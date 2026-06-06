«Бавария» клуби юлдузи Майкл Олисе «Реал Мадрид»га ўтишга рози бўлди
Европа футболида трансфер бозори эндигина очилган бўлса-да, албатта, гранд клублар иштирокидаги катта шов-шувлар ва кутилмаган бурилишлар бошланиб кетди. Айниқса, Испания ва Европа тахти соҳиби бўлмиш «Реал Мадрид» клуби бу ёзда ҳам тинч ўтирмоқчи эмас. «Қироллик клуби» таркибни янада ваҳимали кўринишга келтириш мақсадида навбатдаги мега-трансферга қўл урмоқда.
Энг ишончли ва нуфузли инсайдерлардан бири Рамон Алвареснинг берган сўнгги маълумотларига кўра, Мюнхеннинг «Бавария» жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Майкл Олисе фаолиятини Мадридда давом эттириш таклифига расман розилик берган. Футболчининг «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиш истагидан хабар топган «Реал» раҳбарияти аллақачон ушбу йирик келишув устида фаол иш бошлаб юборган.
Сешанба кунги расмий қадам ва астрономик сумма
Мадридликлар ушбу трансферни узоққа чўзмоқчи эмас. Инсайдернинг таъкидлашича, Испания гранди келаётган сешанба куни немислар клубига трансфер бўйича ўзининг биринчи расмий таклифини юборишни режалаштирмоқда. Ушбу трансфернинг молиявий деталлари эса ҳар қандай мухлисни ҳайратда қолдириши табиий:
Трансфернинг тахминий баҳоси: «Реал Мадрид» Майкл Олисе учун нақд 180 миллион евро атрофида маблағ тикишга тайёр.
«Бавария»нинг позицияси: Олисе ўтган мавсумда Мюнхен клубининг чинакам етакчисига айланди ва жамоанинг ғалабаларида жуда муҳим рол ўйнади. Шу сабабли «Бавария» раҳбарияти ўз юлдузини осонликча қўйиб юборишни истамаяпти ва музокараларда қаттиқ туриши кутилмоқда.
Майкл Олисе трансферининг асосий деталлари
Ушбу кутилаётган йил трансферларидан бирининг умумий манзарасини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали кўришингиз мумкин:
Трансфер субъектлари
Жорий ҳолат ва рақамлар
Клубларнинг мақсади
Майкл Олисе
«Реал Мадрид»га ўтишга шахсан рози бўлди
Фаолиятида янги ва энг юқори босқичга чиқиш.
«Реал Мадрид»
180 млн евро таклиф қилмоқда
Ёзги трансфер ойнасида таркибни янги юлдуз билан кучайтириш.
«Бавария» Мюнхен
Футболчини жамоада сақлаб қолмоқчи
Асосий таркиб ўзагини ва етакчи ижрочини йўқотмаслик.
Замин шарҳи: «Реал Мадрид»нинг трансфер бозоридаги бундай кескин ва катта қадамлари клубнинг келажакдаги амбициялари нақадар улкан эканлигидан далолат беради. 180 миллион евро — бу футбол тарихидаги энг қимматбаҳо трансферлардан бирига айланиши мумкин. Майкл Олисенинг Мюнхендаги ажойиб ўйинларидан сўнг Мадрид суперклубига ўтиши «қаймоқранглилар» ҳужум чизиғини янада даҳшатли кучга айлантиради. Тўғри, «Бавария» ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормайди, бироқ футболчининг ўзи Мадридга интилаётгани ва «Реал»нинг молиявий қудрати бу трансфернинг амалга ошишига бош омил бўлиши мумкин. Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз!
Европа футболининг энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Реал Мадрид» ва «Бавария» клублари ўртасидаги йирик музокаралар ҳамда эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…