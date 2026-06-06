Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилди

·0·Спорт
Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилди

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ва тенгсиз сиймолардан бири — футбол қироли Пеленинг ноёб тарихий либоси ким ошди савдосига қўйилди. Бу шунчаки оддий мато эмас, балки миллионлар ўйини тарихини бутунлай ўзгартириб юборган олтин даврнинг энг қимматли ёдгорлигидир. Нуфузли савдо уйлари томонидан ташкил этилаётган ушбу йирик тадбир қисқа фурсатда дунё коллекционерлари ва футбол ишқибозларининг диққат марказига чиқди.

Маълум қилинишича, ушбу ноёб лот бўйича савдолар жорий йилнинг 29 июнидан бошланиб, 16 июлига қадар давом этади. Энг ҳайратланарли жиҳати, тарихий футболканинг бошланғич баҳоси нақд 6 миллион доллар этиб белгиланди.

Мерос ва тарих: 17 ёшли даҳонинг Швециядаги жасорати

Ким ошди савдосига қўйилган ушбу спорт кийимининг қиймати нима учун бунчалик баланд баҳоланмоқда? Бунинг замирида жаҳон футболининг энг гўзал пойдевори ётибди:

  • Тарихий учрашув: Айнан мана шу афсонавий либосда 17 ёшли ўспирин Пеле 1958 йилги Жаҳон чемпионатининг финал босқичида мезбон Швеция терма жамоасига қарши яшил майдонга тушган.

  • Тақдирни ҳал қилган дубль: Ўша муросасиз ва шиддатли баҳсда ёш ҳужумчи рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, ҳақиқий фурор кўтарган.

  • Биринчи олтин кубок: Пеленинг ушбу унутилмас голлари Бразилия миллий терма жамоасига ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионлиги тожини тақдим этган.

Қолаверса, ўша учрашув Пелени Мундиаллар финаллари тарихидаги энг ёш гол муаллифи сифатида йилномаларга муҳрлади. Ушбу ноёб ва ҳайратланарли рекорд орадан йиллар ўтган бўлса-да, ҳозирги кунга қадар ҳеч ким томонидан янгиланмай келинмоқда.

Уч карра Жаҳон тожини кийган ягона ҳукмдор

Пеленинг дунё футболидаги ўрни ва Мундиаллардаги мутлақ гегемонлиги қуйидаги тарихий жадвалда яққол акс этган:

Футболчи мақоми

Эришилган тарихий муваффақиятлар

Чемпионлик қўлга киритилган йиллар

👑 Футбол Қироли (Пеле)

Сайёрамизда футболчи сифатида уч карра жаҳон чемпиони бўлган ягона инсон.

🥇 1958 йил


🥇 1962 йил


🥇 1970 йил

Айнан мана шундай буюк зафарлар пойдевори бошланган илк либоснинг сотувга чиқарилиши спорт оламидаги энг йирик молиявий ва маданий воқеликка айланиши шубҳасиздир.

Замин шарҳи: 6 миллион долларлик бошланғич нарх кимгадир астрономик туюлиши мумкин, бироқ Пеле каби афсонанинг илк чемпионлик либоси учун бу арзигулик маблағдир. Савдо якунида ушбу мато дунёдаги энг қиммат спорт реквизитига айланиши ҳам ҳеч гап эмас. Чунки унда нафақат Пеленинг тери, балки миллионлаб бразилияликларнинг илк бор бахтдан йиғлаган қувонч кўз ёшлари ҳамда бутун бир футбол империясининг пойдевори яширинган. Лотнинг якуний баҳоси неча миллионга етишини интизорлик билан кутамиз.

Жаҳон футболи афсоналари ҳаётига оид эксклюзив мақолалар, шов-шувли аукционлар тафсилотлари ва спорт оламидаги энг қизиқарли воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиЖурген Клоппнинг агенти Реал Мадрид билан боғлиқ хабарларга муносабат билдирдиБугун, 07:54Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Футбол қиролининг тарихий футболкаси рекорд нархда аукционга чиқарилди – Zamin.uz, 06.06.2026