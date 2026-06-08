Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчи

·103·Спорт
Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчи

Мадриднинг «Реал» клуби яқин кунлар ичида дунё футболида портлаш эффектини берувчи расмий баёнотни эълон қилиш арафасида турибди. Жамоа раҳбарияти афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуриньонинг қайтарилиши бўйича барча ҳужжат ишлари ва расмий тартиб-таомилларни якунламоқда. Испаниянинг нуфузли "Marca" нашри тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларга қараганда, «ўзгача» лақабли мураббий аллақачон «қироллик клуби» бошлиқлари билан махфий музокаралар ва илк тактик суҳбатларни ўтказишга улгурган.

Тажрибали мутахассис жамоанинг ҳозирги ҳолатини синчиклаб таҳлил қилар экан, Мадрид грандининг энг заиф ва оқсаётган нуқтасини очиқ-ойдин кўрсатиб ўтди. Моуриньонинг фикрича, «Реал» ҳужум ва ярим ҳимоя чизиғида дунёнинг энг кучли салоҳиятига эга, бироқ барча йирик совринлар ва чемпионлик унвонлари учун курашишда мудофаа чизиғини жиддий тарзда кучайтириш зарур. Португалиялик даҳо клуб раҳбарияти олдига трансферлар бўйича аниқ ва қатъий талабни қўйган.

Манбанинг таъкидлашича, Моуриньонинг Мадриддаги янги инқилоби ҳимояни қайта қуришдан бошланади. У ушбу чизиққа «Ливерпуль» клуби юлдузи Иброҳим Конате олиб келиниши билан чекланиб қолмоқчи эмас. Устознинг режасига кўра, Конате билан шартнома имзоланганидан сўнг, марказий ҳимояга яна бир юқори даражали ва баҳайбат футболчи харид қилиниши шарт. Шу йўл билан у Мадридда ўтиб бўлмас «истеҳком» ва ҳар қандай рақибга ҳайбат солувчи рақобатбардош таркиб шакллантиришни мақсад қилган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ матбуотда Иброҳим Конатенинг «Реал» билан тўлиқ келишувга эришгани ҳақида шов-шувли хабарлар тарқалган эди. Унга кўра, франциялик ҳимоячи яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати баҳслари якунланиши билан тўғри Мадрид клуби ихтиёрига етиб келади. Энг ёқимли жиҳати шундаки, Конате инглиз клуби билан шартномаси якунига етгани боис, Мадридга мутлақо текинга — эркин агент мақомида кўчиб ўтади. Бу эса Моуриньонинг «Реал»даги янги давридаги илк йирик ва маҳоратли трансфер юриши бўлиши кутилмоқда.

Мадриднинг «Реал» клубига Жозе Моуриньонинг расман қайтиши, португалиялик мутахассиснинг янги трансфер нишонлари ва Испания Ла Лигасининг энг қайноқ кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жозе МоуриньюРеал МадридИбраима КонатеМаркаЛиверпуль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиПерес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиКеча, 18:41Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиНидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиКеча, 17:58Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиНидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиКеча, 17:49Антонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаАнтонио Рюдигер Реал Мадрид билан шартномасини узайтирмоқдаКеча, 16:36Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиКеча, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаКеча, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)