Маркинёс Чемпионлар лигаси финалидаги хатодан сўнг Габриелни юпатди

·74·Спорт
Маркинёс Чемпионлар лигаси финалидаги хатодан сўнг Габриелни юпатди

PSJ сардори Маркиньос Чемпионлар лигаси финалидаги драматик ғалабадан сўнг Арсенал ҳимоячиси Габриел Магалҳãесга айтган сўзларини очиқлади. Будапештда ўтган финалда Арсенал пеналтилар сериясида мағлуб бўлди ва Габриел ҳал қилувчи зарбада хатога йўл қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

PSJ футболчилари ғалабани нишонлаш учун югураётган бир пайтда, Маркиньос ўз жамоадошлари сафига қўшилмасдан, тушкунликка тушиб қолган ватандошининг ёнига борди. Тажрибали ҳимоячи 2022-йилги Жаҳон чемпионатида ўзи ҳам шундай оғир вазиятни бошидан ўтказганини эслаб, Габриелга далда беришга қарор қилди.

Бразилия терма жамоаси йиғинида журналистлар билан суҳбатлашган Маркиньос ўша лаҳзаларни шундай хотирлади: "Мен байрам қилишга тайёр эдим, лекин югуришни бошлаганимда қаршимда уни кўрдим. Жамоам унинг ёнидан ўтиб кетаётган эди — худди 2022-йилдаги менинг ҳолатим каби. Мен унга кучли бўлишини, бошини баланд кўтаришини айтдим, чунки у ажойиб мавсум ва ажойиб ўйин ўтказди".

Маркиньоснинг сўзларига кўра, у Габриелни жорий мавсумдаги энг яхши марказий ҳимоячи деб ҳисоблайди. "Унга бу мавсумда дунёнинг энг яхши марказий ҳимоячиси бўлганини айтдим. У бундай юкни кўтаришга лойиқ эмас эди, чунки пеналтилар сериясида ҳамма ҳам гол уришни хоҳлайди, лекин омад келмаслиги мумкин", — дея қўшимча қилди PSJ сардори.

Арсенал устози Микел Артета қўл остида барқарор ўйин кўрсатган Габриел учун бу хато мавсумнинг энг оғриқли нуқтаси бўлди. Бироқ Маркиньос биргина хато ҳимоячининг бутун мавсум давомидаги меҳнатини йўққа чиқармаслиги кераклигини ва у терма жамоа учун ҳам ўта муҳим футболчи эканлигини таъкидлади.

PSJАрсеналЧемпионлар ЛигасиМаркиньосГабриел Магалҳаес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди