Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?

·20·Спорт
Букайо Сака Муҳаммад Салах даражасига чиқиши учун нима қилиши керак?

Арсенал жамоасининг ёш юлдузи Букайо Сака сўнгги икки мавсумда Англия Премер-лигасида бор-йўғи 13 та гол уришга муваффақ бўлди. Англия терма жамоасининг собиқ вингери Чрис Ваддле ГОАЛ нашрига берган интервюсида Букайо Сака ўз ўйинини кучайтириши учун Муҳаммад Салах каби сермаҳсул бўлиши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал узоқ кутилган чемпионликка эришган 2025-26-йилги мавсумда Букайо Сака 7 та гол урди. Ундан аввалги мавсумда эса 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган эди. Вингернинг энг яхши кўрсаткичи 2023-24-йилги мавсумга тўғри келади (16 гол). Ваддленинг фикрича, Букайо Сака кўпроқ гол уриш учун ўзининг ўнг оёғи устида ишлаши ва жарима майдончаси ичига кўпроқ кириб бориши лозим.

“Агар ўрнак олиш керак бўлса, Муҳаммад Салах энг яхши мисолдир. У доим гол уришга интилади ва таваккал қилишдан қўрқмайди. Муҳаммад Салах балки ҳимояда Букайо Сака каби кўп меҳнат қилмас, лекин ҳужумда доим керакли нуқтада пайдо бўлади. Букайо Сака ҳам чап қанотдан ҳужум ташкил этилаётганда узоқ устун ёнида тайёр туришни ўрганиши керак”, — дейди Чрис Ваддле.

Шунингдек, эксперт Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун таркиби ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У Нони Мадуеке ўрнига Вест Хем сардори Джаррод Боуэн танланиши мантиқийроқ бўлишини айтди. Боуэн сўнгги уч мавсумда 38 та гол уриб, ўзининг барқарорлигини исботлаган.

Микел Артета қўл остида Арсенал янги чўққиларни забт этаётган бир пайтда, Букайо Сака каби етакчи футболчиларнинг самарадорлиги жамоанинг келгуси муваффақиятлари учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

АрсеналБукайо СакаМуҳаммад СалахАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?Бугун, 09:11Венсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиВенсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиБугун, 08:52Бугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун, 08:44Денни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалДенни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалБугун, 08:18Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Бугун, 07:34Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиКриштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиБугун, 07:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...