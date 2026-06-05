Жуд Беллингем Англия терма жамоасида захира ўриндиғига михланиши мумкин
“Яна ким бўлиши мумкин?!” — Жуд Беллингем Евро-2024 нимчорак финалида Словакия дарвозасига 95-дақиқада акробатик услубда гол урганидан сўнг айнан шу сўзларни ҳайқирган эди. Ўша пайтгача “Уч шерлар” ўта ёмон ўйин кўрсатаётган эди, бироқ Беллингэмнинг қаҳрамонлиги жамоани турнирда олиб қолди. Бу Реал Мадрид сафида кетма-кет ғалабали голларни уриб, мавсум қаҳрамонига айланган футболчи учун навбатдаги чўққи эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Беллингэмнинг фаолияти шиддатли ўсиш билан бошланди: 19 ёшида 2022-йилги Жаҳон чемпионатида порлади, Боруссия Дортмунд жамоасини Бундеслига чемпионлиги остонасига олиб келди ва Реал Мадриддаги дебют мавсумида “Олтин тўп”га лойиқ ўйин кўрсатди. У Ла Лига доирасидаги дастлабки икки Эл-Класикода ҳам сўнгги дақиқаларда ғалаба голини киритиб, мухлислар меҳрини қозонган эди.
Бироқ, сўнгги вақтларда ярим ҳимоячининг ўйинида пасайиш кузатилмоқда. Жароҳатлар, хусусан, ўтган ёзда жарроҳлик амалиётини талаб қилган елкасидаги муаммо унинг формасига салбий таъсир кўрсатди. Реал Мадрид жамоасининг умумий инқирози ҳам Беллингэмнинг нуфузига зарба берди. Эндиликда у 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг асосий юзи сифатида кўрилаётган бўлса-да, Томас Тухель қўл остидаги жамоада унинг ўрни кафолатланмаган.
Ҳозирда Беллингэм 17-июн куни Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинида асосий таркибга кирмаслиги эҳтимоли ҳақиқатга яқинлашмоқда. Гарчи у Бирмингҳам Ситй академиясидан бери катта келажак вада қилаётган ва Реал Мадрид ҳамда Ливерпул каби грандлар талашган юлдуз бўлса-да, Томас Тухель жамоасидаги рақобат унинг захирада қолишига сабаб бўлиши мумкин.
…