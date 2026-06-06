Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқазди
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси бўлажак йирик халқаро турнирларга пухта ҳозирлик кўриш мақсадида Европа яшил майдонларида ўқув-машғулот йиғинларини давом эттирмоқда. Словенияда ташкил этилган мазкур йиғин доирасида Равшан Ҳайдаров шогирдлари қитқадошимиз ҳамда азалий рақибларимиздан бири — Япония ёшлар терма жамоасига қарши жиддий синов-назорат баҳсида майдонга тушишди.
Ҳар икки жамоа учун ҳам муҳим тактик тажриба вазифасини ўтаб берган ушбу учрашувда "Кунчиқар юрт" вакиллари кичик (минимал) ҳисобдаги ғалабани қўлга киритишди.
Майдондаги шиддатли кураш ва мураббийлар тажрибаси
Учрашув давомида бош мураббий Равшан Ҳайдаров таркибдаги деярли барча футболчиларнинг ҳолатини кўздан кечириб олиш ва янги тактик схемаларни синаб кўриш мақсадида кенг қамровли ротациялардан фойдаланди. Вакилларимиз майдонда бор кучлари билан ҳаракат қилиб, рақибга муносиб қаршилик кўрсатишган бўлса-да, японияликлар томонидан урилган ягона гол баҳс тақдирини ҳал қилди.
Қуйида ушбу халқаро назорат беллашувининг батафсил баёни ва терма жамоамизнинг ўйин қайдномаси келтирилган:
Мусобақа мақоми
Учрашув иштирокчилари ва якуний ҳисоб
Навбатдаги рақиб ва сана
Халқаро ўртоқлик ўйини
Япония U-23 — Ўзбекистон U-23 1:0
АҚШ U-23 (8 июнь)
Терма жамоамизнинг учрашувдаги тўлиқ таркиби
Ушбу ўйинда вакилларимиз қуйидаги таркибда ҳаракат қилишди ва ўйин давомида бир қатор алмаштиришлар амалга оширилди:
Дарвозабон: Самандар Муратбаев
Ҳимоячилар: Саидхон Ҳамидов (Қувонч Хушвақтов, 65), Дилшод Муртазоев, Ғиёсжон Ризақулов, Равшан Хайруллаев (Оллоберган Каримов, 72).
Яримҳимоячилар: Асилбек Жумаев (Ойбек Ўрмонжонов, 72), Рўзибой Файзуллаев (Диёр Абдуназаров, 65), Рустам Фомин (Фирдавс Абдураҳмонов, 46), Нурлан Ибраимов (Муҳаммадали Реимов, 72).
Ҳужумчилар: Амирбек Саидов (Азизбек Тўлқинбеков, 46), Саидумархон Саиднуруллаев (Жўрабек Жўраев, 81).
Олдинда океан орти вакилларига қарши жиддий имтиҳон
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси мазкур мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган ҳолда Словениядаги йиғинни тиғиз графикда давом эттиради. Вакилларимиз узоқ кутишмайди — навбатдаги оғир ва қизиқарли тўқнашув жорий йилнинг 8 июнь куни бўлиб ўтади. Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги жамоамиз бу сафар АҚШ U-23 терма жамоасига қарши яшил майдонга тушади.
Замин шарҳи: Ўртоқлик учрашувларида қайд этилган натижа ҳеч қачон биринчи планга чиқмайди. Равшан Ҳайдаров учун айни дамда Словения йиғини орқали жамоанинг заиф нуқталарини аниқлаб олиш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини юқори даражага кўтариш муҳимроқ. Япониядек кучли жамоага қарши минимал мағлубият — бу бўлажак расмий турнирлар олдидан фойдали совуқ душ вазифасини ўтайди. 8 июнь кунги АҚШга қарши баҳсда ёшларимиздан янада мазмунли ўйин ва чиройли ғалаба кутиб қоламиз!
Ўзбек футболи оламидаги энг сўнгги қайноқ янгиликлар, терма жамоаларимизнинг хориждаги йиғинлари тафсилотлари ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…