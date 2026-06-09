«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда

·0·Спорт
«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда

Европа трансфер бозорида гранд клублар ўртасидаги яширин ва шиддатли кураш янги паллада кирмоқда. Испания ва дунё футболининг энг қудратли клубларидан бири ҳисобланган Мадриднинг «Реал» жамоаси Дортмунднинг «Боруссия» клуби ҳамда Германия миллий терма жамоасининг маҳоратли ва тезкор ҳимоячиси Нико Шлоттербекни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини жуда қатъий равишда кўриб чиқмоқда. Германиянинг машҳур ва нуфузли Bild нашри тарқатган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, мадридликлар мудофаа чизиғини айнан ушбу иқтидорли футболчи ҳисобига кучайтиришни мақсад қилган.

Манбанинг алоҳида урғу беришича, 26 ёшли немис ҳимоячисининг ноёб ўйин услуби яқин кунларда «қироллик клуби» бошқарувини ўз қўлига олиши кутилаётган тажрибали мутахассис Жозе Моуриньога жуда маъқул келган. Португалиялик «Махсус» мураббий Мадрид грандида ҳимоя чизиғини тубдан янгилашни ва ислоҳ қилишни режалаштираётган бўлиб, у раҳбариятдан айнан Шлоттербек номзодини сотиб олишни талаб қилган. Мадридликлар аллақачон иқтидорли футболчи билан бевосита мулоқот ва музокаралар жараёнини бошлаб юборишган ва тез орада Дортмунд вакилларига расмий трансфер таклифини йўллашни мўлжаллашмоқда. Инсайдерларга кўра, Никонинг ўзи ҳам яқин атрофидаги инсонларга фаолиятини «Реал Мадрид» либосида давом эттиришни жуда ҳам истаётганини яширмаган.

Маълум қилинишича, умидли футболчининг «Боруссия Дортмунд» клуби билан тузган амалдаги меҳнат шартномасида жаҳон чемпионатидаги иштирок ва кўрсатадиган натижалари билан боғлиқ муайян бандлар мавжуд. Агар ушбу шартлар бажарилса, трансфер қиймати янада ошиши мумкин. Ҳозирги кунда ҳеч қандай қўшимча бонусларсиз Шлоттербекнинг соф трансфер баҳоси тахминан 50 миллиондан 60 миллион еврогача бўлган маблағ атрофида баҳоланмоқда. Мадрид гранди эса ушбу маблағни тўлаб беришга бутунлай тайёр.

Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги янги тактик инқилоблари, Нико Шлоттербекнинг Ла Лигага эҳтимолий кўчиб ўтиши ва жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиКеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиБугун, 14:56Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиДидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиБугун, 14:19Жафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиЖафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиБугун, 14:08Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиТьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиБугун, 13:58АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиАҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиБугун, 13:41Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиЖазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиБугун, 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...