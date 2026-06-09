ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...

·1·Спорт
ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...

Дунё футболининг энг улуғвор ва сеҳрли байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати расман старт олиши арафасида Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) миллионлаб ишқибозлар учун кутилмаган ва фавқулодда қизиқарли бўлган янги пуллик хизмат турини ишга туширди. Бу ҳақда АҚШ ва Буюк Британиянинг спорт оламидаги энг нуфузли нашрларидан бири ҳисобланган The Athletic портали ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди. Ушбу янгилик мундиал баҳсларини бевосита ареналардан туриб кузатишни режалаштирган трибунадаги мухлисларга жуда манзур бўлиши шубҳасиз.

Янги лойиҳанинг жозибадор шартларига кўра, эндиликда ашаддий футбол фанатлари бор-йўғи 79 АҚШ доллари миқдорида тўловни амалга ошириб, ўйин бошланишидан аввал муҳташам стадионнинг улкан экранида (электрон таблосида) ўз исм-шарифларини ёки суюкли жамоаларини қўллаб-қувватловчи қисқача тилак-хабарларини намойиш этиш имкониятига эга бўладилар. Хизматдан унумли фойдаланган ишқибозларнинг махсус матнлари учрашув бош ҳакамининг илк старт свисти чалингунига қадар аренанинг марказий мониторларида бутун стадион аҳлига кўрсатиб турилади. Бу эса мухлислар учун умрбод эсда қоладиган тарихий лаҳзаларни тақдим этади.

Эслатиб ўтиш жоизки, йилнинг энг йирик спорт мусобақаси ҳисобланган ушбу Жаҳон чемпионати шу йилнинг 11 июнь куни ўзининг илк шиддатли баҳслари билан бошланади. Мазкур мундиал футбол тарихида мутлақо янги саҳифа очади, чунки унда илк бор 32 та эмас, балки сайёрамизнинг энг кучли 48 та миллий терма жамоаси бош соврин учун ўзаро кураш олиб боради. Бундан ташқари, турнир географияси ҳам кенгайиб, учрашувлар тарихда биринчи марта бир йўла учта йирик мезбон давлат — Америка Қўшма Штатлари, Канада ҳамда Мексиканинг энг замонавий яшил майдонлари ва ареналарида ўтказилади.

Энг қувонарлиси ва муҳим томони шундаки, дунё футболининг энг сара юлдузлари иштирок этадиган ЖЧ-2026 турнирининг барча кескин ва ҳаяжонли учрашувларини сиз биз билан биргаликда масофадан туриб ҳам ҳис қилишингиз мумкин. Мусобақа доирасидаги ҳар бир баҳснинг энг қайноқ ва тезкор матнли онлайн трансляциялари бизнинг порталимиз саҳифаларида ҳам мухлислар эътиборига мунтазам равишда тақдим этиб борилади.

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги драматик воқеалари, океан орти стадионларидан келадиган эксклюзив репортажлар, ФИФАнинг янги технологик лойиҳалари ва футбол дунёсининг энг қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 15:29Кеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиКеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиБугун, 14:56Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиДидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиБугун, 14:19Жафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиЖафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиБугун, 14:08Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиТьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиБугун, 13:58АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиАҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...