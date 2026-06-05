Бавария раҳбариятида Кеннет Эичҳорн трансфери сабабли ички низо келиб чиқди

·102·Спорт
Бавария раҳбариятида Кеннет Эичҳорн трансфери сабабли ички низо келиб чиқди

Мюнхеннинг Бавария клуби раҳбариятида 16 ёшли иқтидор Кеннет Эичҳорн трансфери борасида жиддий келишмовчилик юзага келди. Bild нашрининг "Баерн-Инсидер" подкастида хабар берилишича, клуб спорт директори Max Эберл ва Чристопҳ Фреунд ёш ярим ҳимоячини жамоага олиб келиш учун бор кучини сарфлаган, бироқ кузатув кенгаши бу келишувга вето қўйган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Бавария раҳбарияти Эичҳорнни Чемпионлар лигаси доирасидаги Пари Сен-Жермен билан ўйин олдидан махсус самолётда Мюнхенга олиб келган. Ҳотел Виер Жаҳресзеитен меҳмонхонасида ўтган махфий учрашувда Венсан Компани футболчи билан соатлаб суҳбатлашган. Sport департаменти футболчини жамоага қўшиб олишни жуда истаётган бўлса-да, молиявий шартлар раҳбариятни қониқтирмаган.

Асосий муаммо футболчи ва унинг агентлари талаб қилаётган бонуслар билан боғлиқ. Хабарларга кўра, 16 ёшли ўйинчи учун 10-11 миллион евро миқдоридаги кўтарма пули (сигнинг-он фее) сўралган. Бавария кузатув кенгаши бундай ёшдаги футболчи учун бу суммани ҳаддан ташқари юқори деб ҳисоблаб, трансферни тўхтатиб қўйган.

Ҳозирда Мюнхен клубидаги вазият боши берк кўчага кириб қолган. Sport директорлари сармоя киритишга тайёр, аммо молиявий блок бунга рухсат бермаяпти. Эичҳорннинг агентлари эса футболчининг бозор қиймати 20 миллион евро эканлигини ва бу миқдордаги харажатлар ўзини оқлашини таъкидламоқда.

Бавария ичидаги ушбу низо бошқа гранд жамоалар учун айни муддао бўлди. Айни дамда Боруссия Дортмунд, Баер Леверкусен ва Ливерпул клублари иқтидорли ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун пойгага киришган.

БаварияТрансферКеннет ЭичҳорнВенсан КомпаниБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди