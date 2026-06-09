«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда
Европа трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги яширин ва кескин кураш янги паллада кирмоқда. Германиянинг машҳур ва қудратли клуби «Бавария» Мюнхен Англиянинг «Манчестер Юнайтед» жамоасига тегишли бўлган иқтидорли ҳужумчи Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жуда қатъий равишда кўриб чиқмоқда. Нуфузли «Football365» спорт нашри тарқатган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, ушбу йирик трансфернинг якуний тақдири айни дамда бироз чигал ва ноаниқ бўлиб турибди ҳамда бу жараён кўп жиҳатдан Каталониянинг «Барселона» клуби чиқарадиган қарорга боғлиқ.
Гап шундаки, маҳоратли инглиз форварди ортда қолган мавсумни айнан «кўк-анорранглилар» таркибида ижара асосида ўтказиб, Испания яшил майдонларида мазмунли ҳаракат қилган эди. Шартнома шартларига кўра, «Барселона» раҳбариятида Рэшфорднинг трансфер ҳуқуқини тўлиқ 30 миллион евро эвазига сотиб олиш имконияти мавжуд. Бироқ каталонияликлар молиявий ҳолат сабабли ҳозирча ушбу устувор ҳуқуқдан фойдаланиш истагини расман билдиришга шошилишмаяпти. Бунинг ўрнига улар футболчини яна бир йилга ижарага олиш ёки трансфер баҳосини сунъий равишда пасайтириш бўйича турли вариантларни атрофлича ўрганишмоқда.
Каталония грандининг иккиланиб туриши ва якуний тўхтамга келмаганлиги «Манчестер Юнайтед» раҳбариятини бошқа чораларни излашга мажбур қилди. «Қизил иблислар» Глейзерлар бошқаруви остида футболчи бўйича Европанинг исталган бошқа жамоаларидан келадиган манфаатли ва расмий таклифларни ҳам тинглашга бутунлай тайёр эканликларини маълум қилишди. Юзага келган ушбу қулай вазиятдан эса Мюнхеннинг «Бавария» клуби унумли фойдаланиб қолмоқчи. Немис машинаси ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида манкунианликлар сўраётган ўша 30 миллион евролик товон пулини ҳеч қандай эътирозларсиз тўлаб беришга бел боғлаган.
Бироқ ушбу эҳтимолий трансфер йўлида Мюнхен клуби дуч келадиган энг асосий ва йирик тўсиқ — Маркус Рэшфорднинг фавқулодда юқори бўлган молиявий иштаҳаси ва маоши ҳисобланади. Айни пайтда инглиз юлдузи ҳафтасига нақд 346 минг евро миқдорида маош олиб келмоқда ва бу кўрсаткич немис клубининг ички маошлар балансига бироз таъсир ўтказиши мумкин. Шунга қарамай, немислар ушбу трансферни ёз давомида ҳал қилиш учун музокараларни давом эттирмоқда.
Маркус Рэшфорднинг Бундеслигага эҳтимолий кўчиб ўтиши, «Бавария» ва «Барселона» ўртасидаги трансфер дуэли ҳамда жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…