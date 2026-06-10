Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирди
Челси жамоасининг собиқ юлдузи Джо Коул Лондон клубини Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни сотиб олиш имкониятини кўриб чиқишга ундади. Ҳозирда 28 ёшли футболчи Барселона сафидаги муваффақиятли ижарадан сўнг Олд Траффордга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда, бироқ унинг келажаги ҳамон ноаниқ бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рэшфорд Испаниядаги мавсумини юқори савияда ўтказиб, барча мусобақаларда 14 та гол ва 11 та голли узатмани амалга оширди. У Барселона билан Ла Лига ва Испания Суперкубогида ғолиб чиқиб, Манчестердаги омадсиз даврдан сўнг ўзини тиклаб олганини исботлади. Шунга қарамай, Ханси Флик бошқарувидаги жамоа Антонй Гордон трансферини афзал кўриб, Рэшфорднинг сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди.
Джо Коул СунSport нашрига берган интервюсида шундай деди: “Ҳаммаси маош ва трансфер нархига боғлиқ. Рэшфорд Челси учун кўплаб талабларга жавоб беради, аммо унга жуда катта маблағ сарфлаш ярамайди. У ўз устида ишлашда давом этиши керак, чунки Барселона сафида ўзига бўлган ишончни қайтарди. Челси бу трансфер бўйича сўров юбориши лозим”.
Экспертнинг таъкидлашича, Челси таркибида тажрибали ҳужумчилар етишмаяпти. Агар Рэшфорд Лондон клубига ўтса, у 300 га яқин Англия Премер-лигаси ўйинидаги тажрибаси билан жамоанинг энг тажрибали вакилларидан бирига айланади. Ҳозирда унинг хизматларига Арсенал ҳам қизиқиш билдирмоқда, чунки Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш учун универсал футболчи қидирмоқда.
Шунингдек, Коул клубнинг молиявий ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Хаби Алонсо (мураббий назарда тутилган) бозорда ақлли иш тутиши керак. “Челси кўп пул сарфлаб юборди, энди улар тежамкор бўлишлари шарт. Агар катта трансферлар амалга ошмаса, мухлислар жамоани борича қабул қилишлари ва бу 10 йил олдинги Челси эмаслигини тушунишлари керак”, — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.
…