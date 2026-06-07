Янги тўлқин: Ламине Ямал, Эрлинг Холанд ва 2026-йилги ЖЧ дебютантлари

·48·Спорт
Янги тўлқин: Ламине Ямал, Эрлинг Холанд ва 2026-йилги ЖЧ дебютантлари

2026-йилги Жаҳон чемпионати бошланишига бир ҳафтадан кам вақт қолди. АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қиладиган ушбу турнирда илк бор 48 та жамоа иштирок этади, бу эса кўплаб юлдуз футболчилар учун глобал саҳнада дебют қилиш имкониятини яратади. Баъзи ўйинчилар ёшлиги сабабли, бошқалари эса жамоасининг саралашдан ўта олмагани туфайли шу пайтгача ушбу нуфузли мусобақадан четда қолаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегия терма жамоаси 1998-йилдан бери илк бор турнирга йўлланма олди ва кўпчилик уларни мусобақанинг "қора тулпори" сифатида кўрмоқда. Мартин Одегаард, Антонио Нуса ва Александер Сорлот каби юлдузлар қаторида асосий эътибор Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холандга қаратилади. Унинг терма жамоадаги кўрсаткичлари ҳайратланарли: 49 ўйинда 55 та гол. Бу ёз нафақат Эрлинг Холанд учун биринчи Жаҳон чемпионати, балки унинг фаолиятидаги илк йирик халқаро турнир бўлади.

Норвегия гуруҳ босқичида Ироқ, Сенегал ва Франция билан куч синашади. Рақиб ҳимоячилари Эрлинг Холанднинг тезкор ҳужумларидан ҳозирдан хавотирда экани аниқ. Манчестер Сити сафида рекордларни янгилаётган ҳужумчи ўзининг дебют чемпионатида ҳам шундай сермаҳсуллик кўрсата оладими? Кўпчилик бунга шубҳа қилмаяпти.

Испания футболининг янги умиди Ламине Ямал ҳам диққат марказида. Барселона сафида 15 ёшида дебют қилганидан бери у ўзининг сеҳрли ҳаракатлари билан дунёни ҳайратга солиб келмоқда. Ламине Ямал Евро-2024 турнирида ҳақиқий етакчига айланди ва Испаниянинг чемпионлигига катта ҳисса қўшди. Энди эса у Жаҳон чемпионати тахтини забт этишга тайёр.

Агар Ламине Ямал Америка майдонларида ҳам Европадаги каби ёрқин ўйин кўрсатса, у дунёнинг энг яхши футболчиси унвонига асосий номзод бўлиши мумкин. Ушбу икки юлдуздан ташқари яна ўндан ортиқ жаҳон даражасидаги футболчилар ўзларининг илк Мундиалида иштирок этишни интизорлик билан кутишмоқда.

Жаҳон ЧемпионатиЭрлинг ХоландЛамине ЯмалНорвегияИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)