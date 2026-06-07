Янги тўлқин: Ламине Ямал, Эрлинг Холанд ва 2026-йилги ЖЧ дебютантлари
2026-йилги Жаҳон чемпионати бошланишига бир ҳафтадан кам вақт қолди. АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қиладиган ушбу турнирда илк бор 48 та жамоа иштирок этади, бу эса кўплаб юлдуз футболчилар учун глобал саҳнада дебют қилиш имкониятини яратади. Баъзи ўйинчилар ёшлиги сабабли, бошқалари эса жамоасининг саралашдан ўта олмагани туфайли шу пайтгача ушбу нуфузли мусобақадан четда қолаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегия терма жамоаси 1998-йилдан бери илк бор турнирга йўлланма олди ва кўпчилик уларни мусобақанинг "қора тулпори" сифатида кўрмоқда. Мартин Одегаард, Антонио Нуса ва Александер Сорлот каби юлдузлар қаторида асосий эътибор Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холандга қаратилади. Унинг терма жамоадаги кўрсаткичлари ҳайратланарли: 49 ўйинда 55 та гол. Бу ёз нафақат Эрлинг Холанд учун биринчи Жаҳон чемпионати, балки унинг фаолиятидаги илк йирик халқаро турнир бўлади.
Норвегия гуруҳ босқичида Ироқ, Сенегал ва Франция билан куч синашади. Рақиб ҳимоячилари Эрлинг Холанднинг тезкор ҳужумларидан ҳозирдан хавотирда экани аниқ. Манчестер Сити сафида рекордларни янгилаётган ҳужумчи ўзининг дебют чемпионатида ҳам шундай сермаҳсуллик кўрсата оладими? Кўпчилик бунга шубҳа қилмаяпти.
Испания футболининг янги умиди Ламине Ямал ҳам диққат марказида. Барселона сафида 15 ёшида дебют қилганидан бери у ўзининг сеҳрли ҳаракатлари билан дунёни ҳайратга солиб келмоқда. Ламине Ямал Евро-2024 турнирида ҳақиқий етакчига айланди ва Испаниянинг чемпионлигига катта ҳисса қўшди. Энди эса у Жаҳон чемпионати тахтини забт этишга тайёр.
Агар Ламине Ямал Америка майдонларида ҳам Европадаги каби ёрқин ўйин кўрсатса, у дунёнинг энг яхши футболчиси унвонига асосий номзод бўлиши мумкин. Ушбу икки юлдуздан ташқари яна ўндан ортиқ жаҳон даражасидаги футболчилар ўзларининг илк Мундиалида иштирок этишни интизорлик билан кутишмоқда.
…