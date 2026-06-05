Омар Беррада "Манчестер Юнайтед"нинг бош мақсадини маълум қилди

·255·Спорт
Омар Беррада "Манчестер Юнайтед"нинг бош мақсадини маълум қилди

Англия футболининг энг кўп миллионли мухлислар армиясига эга бўлган жамоаси — "Манчестер Юнайтед" клуби раҳбарияти келажак учун катта ва дадил режаларни тузмоқда. Клубнинг бош директори Омар Беррада "қизил иблислар" тез орада яна Туманли Альбионнинг энг қудратли жамоасига айланиши ва Англия Премьер-лигаси (АПЛ) шоҳсупасига қайтишига қатъий ишонч билдирди.

Беррада машҳур "Inside Man Utd" дастурига берган эксклюзив интервьюсида жамоанинг ички муҳити, ўсиш суръатлари ва яқин йиллардаги чемпионлик амбициялари ҳақида тўхталиб ўтди.

"Мақсадимиз — яқин йилларда АПЛ тахтини қайтариш"

Клуб бош директорининг таъкидлашича, манчестерликлар чемпионлик курашига мутлақо тайёр ва бу узоқ кутилган воқеа яқин келажакда албатта рўй беради. У жамоанинг бугунги ҳолатини қуйидагича баҳолади:

«Келаси мавсумнинг ўзидаёқ АПЛ чемпионлигини қўлга киритиш учун боримизни берамиз. Агар мабодо ўшанда буни уддалай олмасак, ундан кейинги йилда мақсадимизга албатта эришамиз. Менинг фикримча, ҳозирги кунда жамоамиз жуда яхши ва барқарор ҳолатда шаклланиб бўлди. Ортда қолган мавсум давомида футболчиларимиз майдонда сезиларли даражада ижобий ўсиш ва катта ютуқларни намойиш эта олишди. Биз айнан мана шу тўғри йўналишда ривожланишда изчил давом этамиз».

Омар Беррада фақатгина майдондаги натижалар билан чекланиб қолмасдан, клубнинг умумий инфратузилмасини комплекс равишда юксалтириш бош режада эканини қўшимча қилди. Инвестициялар оқими нафақат трансферларга, балки бошқа соҳаларга ҳам йўналтирилади.

Майдон ташқарисидаги стратегик вазифалар

Жамоа раҳбарияти "Манчестер Юнайтед" брендини молиявий ва тижорий жиҳатдан янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Қуйидаги жадвалда клубнинг майдон ташқарисидаги бош устувор йўналишлари акс этган:

Стратегик йўналиш

Кўзланган асосий натижа

Молиявий сиёсат

Клубнинг иқтисодий барқарорлиги ва мустаҳкамлигини таъминлаш

Тижорий инновациялар

Янги замонавий лойиҳаларни жорий этиш, даромадларни ошириш

Инфратузилма

Клуб фаолиятининг барча соҳаларига фаол сармоя киритиш

Кўрсаткичлар юқориламоқда

Эслатиб ўтамиз, "Манчестер Юнайтед" жамоаси учун ортда қолган 2025/2026 йилги мавсум анча муваффақиятли кечди. Муросасиз ва шиддатли кечган баҳслар якунига кўра, "қизил иблислар" АПЛ турнир жадвалида фахрли учинчи ўринни банд этиб, УЕФА Чемпионлар лигаси йўлланмасини нақд қилган эдилар. Бу натижа клубнинг тўғри йўлдан кетаётгани ва чемпионлик пойдевори мустаҳкамланаётганидан далолат беради.

Таҳририят шарҳи: Омар Берраданинг бу қадар қатъият билан гапириши мухлисларда катта умид уйғотмоқда. АПЛда учинчи ўринга кўтарилиш — бу шунчаки бошланиши эди. Жамоанинг молиявий қудрати ва майдондаги шижоати бирлашса, яқин йилларда "Олд Траффорд"га катта ғалабалар қайтиши шубҳасиз.

Европа футболининг энг сара янгиликлари, Англия Премьер-лигаси кундаликлари ва севимли клубингиз ҳақидаги энг ишончли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Омар БеррадаМанчестер ЮнайтедАнглийская Премьер-лигаТуманный АльбионInside Man Utd
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди