Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирди

·28·Спорт
Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирди

Челси жамоасининг собиқ юлдузи Джо Коул Лондон клубини Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни сотиб олиш имкониятини кўриб чиқишга ундади. Ҳозирда 28 ёшли футболчи Барселона сафидаги муваффақиятли ижарадан сўнг Олд Траффордга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда, бироқ унинг келажаги ҳамон ноаниқ бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рэшфорд Испаниядаги мавсумини юқори савияда ўтказиб, барча мусобақаларда 14 та гол ва 11 та голли узатмани амалга оширди. У Барселона билан Ла Лига ва Испания Суперкубогида ғолиб чиқиб, Манчестердаги омадсиз даврдан сўнг ўзини тиклаб олганини исботлади. Шунга қарамай, Ханси Флик бошқарувидаги жамоа Антонй Гордон трансферини афзал кўриб, Рэшфорднинг сотиб олиш бандини фаоллаштирмасликка қарор қилди.

Джо Коул СунSport нашрига берган интервюсида шундай деди: “Ҳаммаси маош ва трансфер нархига боғлиқ. Рэшфорд Челси учун кўплаб талабларга жавоб беради, аммо унга жуда катта маблағ сарфлаш ярамайди. У ўз устида ишлашда давом этиши керак, чунки Барселона сафида ўзига бўлган ишончни қайтарди. Челси бу трансфер бўйича сўров юбориши лозим”.

Экспертнинг таъкидлашича, Челси таркибида тажрибали ҳужумчилар етишмаяпти. Агар Рэшфорд Лондон клубига ўтса, у 300 га яқин Англия Премер-лигаси ўйинидаги тажрибаси билан жамоанинг энг тажрибали вакилларидан бирига айланади. Ҳозирда унинг хизматларига Арсенал ҳам қизиқиш билдирмоқда, чунки Микел Артета ҳужум чизиғини кучайтириш учун универсал футболчи қидирмоқда.

Шунингдек, Коул клубнинг молиявий ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Хаби Алонсо (мураббий назарда тутилган) бозорда ақлли иш тутиши керак. “Челси кўп пул сарфлаб юборди, энди улар тежамкор бўлишлари шарт. Агар катта трансферлар амалга ошмаса, мухлислар жамоани борича қабул қилишлари ва бу 10 йил олдинги Челси эмаслигини тушунишлари керак”, — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.

ЧелсиМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиВитинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиБугун, 13:34Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиТоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиБугун, 12:51ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...Бугун, 12:45Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиПол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...