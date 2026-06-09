Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада берди

·0·Спорт
Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада берди

Жазоир терма жамоасининг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Ибраҳим Маза 2026-йилги Жаҳон чемпионати очилиш ўйинида Аргентина устидан тарихий ғалаба қозонишни мақсад қилган. Баер Леверкусен клубининг 20 ёшли истиқболли футболчиси турнир олдидан АҚШга етиб келди ва амалдаги жаҳон чемпионларининг психологик босимларидан қўрқмаслигини билдириб, ўзининг жасоратли режаларини ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Африка жамоаси 2014-йилдан бери илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этиш учун Миссури штатининг Канзас-Сити шаҳридаги қароргоҳига жойлашди. Владимир Петковик бошқарувидаги жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланган Маза, турнир фаворитларига қарши баҳс олдидан ОАВга интервю берди. Германия ёшлар терма жамоасида ўйнаб, кейинчалик Жазоир шарафини ҳимоя қилишни танлаган футболчи рақибнинг нуфузидан мутлақо ҳайиқмаётганини кўрсатди.

17-июн куни бўлиб ўтадиган йирик тўқнашув ҳақида гапирар экан, Маза шундай деди: "Биз яхши Жаҳон чемпионатини ўтказишимиз керак ва Аргентина билан биринчи ўйин жуда муҳим. Улар кўп провокация қилишади, лекин биз хотиржамликни сақлашимиз, боримизни беришимиз, ақлли ўйнашимиз ва нима бўлишини кўришимиз керак". У сўзини табассум билан якунлади: "Биз Лионель Месси устидан ғалаба қозонамиз, Иншаллаҳ".

Мазанинг ушбу дадил фикрлари Аргентина матбуотида, жумладан, ТйК Sportс, Оле ва Ла Насион каби нашрларда кенг муҳокама қилинмоқда. Жазоир терма жамоаси турнирга тайёргарликни Боливия билан ўртоқлик учрашуви орқали якунлайди. Шундан сўнг, "Чўл тулкилари" Ж гуруҳида Аргентина, Иордания ва Австрияга қарши кураш олиб боради.

ЖЧ-2026АргентинаЖазоирЛионель МессиИбраҳим Маза
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиЖозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиБугун, 11:56Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиАрсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиБугун, 11:13Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Бугун, 11:02«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқдаБугун, 10:47ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиБугун, 10:41Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасМоуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...