Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчи

·89·Спорт
Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчи

Европа футболида ёзги трансферлар мавсуми яқинлашгани сайин Мадриднинг “Реал” клуби атрофидаги инсайдерлик хабарлари янги босқичга чиқмоқда. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп “AS” нашри тарқатган сўнгги сенсацион маълумотларга қараганда, “Қироллик клуби” президенти Флорентино Перес Мюнхеннинг “Бавария” клуби вингери Майкл Олисени Мадридга олиб келиш учун нақд 150 миллион евро миқдоридаги маблағни қурбон қилишга тайёр.

Бироқ бу хабар футбол оламида катта муҳокамаларга ва сирли саволларга сабаб бўлмоқда. Чунки ушбу трансфер режаси Переснинг яқинда қилган шов-шувли баёноти фонида жуда қизиқ тус олди.

Роналду даражасидаги сирли юлдуз ким?

Эслатиб ўтамиз, бир неча кун муқаддам “қаймоқранглилар” раҳбари ОАВга берган интервьюсида келаётган ҳафтанинг сешанба куни клуб тарихидаги энг йирик ва даҳшатли трансфер таклифини расман эълон қилишини ваъда қилган эди. Переснинг таъкидлашича, ўша таклиф юбориладиган футболчининг исми ошкор бўлганда бутун дунё карахт аҳволга тушиб қолади.

Шу билан бирга, Мадрид гранди раҳбари ўша сирли ўйинчи маҳорат бобида афсонавий Криштиану Роналду даражасида эканлигини ва у асло Майкл Олисе эмаслигини алоҳида уқтириб ўтганди. Бу эса Олисенинг трансфери “Реал” учун сешанба кунги асосий бомба эмас, балки Переснинг таркибни кучайтириш бўйича параллел равишда олиб бораётган иккинчи йирик лойиҳаси эканлигидан далолат беради.

Мюнхен қалъасини забт этиш осон бўлмайди

Манбанинг хабар беришича, 24 ёшли франциялик вингернинг трансферини амалга ошириш Мадрид гранди учун жуда мураккаб кечади. Немис футболи гиганти ҳисобланган “Бавария” клуби ҳеч қандай иқтисодий тангликка дуч келмаган ва молиявий жиҳатдан барқарор мавқега эга. Мюнхенликлар ўз етакчиларини сотиш орқали ғазнани тўлдиришга муҳтож эмаслар.

Қолаверса, Олисе ортда қолган мавсумда ҳақиқий "вулқон"дек порлади. Футболчининг трансфер бозоридаги мақоми ва даҳшатли статистикаси қуйидаги жадвалда акс этган:

Кўрсаткичлар тури

Футболчининг актуал рақамлари ва ҳолати

Умумий ўйинлар сони

Мавсум давомида барча турнирларда 52 та учрашув

Сермаҳсуллик (Гол + Пасс)

22 та гол ва даҳшатли 31 та голли узатма (жами 53 очко!)

Амалдаги шартнома муддати

Мюнхенликлар билан 2029 йил ёзига қадар мўлжалланган

Бозор қиймати (Transfermarkt)

Айни дамда роппа-роса 150 миллион евро

Нисбатан ёш бўлишига қарамай, майдонда ҳақиқий сеҳргарга айланаётган Олисе учун Transfermarkt портали белгилаган баҳо Перес таклиф қилмоқчи бўлган суммага тўлиқ мос келади.

Замин шарҳи: Флорентино Переснинг трансфер бозоридаги буюк ўйинлари янги даражага чиқди. Бир томондан Майкл Олисе учун 150 миллион евролик юриш, иккинчи томондан сешанба куни эълон қилинадиган, Роналду мақомидаги яна бир сирли мега-юлдуз! Агар "Реал Мадрид" ушбу режаларнинг барини амалга оширса, кейинги мавсумда Европа футболида уларга қарши тура оладиган куч қолмайди. "Бавария" пулга муҳтож бўлмаса-да, Мадриднинг жозибаси ва Олисенинг эҳтимолий хоҳиши трансферни ҳал қилиши мумкин.

Европа трансфер бозорининг энг шов-шувли инсайдлари, "Реал Мадрид" лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва сешанба кунги сирли трансфер тафсилотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Флорентино ПересРеал МадридМайкл ОлизеБавария МюнхенКриштиану Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди