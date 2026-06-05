Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчи
Европа футболида ёзги трансферлар мавсуми яқинлашгани сайин Мадриднинг “Реал” клуби атрофидаги инсайдерлик хабарлари янги босқичга чиқмоқда. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп “AS” нашри тарқатган сўнгги сенсацион маълумотларга қараганда, “Қироллик клуби” президенти Флорентино Перес Мюнхеннинг “Бавария” клуби вингери Майкл Олисени Мадридга олиб келиш учун нақд 150 миллион евро миқдоридаги маблағни қурбон қилишга тайёр.
Бироқ бу хабар футбол оламида катта муҳокамаларга ва сирли саволларга сабаб бўлмоқда. Чунки ушбу трансфер режаси Переснинг яқинда қилган шов-шувли баёноти фонида жуда қизиқ тус олди.
Роналду даражасидаги сирли юлдуз ким?
Эслатиб ўтамиз, бир неча кун муқаддам “қаймоқранглилар” раҳбари ОАВга берган интервьюсида келаётган ҳафтанинг сешанба куни клуб тарихидаги энг йирик ва даҳшатли трансфер таклифини расман эълон қилишини ваъда қилган эди. Переснинг таъкидлашича, ўша таклиф юбориладиган футболчининг исми ошкор бўлганда бутун дунё карахт аҳволга тушиб қолади.
Шу билан бирга, Мадрид гранди раҳбари ўша сирли ўйинчи маҳорат бобида афсонавий Криштиану Роналду даражасида эканлигини ва у асло Майкл Олисе эмаслигини алоҳида уқтириб ўтганди. Бу эса Олисенинг трансфери “Реал” учун сешанба кунги асосий бомба эмас, балки Переснинг таркибни кучайтириш бўйича параллел равишда олиб бораётган иккинчи йирик лойиҳаси эканлигидан далолат беради.
Мюнхен қалъасини забт этиш осон бўлмайди
Манбанинг хабар беришича, 24 ёшли франциялик вингернинг трансферини амалга ошириш Мадрид гранди учун жуда мураккаб кечади. Немис футболи гиганти ҳисобланган “Бавария” клуби ҳеч қандай иқтисодий тангликка дуч келмаган ва молиявий жиҳатдан барқарор мавқега эга. Мюнхенликлар ўз етакчиларини сотиш орқали ғазнани тўлдиришга муҳтож эмаслар.
Қолаверса, Олисе ортда қолган мавсумда ҳақиқий "вулқон"дек порлади. Футболчининг трансфер бозоридаги мақоми ва даҳшатли статистикаси қуйидаги жадвалда акс этган:
Кўрсаткичлар тури
Футболчининг актуал рақамлари ва ҳолати
Умумий ўйинлар сони
Мавсум давомида барча турнирларда 52 та учрашув
Сермаҳсуллик (Гол + Пасс)
22 та гол ва даҳшатли 31 та голли узатма (жами 53 очко!)
Амалдаги шартнома муддати
Мюнхенликлар билан 2029 йил ёзига қадар мўлжалланган
Бозор қиймати (Transfermarkt)
Айни дамда роппа-роса 150 миллион евро
Нисбатан ёш бўлишига қарамай, майдонда ҳақиқий сеҳргарга айланаётган Олисе учун Transfermarkt портали белгилаган баҳо Перес таклиф қилмоқчи бўлган суммага тўлиқ мос келади.
Замин шарҳи: Флорентино Переснинг трансфер бозоридаги буюк ўйинлари янги даражага чиқди. Бир томондан Майкл Олисе учун 150 миллион евролик юриш, иккинчи томондан сешанба куни эълон қилинадиган, Роналду мақомидаги яна бир сирли мега-юлдуз! Агар "Реал Мадрид" ушбу режаларнинг барини амалга оширса, кейинги мавсумда Европа футболида уларга қарши тура оладиган куч қолмайди. "Бавария" пулга муҳтож бўлмаса-да, Мадриднинг жозибаси ва Олисенинг эҳтимолий хоҳиши трансферни ҳал қилиши мумкин.
Европа трансфер бозорининг энг шов-шувли инсайдлари, "Реал Мадрид" лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва сешанба кунги сирли трансфер тафсилотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…