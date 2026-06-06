Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилди
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ва тенгсиз сиймолардан бири — футбол қироли Пеленинг ноёб тарихий либоси ким ошди савдосига қўйилди. Бу шунчаки оддий мато эмас, балки миллионлар ўйини тарихини бутунлай ўзгартириб юборган олтин даврнинг энг қимматли ёдгорлигидир. Нуфузли савдо уйлари томонидан ташкил этилаётган ушбу йирик тадбир қисқа фурсатда дунё коллекционерлари ва футбол ишқибозларининг диққат марказига чиқди.
Маълум қилинишича, ушбу ноёб лот бўйича савдолар жорий йилнинг 29 июнидан бошланиб, 16 июлига қадар давом этади. Энг ҳайратланарли жиҳати, тарихий футболканинг бошланғич баҳоси нақд 6 миллион доллар этиб белгиланди.
Мерос ва тарих: 17 ёшли даҳонинг Швециядаги жасорати
Ким ошди савдосига қўйилган ушбу спорт кийимининг қиймати нима учун бунчалик баланд баҳоланмоқда? Бунинг замирида жаҳон футболининг энг гўзал пойдевори ётибди:
Тарихий учрашув: Айнан мана шу афсонавий либосда 17 ёшли ўспирин Пеле 1958 йилги Жаҳон чемпионатининг финал босқичида мезбон Швеция терма жамоасига қарши яшил майдонга тушган.
Тақдирни ҳал қилган дубль: Ўша муросасиз ва шиддатли баҳсда ёш ҳужумчи рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, ҳақиқий фурор кўтарган.
Биринчи олтин кубок: Пеленинг ушбу унутилмас голлари Бразилия миллий терма жамоасига ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионлиги тожини тақдим этган.
Қолаверса, ўша учрашув Пелени Мундиаллар финаллари тарихидаги энг ёш гол муаллифи сифатида йилномаларга муҳрлади. Ушбу ноёб ва ҳайратланарли рекорд орадан йиллар ўтган бўлса-да, ҳозирги кунга қадар ҳеч ким томонидан янгиланмай келинмоқда.
Уч карра Жаҳон тожини кийган ягона ҳукмдор
Пеленинг дунё футболидаги ўрни ва Мундиаллардаги мутлақ гегемонлиги қуйидаги тарихий жадвалда яққол акс этган:
Футболчи мақоми
Эришилган тарихий муваффақиятлар
Чемпионлик қўлга киритилган йиллар
👑 Футбол Қироли (Пеле)
Сайёрамизда футболчи сифатида уч карра жаҳон чемпиони бўлган ягона инсон.
🥇 1958 йил
🥇 1962 йил
🥇 1970 йил
Айнан мана шундай буюк зафарлар пойдевори бошланган илк либоснинг сотувга чиқарилиши спорт оламидаги энг йирик молиявий ва маданий воқеликка айланиши шубҳасиздир.
Замин шарҳи: 6 миллион долларлик бошланғич нарх кимгадир астрономик туюлиши мумкин, бироқ Пеле каби афсонанинг илк чемпионлик либоси учун бу арзигулик маблағдир. Савдо якунида ушбу мато дунёдаги энг қиммат спорт реквизитига айланиши ҳам ҳеч гап эмас. Чунки унда нафақат Пеленинг тери, балки миллионлаб бразилияликларнинг илк бор бахтдан йиғлаган қувонч кўз ёшлари ҳамда бутун бир футбол империясининг пойдевори яширинган. Лотнинг якуний баҳоси неча миллионга етишини интизорлик билан кутамиз.
Жаҳон футболи афсоналари ҳаётига оид эксклюзив мақолалар, шов-шувли аукционлар тафсилотлари ва спорт оламидаги энг қизиқарли воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…