Омар Беррада "Манчестер Юнайтед"нинг бош мақсадини маълум қилди
Англия футболининг энг кўп миллионли мухлислар армиясига эга бўлган жамоаси — "Манчестер Юнайтед" клуби раҳбарияти келажак учун катта ва дадил режаларни тузмоқда. Клубнинг бош директори Омар Беррада "қизил иблислар" тез орада яна Туманли Альбионнинг энг қудратли жамоасига айланиши ва Англия Премьер-лигаси (АПЛ) шоҳсупасига қайтишига қатъий ишонч билдирди.
Беррада машҳур "Inside Man Utd" дастурига берган эксклюзив интервьюсида жамоанинг ички муҳити, ўсиш суръатлари ва яқин йиллардаги чемпионлик амбициялари ҳақида тўхталиб ўтди.
"Мақсадимиз — яқин йилларда АПЛ тахтини қайтариш"
Клуб бош директорининг таъкидлашича, манчестерликлар чемпионлик курашига мутлақо тайёр ва бу узоқ кутилган воқеа яқин келажакда албатта рўй беради. У жамоанинг бугунги ҳолатини қуйидагича баҳолади:
«Келаси мавсумнинг ўзидаёқ АПЛ чемпионлигини қўлга киритиш учун боримизни берамиз. Агар мабодо ўшанда буни уддалай олмасак, ундан кейинги йилда мақсадимизга албатта эришамиз. Менинг фикримча, ҳозирги кунда жамоамиз жуда яхши ва барқарор ҳолатда шаклланиб бўлди. Ортда қолган мавсум давомида футболчиларимиз майдонда сезиларли даражада ижобий ўсиш ва катта ютуқларни намойиш эта олишди. Биз айнан мана шу тўғри йўналишда ривожланишда изчил давом этамиз».
Омар Беррада фақатгина майдондаги натижалар билан чекланиб қолмасдан, клубнинг умумий инфратузилмасини комплекс равишда юксалтириш бош режада эканини қўшимча қилди. Инвестициялар оқими нафақат трансферларга, балки бошқа соҳаларга ҳам йўналтирилади.
Майдон ташқарисидаги стратегик вазифалар
Жамоа раҳбарияти "Манчестер Юнайтед" брендини молиявий ва тижорий жиҳатдан янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Қуйидаги жадвалда клубнинг майдон ташқарисидаги бош устувор йўналишлари акс этган:
Стратегик йўналиш
Кўзланган асосий натижа
Молиявий сиёсат
Клубнинг иқтисодий барқарорлиги ва мустаҳкамлигини таъминлаш
Тижорий инновациялар
Янги замонавий лойиҳаларни жорий этиш, даромадларни ошириш
Инфратузилма
Клуб фаолиятининг барча соҳаларига фаол сармоя киритиш
Кўрсаткичлар юқориламоқда
Эслатиб ўтамиз, "Манчестер Юнайтед" жамоаси учун ортда қолган 2025/2026 йилги мавсум анча муваффақиятли кечди. Муросасиз ва шиддатли кечган баҳслар якунига кўра, "қизил иблислар" АПЛ турнир жадвалида фахрли учинчи ўринни банд этиб, УЕФА Чемпионлар лигаси йўлланмасини нақд қилган эдилар. Бу натижа клубнинг тўғри йўлдан кетаётгани ва чемпионлик пойдевори мустаҳкамланаётганидан далолат беради.
Таҳририят шарҳи: Омар Берраданинг бу қадар қатъият билан гапириши мухлисларда катта умид уйғотмоқда. АПЛда учинчи ўринга кўтарилиш — бу шунчаки бошланиши эди. Жамоанинг молиявий қудрати ва майдондаги шижоати бирлашса, яқин йилларда "Олд Траффорд"га катта ғалабалар қайтиши шубҳасиз.
Европа футболининг энг сара янгиликлари, Англия Премьер-лигаси кундаликлари ва севимли клубингиз ҳақидаги энг ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…