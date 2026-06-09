Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада берди
Жазоир терма жамоасининг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Ибраҳим Маза 2026-йилги Жаҳон чемпионати очилиш ўйинида Аргентина устидан тарихий ғалаба қозонишни мақсад қилган. Баер Леверкусен клубининг 20 ёшли истиқболли футболчиси турнир олдидан АҚШга етиб келди ва амалдаги жаҳон чемпионларининг психологик босимларидан қўрқмаслигини билдириб, ўзининг жасоратли режаларини ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Африка жамоаси 2014-йилдан бери илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этиш учун Миссури штатининг Канзас-Сити шаҳридаги қароргоҳига жойлашди. Владимир Петковик бошқарувидаги жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланган Маза, турнир фаворитларига қарши баҳс олдидан ОАВга интервю берди. Германия ёшлар терма жамоасида ўйнаб, кейинчалик Жазоир шарафини ҳимоя қилишни танлаган футболчи рақибнинг нуфузидан мутлақо ҳайиқмаётганини кўрсатди.
17-июн куни бўлиб ўтадиган йирик тўқнашув ҳақида гапирар экан, Маза шундай деди: "Биз яхши Жаҳон чемпионатини ўтказишимиз керак ва Аргентина билан биринчи ўйин жуда муҳим. Улар кўп провокация қилишади, лекин биз хотиржамликни сақлашимиз, боримизни беришимиз, ақлли ўйнашимиз ва нима бўлишини кўришимиз керак". У сўзини табассум билан якунлади: "Биз Лионель Месси устидан ғалаба қозонамиз, Иншаллаҳ".
Мазанинг ушбу дадил фикрлари Аргентина матбуотида, жумладан, ТйК Sportс, Оле ва Ла Насион каби нашрларда кенг муҳокама қилинмоқда. Жазоир терма жамоаси турнирга тайёргарликни Боливия билан ўртоқлик учрашуви орқали якунлайди. Шундан сўнг, "Чўл тулкилари" Ж гуруҳида Аргентина, Иордания ва Австрияга қарши кураш олиб боради.
…