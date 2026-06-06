Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқазди

·0·Спорт
Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқазди

Ўзбекистон U-23 терма жамоаси бўлажак йирик халқаро турнирларга пухта ҳозирлик кўриш мақсадида Европа яшил майдонларида ўқув-машғулот йиғинларини давом эттирмоқда. Словенияда ташкил этилган мазкур йиғин доирасида Равшан Ҳайдаров шогирдлари қитқадошимиз ҳамда азалий рақибларимиздан бири — Япония ёшлар терма жамоасига қарши жиддий синов-назорат баҳсида майдонга тушишди.

Ҳар икки жамоа учун ҳам муҳим тактик тажриба вазифасини ўтаб берган ушбу учрашувда "Кунчиқар юрт" вакиллари кичик (минимал) ҳисобдаги ғалабани қўлга киритишди.

Майдондаги шиддатли кураш ва мураббийлар тажрибаси

Учрашув давомида бош мураббий Равшан Ҳайдаров таркибдаги деярли барча футболчиларнинг ҳолатини кўздан кечириб олиш ва янги тактик схемаларни синаб кўриш мақсадида кенг қамровли ротациялардан фойдаланди. Вакилларимиз майдонда бор кучлари билан ҳаракат қилиб, рақибга муносиб қаршилик кўрсатишган бўлса-да, японияликлар томонидан урилган ягона гол баҳс тақдирини ҳал қилди.

Қуйида ушбу халқаро назорат беллашувининг батафсил баёни ва терма жамоамизнинг ўйин қайдномаси келтирилган:

Мусобақа мақоми

Учрашув иштирокчилари ва якуний ҳисоб

Навбатдаги рақиб ва сана

Халқаро ўртоқлик ўйини

Япония U-23 — Ўзбекистон U-23 1:0

АҚШ U-23 (8 июнь)

Терма жамоамизнинг учрашувдаги тўлиқ таркиби

Ушбу ўйинда вакилларимиз қуйидаги таркибда ҳаракат қилишди ва ўйин давомида бир қатор алмаштиришлар амалга оширилди:

  • Дарвозабон: Самандар Муратбаев

  • Ҳимоячилар: Саидхон Ҳамидов (Қувонч Хушвақтов, 65), Дилшод Муртазоев, Ғиёсжон Ризақулов, Равшан Хайруллаев (Оллоберган Каримов, 72).

  • Яримҳимоячилар: Асилбек Жумаев (Ойбек Ўрмонжонов, 72), Рўзибой Файзуллаев (Диёр Абдуназаров, 65), Рустам Фомин (Фирдавс Абдураҳмонов, 46), Нурлан Ибраимов (Муҳаммадали Реимов, 72).

  • Ҳужумчилар: Амирбек Саидов (Азизбек Тўлқинбеков, 46), Саидумархон Саиднуруллаев (Жўрабек Жўраев, 81).

Олдинда океан орти вакилларига қарши жиддий имтиҳон

Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси мазкур мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган ҳолда Словениядаги йиғинни тиғиз графикда давом эттиради. Вакилларимиз узоқ кутишмайди — навбатдаги оғир ва қизиқарли тўқнашув жорий йилнинг 8 июнь куни бўлиб ўтади. Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги жамоамиз бу сафар АҚШ U-23 терма жамоасига қарши яшил майдонга тушади.

Замин шарҳи: Ўртоқлик учрашувларида қайд этилган натижа ҳеч қачон биринчи планга чиқмайди. Равшан Ҳайдаров учун айни дамда Словения йиғини орқали жамоанинг заиф нуқталарини аниқлаб олиш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини юқори даражага кўтариш муҳимроқ. Япониядек кучли жамоага қарши минимал мағлубият — бу бўлажак расмий турнирлар олдидан фойдали совуқ душ вазифасини ўтайди. 8 июнь кунги АҚШга қарши баҳсда ёшларимиздан янада мазмунли ўйин ва чиройли ғалаба кутиб қоламиз!

Ўзбек футболи оламидаги энг сўнгги қайноқ янгиликлар, терма жамоаларимизнинг хориждаги йиғинлари тафсилотлари ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди