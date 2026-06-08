Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчи
Мадриднинг «Реал» клуби яқин кунлар ичида дунё футболида портлаш эффектини берувчи расмий баёнотни эълон қилиш арафасида турибди. Жамоа раҳбарияти афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуриньонинг қайтарилиши бўйича барча ҳужжат ишлари ва расмий тартиб-таомилларни якунламоқда. Испаниянинг нуфузли "Marca" нашри тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларга қараганда, «ўзгача» лақабли мураббий аллақачон «қироллик клуби» бошлиқлари билан махфий музокаралар ва илк тактик суҳбатларни ўтказишга улгурган.
Тажрибали мутахассис жамоанинг ҳозирги ҳолатини синчиклаб таҳлил қилар экан, Мадрид грандининг энг заиф ва оқсаётган нуқтасини очиқ-ойдин кўрсатиб ўтди. Моуриньонинг фикрича, «Реал» ҳужум ва ярим ҳимоя чизиғида дунёнинг энг кучли салоҳиятига эга, бироқ барча йирик совринлар ва чемпионлик унвонлари учун курашишда мудофаа чизиғини жиддий тарзда кучайтириш зарур. Португалиялик даҳо клуб раҳбарияти олдига трансферлар бўйича аниқ ва қатъий талабни қўйган.
Манбанинг таъкидлашича, Моуриньонинг Мадриддаги янги инқилоби ҳимояни қайта қуришдан бошланади. У ушбу чизиққа «Ливерпуль» клуби юлдузи Иброҳим Конате олиб келиниши билан чекланиб қолмоқчи эмас. Устознинг режасига кўра, Конате билан шартнома имзоланганидан сўнг, марказий ҳимояга яна бир юқори даражали ва баҳайбат футболчи харид қилиниши шарт. Шу йўл билан у Мадридда ўтиб бўлмас «истеҳком» ва ҳар қандай рақибга ҳайбат солувчи рақобатбардош таркиб шакллантиришни мақсад қилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ матбуотда Иброҳим Конатенинг «Реал» билан тўлиқ келишувга эришгани ҳақида шов-шувли хабарлар тарқалган эди. Унга кўра, франциялик ҳимоячи яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати баҳслари якунланиши билан тўғри Мадрид клуби ихтиёрига етиб келади. Энг ёқимли жиҳати шундаки, Конате инглиз клуби билан шартномаси якунига етгани боис, Мадридга мутлақо текинга — эркин агент мақомида кўчиб ўтади. Бу эса Моуриньонинг «Реал»даги янги давридаги илк йирик ва маҳоратли трансфер юриши бўлиши кутилмоқда.
Мадриднинг «Реал» клубига Жозе Моуриньонинг расман қайтиши, португалиялик мутахассиснинг янги трансфер нишонлари ва Испания Ла Лигасининг энг қайноқ кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…