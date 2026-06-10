Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этди

·24·Спорт
Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этди

Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем янги спорт директори излаш жараёнида жиддий тўсиққа дуч келди. Боруссия Дортмунд собиқ раҳбари Себастиан Кеҳл Лондон клуби билан олиб борилган музокаралардан сўнг ҳамкорлик қилишдан бош тортди. Немис мутахассиси шахсан Лондонга ташриф буюрган бўлса-да, якунда келишув амалга ошмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky хабарига кўра, томонлар клубнинг келажакдаги стратегик йўналиши бўйича бир тўхтамга кела олишмаган. 46 ёшли Кеҳл Тоттенхем лойиҳасининг узоқ муддатли кўриниши ва бошқарув тизимидаги ваколатлар тақсимоти борасида раҳбарият билан келиша олмаганини маълум қилган. Бу ҳолат Лондон клуби иерархиясида кутилмаган бурилиш ясади.

Маълумотларга кўра, музокараларнинг бузилишига асосий сабаблардан бири — жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби билан боғлиқ ваколатлар масаласи бўлган. Италиялик мутахассис трансферлар ва спорт тузилмасида катта таъсир кучига эга бўлишни талаб қилмоқда. Боруссия Дортмунд тизимида катта автономияга ўрганган Кеҳл эса бундай иш тартибига рози бўлмаган.

Ҳозирда Тоттенхем спорт бўлимини Жоҳан Ланге бошқаришда давом этмоқда. Дастлабки режага кўра, Кеҳл ва Ланге тандем бўлиб ишлаши ва клубни яна Англия Премер-лигаси чўққисига қайтариши керак эди. Эндиликда Ланге ёзги трансферлар бўйича мураббийлар штаби билан мустақил равишда ишлашда давом этади.

Bild нашрининг ёзишича, Себастиан Кеҳлга бошқа бир қатор Европа грандлари қизиқиш билдирмоқда. Унинг Дортмунддаги муваффақиятли фаолияти ва рақобатбардош таркиб шакллантиришдаги тажрибаси кўплаб клублар учун жозибали вариант бўлиб қолмоқда. Тоттенхем эса ўзининг спорт департаментини кучайтириш учун янги номзодларни кўриб чиқишга мажбур.

ТоттенхемСебастиан КеҳлАнглия Премер-лигасиБоруссия ДортмундФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиКеча, 17:59Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 17:34Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиЖозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиКеча, 17:17Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганРоберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганКеча, 16:59Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 16:47Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинДжейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинКеча, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...