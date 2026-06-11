Алпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқда
Торонто кўчаларида ҳар душанба югуришни одат қилган гуруҳлар орасида Канада терма жамоасининг 19-рақамли либосини кийган мухлисларни тез-тез учратиш мумкин. Бу либос ортида мамлакат футболи тарихидаги энг йирик юлдуз — Алпҳонсо Давиес исми ёзилган. Ҳатто футболга қизиқмайдиган канадаликлар ҳам Бавария ҳимоячисини яхши танийди. У Сидней Кросбй, Драке ва Жустин Биебер каби миллий маданият пиктограммалари даражасидаги машҳурликка эришган ягона футболчидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бироқ, Канада ўз тарихида илк бор мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионати арафасида жамоа сардори ва асосий юлдузи билан боғлиқ жиддий муаммога дуч келди. Май ойи бошида Чемпионлар лигаси ярим финалида Пари Сен-Жермен жамоасига қарши ўйинда олинган сон мушаги жароҳати Давиеснинг турнирдаги иштирокини сўроқ остида қолдирди. 25 ёшли футболчи Босния ва Hzеговинага қарши очилиш ўйинини ўтказиб юбориши деярли аниқ бўлиб улгурди.
Канада терма жамоасининг америкалик бош мураббийи Жессе Марсч вазиятга оптимистик руҳда ёндашмоқда. Унинг сўзларига кўра, Давиес гуруҳ босқичининг дастлабки ўйинларида майдонга тушмаса-да, турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида жамоага ёрдам бера олади. Мураббий футболчини Қатар ва Швейцарияга қарши кечадиган кейинги баҳсларга тайёрлашни режалаштирмоқда.
Алпҳонсо Давиес Канада футболини янги босқичга олиб чиққан шахс ҳисобланади. Агар унинг маҳорати ва халқаро майдондаги нуфузи бўлмаганида, Канада АҚШ ва Мексика билан биргаликда мундиал мезбонлигини қўлга киритиши қийин бўлар эди. Эндиликда бутун мамлакат ўз қаҳрамонининг тезроқ сафга қайтишини ва фаолиятидаги энг муҳим турнирда иштирок этишини кутмоқда.
…