жиҳатдан бироз қийинчилик туғдириши мумкин.

  • Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид): Аргентиналик жаҳон чемпиони Хаби Алонсо ўйин схемаси учун энг идеал ва маъқул вариант сифатида кўрилмоқда. Лекин бу трансфернинг амалга ошиши анча мураккаб. Боиси, Альвареснинг ўзи Мадридни фақатгина битта клуб — «Барселона»дан расмий таклиф тушган тақдирдагина тарк этишга рози эканлигини билдирган.

  • Игор Тиаго («Брентфорд»): Бразилиялик ҳужумчи АПЛнинг жорий мавсумида ҳақиқий фурор кўрсатди ва рақиблар дарвозасига нақд 22 та гол уришга муваффақ бўлди. Клубдаги ёрқин ўйинлари эвазига у Бразилия миллий терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун якуний қайдномасидан жой олди. Қизиғи, айнан у сабаб Жоао Педро мундиалдан четда қолди. Тиаго 2026 йилнинг февралида «Брентфорд» билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган бўлса-да, бу унинг ёзда гранд клубга ўтишига тўсқинлик қила олмаслиги айтилмоқда.

Номзодларнинг жорий ҳолати ва трансфер қиймати

Футболчи

Айни дамдаги клуби

Мавсумдаги бош натижаси / Трансфер тўсиғи

Виктор Осимхен

«Галатасарой»

100 миллион евролик товон пули ва юқори маош сўрови

Хулиан Альварес

«Атлетико» Мадрид

Фақатгина «Барселона»га ўтишни истаётгани

Игор Тиаго

«Брентфорд»

АПЛда 22 та гол ургани ва ЖЧ-2026 қайдномасига киргани

Трансфер таҳлили: «Челси» раҳбарияти Жоао Педронинг трансферидан тушадиган маблағни айнан янги ҳужумчи сотиб олишга йўналтиришни режалаштирган. Хаби Алонсонинг ушбу учликдан қай бирини танлаши ва лондонликларнинг ёзги трансфер бозоридаги юриши қандай якунланиши яқин ҳафталар ичида ойдинлашади.

Европа футболидаги энг қайноқ трансфер янгиликлари, инсайдлар ва севимли жамоаларингиз лагеридан олинган эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЧелсиЖоау ПедруБарселонаШаби АлонсоВиктор Осимхен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди