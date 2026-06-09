«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда

·0·Спорт
«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда

Европа трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги яширин ва кескин кураш янги паллада кирмоқда. Германиянинг машҳур ва қудратли клуби «Бавария» Мюнхен Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоасига тегишли бўлган иқтидорли ҳужумчи Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жуда қатъий равишда кўриб чиқмоқда. Нуфузли «Football365» спорт нашри тарқатган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, ушбу йирик трансфернинг якуний тақдири айни дамда бироз чигал ва ноаниқ бўлиб турибди ҳамда бу жараён кўп жиҳатдан Каталониянинг «Барселона» клуби чиқарадиган қарорга боғлиқ.

Гап шундаки, маҳоратли инглиз форварди ортда қолган мавсумни айнан «кўк-анорранглилар» таркибида ижара асосида ўтказиб, Испания яшил майдонларида мазмунли ҳаракат қилган эди. Шартнома шартларига кўра, «Барселона» раҳбариятида Рэшфорднинг трансфер ҳуқуқини тўлиқ 30 миллион евро эвазига сотиб олиш имконияти мавжуд. Бироқ каталонияликлар молиявий ҳолат сабабли ҳозирча ушбу устувор ҳуқуқдан фойдаланиш истагини расман билдиришга шошилишмаяпти. Бунинг ўрнига улар футболчини яна бир йилга ижарага олиш ёки трансфер баҳосини сунъий равишда пасайтириш бўйича турли вариантларни атрофлича ўрганишмоқда.

Каталония грандининг иккиланиб туриши ва якуний тўхтамга келмаганлиги «Манчестер Юнайтед» раҳбариятини бошқа чораларни излашга мажбур қилди. «Қизил иблислар» Глейзерлар бошқаруви остида футболчи бўйича Европанинг исталган бошқа жамоаларидан келадиган манфаатли ва расмий таклифларни ҳам тинглашга бутунлай тайёр эканликларини маълум қилишди. Юзага келган ушбу қулай вазиятдан эса Мюнхеннинг «Бавария» клуби унумли фойдаланиб қолмоқчи. Немис машинаси ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида манкунианликлар сўраётган ўша 30 миллион евролик товон пулини ҳеч қандай эътирозларсиз тўлаб беришга бел боғлаган.

Бироқ ушбу эҳтимолий трансфер йўлида Мюнхен клуби дуч келадиган энг асосий ва йирик тўсиқ — Маркус Рэшфорднинг фавқулодда юқори бўлган молиявий иштаҳаси ва маоши ҳисобланади. Айни пайтда инглиз юлдузи ҳафтасига нақд 346 минг евро миқдорида маош олиб келмоқда ва бу кўрсаткич немис клубининг ички маошлар балансига бироз таъсир ўтказиши мумкин. Шунга қарамай, немислар ушбу трансферни ёз давомида ҳал қилиш учун музокараларни давом эттирмоқда.

Маркус Рэшфорднинг Бундеслигага эҳтимолий кўчиб ўтиши, «Бавария» ва «Барселона» ўртасидаги трансфер дуэли ҳамда жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиБугун, 10:41Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасМоуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасБугун, 10:35Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаМанчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқдаБугун, 10:19Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБугун, 10:17«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчиБугун, 09:45Мбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиМбаппе голсиз серия ҳақида ҳазиллашди: Олисе эса хет-трик қайд этдиБугун, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)