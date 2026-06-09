Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирди
Бразилиялик UFC юлдузи Алекс Перрейра Оқ Уйда ташкил этиладиган йирик турнир олдидан таъсирли мотивацион нутқ сўзлади. “Поатан” лақаби билан танилган жангчи ўз ҳаётидаги оғир йўл, болаликдаги синовлар ва спорт орқали ўзини қайта шакллантиргани ҳақида очиқ гапирди.
Перрейра бугун UFCнинг энг таниқли ва хавфли жангчиларидан бири сифатида эътироф этилади. Аммо унинг юқори чўққигача бўлган йўли осон кечмаган. У ўз нутқида ҳаёт унга ҳеч қачон енгиллик бермаганини, болалигиданоқ оғир муҳит, эрта меҳнат ва инсонни йўлдан оздириши мумкин бўлган ҳолатларга дуч келганини таъкидлади.
“Ҳаёт менга шафқат қилмади. Ишга эрта кирдим, одамларни синдирадиган нарсаларга — спиртли ичимликлар, кўчалар ва тартибсизликларга эрта дуч келдим”, — деди Алекс Перрейра.
Унинг бу сўзлари оддий спортчи баёноти эмас. Бу — катта саҳнага чиқишдан олдин ўзи босиб ўтган оғир йўлни эслаётган инсоннинг иқрори. Перрейра учун жанг фақат октагондаги рақиб билан тўқнашув эмас, балки ўтмиш, ички қўрқувлар ва ҳаёт берган синовлар билан кураш ҳамдир.
Бразилиялик жангчининг айтишича, ҳаётининг бир нуқтасида у муҳим қарор қабул қилган: ё ўз тақдири учун масъулиятни ўз қўлига олади, ёки ҳаёт уни бутунлай синдириб ташлайди. Айнан шу англаш лаҳзаси унинг йўлини ўзгартирган.
“Қайсидир лаҳзада тушундим: ё ҳаётим учун масъулиятни ўз зиммамга оламан ёки у мени бутунлай синдиради”, — дея таъкидлади у.
Перрейранинг фикрича, у болалигиданоқ курашиб келган. Аммо бу курашни тўғри йўналишга бурганидан кейингина ҳаммаси ўзгарган. Спорт унга тартиб, мақсад, интизом ва ўзини бошқаришни ўргатган. Бу жиҳат унинг фаолиятида ҳал қилувчи омил бўлган.
“Болалигимдан жанг қилганман. Аммо буни тўғри йўлга солганимдан кейингина ҳаммаси ўзгарди”, — деди “Поатан”.
Алекс Перрейра учун ҳар бир жанг — ўтмишни эслаш, қаердан келганини унутмаслик ва ҳеч қачон ортга қайтмаслик ҳақидаги ички қасамга ўхшайди. У октагонга фақат ғалаба учун эмас, балки ўз ҳаётидаги барча оғир синовларга жавоб сифатида ҳам чиқади.
“Шу боис ҳар бир жангим қаердан келганим ва нима учун ҳеч қачон ортга қайтмаслигимни эслатади”, — деди Перрейра.
Бу гаплар UFC мухлислари учун яна бир бор Алекснинг нима учун бундай кучли характерга эга эканини тушунтириб беради. Унинг жанг услубида совуққонлик, кучли зарба ва руҳий барқарорлик бор. Перрейра кўпинча ортиқча гапирмайди, аммо октагонда ўз жавобини жуда қаттиқ беради.
Эслатиб ўтамиз, Алекс Перрейра 15 июнь куни “UFC Freedom 250” турнирида франциялик Сирил Ганга қарши октагонга кўтарилади. Бу тўқнашув кечанинг энг қизиқ жангларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Сирил Ган ҳам техник жиҳатдан кучли, ҳаракатчан ва оғир вазнда хавфли рақиблардан бири ҳисобланади. Шунинг учун Перрейра учун бу жанг оддий навбатдаги баҳс эмас, балки яна бир катта синов бўлади. Аммо “Поатан”нинг сўзларидан кўриниб турибдики, у бундай синовларга руҳан тайёр.
Перрейранинг мотивацион нутқи нафақат спортчилар, балки ҳаётда қийинчиликларга дуч келган ҳар бир инсон учун ҳам муҳим маъно беради. Унинг ҳикояси шуни кўрсатади: инсон қаердан келгани эмас, қайси йўлни танлагани ва ўз тақдири учун қанчалик масъулият олгани муҳим.
Алекс Перрейра бугун UFCдаги йирик юлдузлардан бири. Аммо унинг ҳақиқий кучи фақат зарбасида эмас. Унинг кучи — ўтмишидан қочмаслигида, оғир кунларини унутмаслигида ва ҳар бир жангда ўзига берган ваъдасини қайта-қайта исботлашида.
Оқ Уйдаги турнир олдидан айтилган бу сўзлар эса мухлисларга яна бир ҳақиқатни эслатди: катта чемпионлар аввало ҳаётнинг ўзи билан жангда енгилмаган инсонлардан чиқади.
…