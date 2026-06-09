«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда
Европа трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги яширин ва шиддатли кураш янги паллада кирмоқда. Испания ва дунё футболининг энг қудратли клубларидан бири ҳисобланган Мадриднинг «Реал» жамоаси Дортмунднинг «Боруссия» клуби ҳамда Германия миллий терма жамоасининг маҳоратли ва тезкор ҳимоячиси Нико Шлоттербекни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жуда қатъий равишда кўриб чиқмоқда. Германиянинг машҳур ва нуфузли Bild нашри тарқатган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, мадридликлар мудофаа чизиғини айнан ушбу иқтидорли футболчи ҳисобига кучайтиришни мақсад қилган.
Манбанинг алоҳида урғу беришича, 26 ёшли немис ҳимоячисининг ноёб ўйин услуби яқин кунларда «қироллик клуби» бошқарувини ўз қўлига олиши кутилаётган тажрибали мутахассис Жозе Моуриньога жуда маъқул келган. Португалиялик «Махсус» мураббий Мадрид грандида ҳимоя чизиғини тубдан янгилашни ва ислоҳ қилишни режалаштираётган бўлиб, у раҳбариятдан айнан Шлоттербек номзодини сотиб олишни талаб қилган. Мадридликлар аллақачон иқтидорли футболчи билан бевосита мулоқот ва музокаралар жараёнини бошлаб юборишган ва тез орада Дортмунд вакилларига расмий трансфер таклифини йўллашни мўлжаллашмоқда. Инсайдерларга кўра, Никонинг ўзи ҳам яқин атрофидаги инсонларга фаолиятини «Реал Мадрид» либосида давом эттиришни жуда ҳам истаётганини яширмаган.
Маълум қилинишича, умидли футболчининг «Боруссия Дортмунд» клуби билан тузган амалдаги меҳнат шартномасида жаҳон чемпионатидаги иштирок ва кўрсатадиган натижалари билан боғлиқ муайян бандлар мавжуд. Агар ушбу шартлар бажарилса, трансфер қиймати янада ошиши мумкин. Ҳозирги кунда ҳеч қандай қўшимча бонусларсиз Шлоттербекнинг соф трансфер баҳоси тахминан 50 миллиондан 60 миллион еврогача бўлган маблағ атрофида баҳоланмоқда. Мадрид гранди эса ушбу маблағни тўлаб беришга бутунлай тайёр.
Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги янги тактик инқилоблари, Нико Шлоттербекнинг Ла Лигага эҳтимолий кўчиб ўтиши ва жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…