Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирди

·1·Спорт
Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирди

Бразилиялик UFC юлдузи Алекс Перрейра Оқ Уйда ташкил этиладиган йирик турнир олдидан таъсирли мотивацион нутқ сўзлади. “Поатан” лақаби билан танилган жангчи ўз ҳаётидаги оғир йўл, болаликдаги синовлар ва спорт орқали ўзини қайта шакллантиргани ҳақида очиқ гапирди.

Перрейра бугун UFCнинг энг таниқли ва хавфли жангчиларидан бири сифатида эътироф этилади. Аммо унинг юқори чўққигача бўлган йўли осон кечмаган. У ўз нутқида ҳаёт унга ҳеч қачон енгиллик бермаганини, болалигиданоқ оғир муҳит, эрта меҳнат ва инсонни йўлдан оздириши мумкин бўлган ҳолатларга дуч келганини таъкидлади.

“Ҳаёт менга шафқат қилмади. Ишга эрта кирдим, одамларни синдирадиган нарсаларга — спиртли ичимликлар, кўчалар ва тартибсизликларга эрта дуч келдим”, — деди Алекс Перрейра.

Унинг бу сўзлари оддий спортчи баёноти эмас. Бу — катта саҳнага чиқишдан олдин ўзи босиб ўтган оғир йўлни эслаётган инсоннинг иқрори. Перрейра учун жанг фақат октагондаги рақиб билан тўқнашув эмас, балки ўтмиш, ички қўрқувлар ва ҳаёт берган синовлар билан кураш ҳамдир.

Бразилиялик жангчининг айтишича, ҳаётининг бир нуқтасида у муҳим қарор қабул қилган: ё ўз тақдири учун масъулиятни ўз қўлига олади, ёки ҳаёт уни бутунлай синдириб ташлайди. Айнан шу англаш лаҳзаси унинг йўлини ўзгартирган.

“Қайсидир лаҳзада тушундим: ё ҳаётим учун масъулиятни ўз зиммамга оламан ёки у мени бутунлай синдиради”, — дея таъкидлади у.

Перрейранинг фикрича, у болалигиданоқ курашиб келган. Аммо бу курашни тўғри йўналишга бурганидан кейингина ҳаммаси ўзгарган. Спорт унга тартиб, мақсад, интизом ва ўзини бошқаришни ўргатган. Бу жиҳат унинг фаолиятида ҳал қилувчи омил бўлган.

“Болалигимдан жанг қилганман. Аммо буни тўғри йўлга солганимдан кейингина ҳаммаси ўзгарди”, — деди “Поатан”.

Алекс Перрейра учун ҳар бир жанг — ўтмишни эслаш, қаердан келганини унутмаслик ва ҳеч қачон ортга қайтмаслик ҳақидаги ички қасамга ўхшайди. У октагонга фақат ғалаба учун эмас, балки ўз ҳаётидаги барча оғир синовларга жавоб сифатида ҳам чиқади.

“Шу боис ҳар бир жангим қаердан келганим ва нима учун ҳеч қачон ортга қайтмаслигимни эслатади”, — деди Перрейра.

Бу гаплар UFC мухлислари учун яна бир бор Алекснинг нима учун бундай кучли характерга эга эканини тушунтириб беради. Унинг жанг услубида совуққонлик, кучли зарба ва руҳий барқарорлик бор. Перрейра кўпинча ортиқча гапирмайди, аммо октагонда ўз жавобини жуда қаттиқ беради.

Эслатиб ўтамиз, Алекс Перрейра 15 июнь куни “UFC Freedom 250” турнирида франциялик Сирил Ганга қарши октагонга кўтарилади. Бу тўқнашув кечанинг энг қизиқ жангларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Сирил Ган ҳам техник жиҳатдан кучли, ҳаракатчан ва оғир вазнда хавфли рақиблардан бири ҳисобланади. Шунинг учун Перрейра учун бу жанг оддий навбатдаги баҳс эмас, балки яна бир катта синов бўлади. Аммо “Поатан”нинг сўзларидан кўриниб турибдики, у бундай синовларга руҳан тайёр.

Перрейранинг мотивацион нутқи нафақат спортчилар, балки ҳаётда қийинчиликларга дуч келган ҳар бир инсон учун ҳам муҳим маъно беради. Унинг ҳикояси шуни кўрсатади: инсон қаердан келгани эмас, қайси йўлни танлагани ва ўз тақдири учун қанчалик масъулият олгани муҳим.

Алекс Перрейра бугун UFCдаги йирик юлдузлардан бири. Аммо унинг ҳақиқий кучи фақат зарбасида эмас. Унинг кучи — ўтмишидан қочмаслигида, оғир кунларини унутмаслигида ва ҳар бир жангда ўзига берган ваъдасини қайта-қайта исботлашида.

Оқ Уйдаги турнир олдидан айтилган бу сўзлар эса мухлисларга яна бир ҳақиқатни эслатди: катта чемпионлар аввало ҳаётнинг ўзи билан жангда енгилмаган инсонлардан чиқади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчиБугун, 09:45Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиМбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиБугун, 09:38Баер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБаер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлигиБугун, 09:19Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Бугун, 09:05Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиМадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиБугун, 08:55Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)