ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...
Дунё футболининг энг улуғвор ва сеҳрли байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати расман старт олиши арафасида Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) миллионлаб ишқибозлар учун кутилмаган ва фавқулодда қизиқарли бўлган янги пуллик хизмат турини ишга туширди. Бу ҳақда АҚШ ва Буюк Британиянинг спорт оламидаги энг нуфузли нашрларидан бири ҳисобланган The Athletic портали ўз манбаларига таяниб хабар тарқатди. Ушбу янгилик мундиал баҳсларини бевосита ареналардан туриб кузатишни режалаштирган трибунадаги мухлисларга жуда манзур бўлиши шубҳасиз.
Янги лойиҳанинг жозибадор шартларига кўра, эндиликда ашаддий футбол фанатлари бор-йўғи 79 АҚШ доллари миқдорида тўловни амалга ошириб, ўйин бошланишидан аввал муҳташам стадионнинг улкан экранида (электрон таблосида) ўз исм-шарифларини ёки суюкли жамоаларини қўллаб-қувватловчи қисқача тилак-хабарларини намойиш этиш имкониятига эга бўладилар. Хизматдан унумли фойдаланган ишқибозларнинг махсус матнлари учрашув бош ҳакамининг илк старт свисти чалингунига қадар аренанинг марказий мониторларида бутун стадион аҳлига кўрсатиб турилади. Бу эса мухлислар учун умрбод эсда қоладиган тарихий лаҳзаларни тақдим этади.
Эслатиб ўтиш жоизки, йилнинг энг йирик спорт мусобақаси ҳисобланган ушбу Жаҳон чемпионати шу йилнинг 11 июнь куни ўзининг илк шиддатли баҳслари билан бошланади. Мазкур мундиал футбол тарихида мутлақо янги саҳифа очади, чунки унда илк бор 32 та эмас, балки сайёрамизнинг энг кучли 48 та миллий терма жамоаси бош соврин учун ўзаро кураш олиб боради. Бундан ташқари, турнир географияси ҳам кенгайиб, учрашувлар тарихда биринчи марта бир йўла учта йирик мезбон давлат — Америка Қўшма Штатлари, Канада ҳамда Мексиканинг энг замонавий яшил майдонлари ва ареналарида ўтказилади.
Энг қувонарлиси ва муҳим томони шундаки, дунё футболининг энг сара юлдузлари иштирок этадиган ЖЧ-2026 турнирининг барча кескин ва ҳаяжонли учрашувларини сиз биз билан биргаликда масофадан туриб ҳам ҳис қилишингиз мумкин. Мусобақа доирасидаги ҳар бир баҳснинг энг қайноқ ва тезкор матнли онлайн трансляциялари бизнинг порталимиз саҳифаларида ҳам мухлислар эътиборига мунтазам равишда тақдим этиб борилади.
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги драматик воқеалари, океан орти стадионларидан келадиган эксклюзив репортажлар, ФИФАнинг янги технологик лойиҳалари ва футбол дунёсининг энг қайноқ янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…