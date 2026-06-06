«Бавария» клуби юлдузи Майкл Олисе «Реал Мадрид»га ўтишга рози бўлди

·2.4K·Спорт
«Бавария» клуби юлдузи Майкл Олисе «Реал Мадрид»га ўтишга рози бўлди

Европа футболида трансфер бозори эндигина очилган бўлса-да, албатта, гранд клублар иштирокидаги катта шов-шувлар ва кутилмаган бурилишлар бошланиб кетди. Айниқса, Испания ва Европа тахти соҳиби бўлмиш «Реал Мадрид» клуби бу ёзда ҳам тинч ўтирмоқчи эмас. «Қироллик клуби» таркибни янада ваҳимали кўринишга келтириш мақсадида навбатдаги мега-трансферга қўл урмоқда.

Энг ишончли ва нуфузли инсайдерлардан бири Рамон Алвареснинг берган сўнгги маълумотларига кўра, Мюнхеннинг «Бавария» жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Майкл Олисе фаолиятини Мадридда давом эттириш таклифига расман розилик берган. Футболчининг «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиш истагидан хабар топган «Реал» раҳбарияти аллақачон ушбу йирик келишув устида фаол иш бошлаб юборган.

Сешанба кунги расмий қадам ва астрономик сумма

Мадридликлар ушбу трансферни узоққа чўзмоқчи эмас. Инсайдернинг таъкидлашича, Испания гранди келаётган сешанба куни немислар клубига трансфер бўйича ўзининг биринчи расмий таклифини юборишни режалаштирмоқда. Ушбу трансфернинг молиявий деталлари эса ҳар қандай мухлисни ҳайратда қолдириши табиий:

  • Трансфернинг тахминий баҳоси: «Реал Мадрид» Майкл Олисе учун нақд 180 миллион евро атрофида маблағ тикишга тайёр.

  • «Бавария»нинг позицияси: Олисе ўтган мавсумда Мюнхен клубининг чинакам етакчисига айланди ва жамоанинг ғалабаларида жуда муҳим рол ўйнади. Шу сабабли «Бавария» раҳбарияти ўз юлдузини осонликча қўйиб юборишни истамаяпти ва музокараларда қаттиқ туриши кутилмоқда.

Майкл Олисе трансферининг асосий деталлари

Ушбу кутилаётган йил трансферларидан бирининг умумий манзарасини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали кўришингиз мумкин:

Трансфер субъектлари

Жорий ҳолат ва рақамлар

Клубларнинг мақсади

Майкл Олисе

«Реал Мадрид»га ўтишга шахсан рози бўлди

Фаолиятида янги ва энг юқори босқичга чиқиш.

«Реал Мадрид»

180 млн евро таклиф қилмоқда

Ёзги трансфер ойнасида таркибни янги юлдуз билан кучайтириш.

«Бавария» Мюнхен

Футболчини жамоада сақлаб қолмоқчи

Асосий таркиб ўзагини ва етакчи ижрочини йўқотмаслик.

Замин шарҳи: «Реал Мадрид»нинг трансфер бозоридаги бундай кескин ва катта қадамлари клубнинг келажакдаги амбициялари нақадар улкан эканлигидан далолат беради. 180 миллион евро — бу футбол тарихидаги энг қимматбаҳо трансферлардан бирига айланиши мумкин. Майкл Олисенинг Мюнхендаги ажойиб ўйинларидан сўнг Мадрид суперклубига ўтиши «қаймоқранглилар» ҳужум чизиғини янада даҳшатли кучга айлантиради. Тўғри, «Бавария» ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормайди, бироқ футболчининг ўзи Мадридга интилаётгани ва «Реал»нинг молиявий қудрати бу трансфернинг амалга ошишига бош омил бўлиши мумкин. Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз!

Европа футболининг энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Реал Мадрид» ва «Бавария» клублари ўртасидаги йирик музокаралар ҳамда эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Майкл ОлисеРеал МадридБаварияМадридМюнхен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Бугун, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиБугун, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиБугун, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Бугун, 14:45ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди