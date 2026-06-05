Жуд Беллингем Англия терма жамоасида захира ўриндиғига михланиши мумкин

·59·Спорт
Жуд Беллингем Англия терма жамоасида захира ўриндиғига михланиши мумкин

“Яна ким бўлиши мумкин?!” — Жуд Беллингем Евро-2024 нимчорак финалида Словакия дарвозасига 95-дақиқада акробатик услубда гол урганидан сўнг айнан шу сўзларни ҳайқирган эди. Ўша пайтгача “Уч шерлар” ўта ёмон ўйин кўрсатаётган эди, бироқ Беллингэмнинг қаҳрамонлиги жамоани турнирда олиб қолди. Бу Реал Мадрид сафида кетма-кет ғалабали голларни уриб, мавсум қаҳрамонига айланган футболчи учун навбатдаги чўққи эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Беллингэмнинг фаолияти шиддатли ўсиш билан бошланди: 19 ёшида 2022-йилги Жаҳон чемпионатида порлади, Боруссия Дортмунд жамоасини Бундеслига чемпионлиги остонасига олиб келди ва Реал Мадриддаги дебют мавсумида “Олтин тўп”га лойиқ ўйин кўрсатди. У Ла Лига доирасидаги дастлабки икки Эл-Класикода ҳам сўнгги дақиқаларда ғалаба голини киритиб, мухлислар меҳрини қозонган эди.

Бироқ, сўнгги вақтларда ярим ҳимоячининг ўйинида пасайиш кузатилмоқда. Жароҳатлар, хусусан, ўтган ёзда жарроҳлик амалиётини талаб қилган елкасидаги муаммо унинг формасига салбий таъсир кўрсатди. Реал Мадрид жамоасининг умумий инқирози ҳам Беллингэмнинг нуфузига зарба берди. Эндиликда у 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг асосий юзи сифатида кўрилаётган бўлса-да, Томас Тухель қўл остидаги жамоада унинг ўрни кафолатланмаган.

Ҳозирда Беллингэм 17-июн куни Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинида асосий таркибга кирмаслиги эҳтимоли ҳақиқатга яқинлашмоқда. Гарчи у Бирмингҳам Ситй академиясидан бери катта келажак вада қилаётган ва Реал Мадрид ҳамда Ливерпул каби грандлар талашган юлдуз бўлса-да, Томас Тухель жамоасидаги рақобат унинг захирада қолишига сабаб бўлиши мумкин.

Жуд БеллингемРеал МадридАнглияТомас ТухельФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиБугун, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Бугун, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиБугун, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Бугун, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди