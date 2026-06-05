Ламине Ямал ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг 12 нафар ёш юлдузи

·71·Спорт
Ламине Ямал ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг 12 нафар ёш юлдузи

Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган навбатдаги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолмоқда. Жамоалар турнирга якуний тайёргарликни кўраётган бир пайтда, бутун дунё нигоҳи футбол оламининг энг иқтидорли ёшларига қаратилган. Пеле ва Килиан Мбаппе каби афсоналар ўсмирлик ёшидаёқ финалда гол уриб, тарихга кирган эди. Энди эса АҚШ, Мексика ва Канада майдонларида янги авлод вакиллари ўзларини кўрсатишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу турнирнинг энг асосий қаҳрамонларидан бири шубҳасиз Ламине Ямал бўлиши кутилмоқда. Барселона ва Испания терма жамоаси вингери 16 ёшидаёқ Грузия дарвозасига гол уриб, Луис де ла Фуенте жамоасининг ажралмас қисмига айланган эди. Евро-2024 мусобақасидаги ажойиб ўйинлари, хусусан, ярим финалда Франция дарвозасига йўллаган супер голи унинг катта саҳналардан қўрқмаслигини исботлади. Гарчи апрель ойида олган жароҳати туфайли дастлабки ўйинларни ўтказиб юбориши мумкин бўлса-да, унинг сафга қайтиши Испаниянинг чемпионлик имкониятларини кескин оширади.

Испания таркибида порлаши кутилаётган яна бир ёш иқтидор — Пау Кубарси. 19 ёшли ҳимоячи Ханси Флик қўл остида Барселона сафида икки йилдан бери барқарор ўйин намойиш этиб келмоқда. Тўп билан ишлаш маҳорати ва ҳимоядаги совуққонлиги билан ажралиб турадиган Кубарси, Европа чемпионатини ўтказиб юборган бўлса-да, саралаш босқичида ўзини кўрсатиб, асосий таркибдан жой эгаллашга улгурди.

ГОАЛ нашри томонидан саралаб олинган 12 нафар NXГН тоифасидаги ёшлар орасида Леннарт Карл каби иқтидорлар ҳам бор. Ушбу футболчилар нафақат ўз терма жамоаларининг муваффақиятига ҳисса қўшишлари, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги эътиборини қозониб, трансфер бозорининг асосий нишонларига айланишлари кутилмоқда. 2026-йилги мундиал янги юлдузларнинг туғилишига гувоҳ бўлиши аниқ.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиЛамине ЯмалБарселонаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди