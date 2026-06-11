Алпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқда

·52·Спорт
Алпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқда

Торонто кўчаларида ҳар душанба югуришни одат қилган гуруҳлар орасида Канада терма жамоасининг 19-рақамли либосини кийган мухлисларни тез-тез учратиш мумкин. Бу либос ортида мамлакат футболи тарихидаги энг йирик юлдуз — Алпҳонсо Давиес исми ёзилган. Ҳатто футболга қизиқмайдиган канадаликлар ҳам Бавария ҳимоячисини яхши танийди. У Сидней Кросбй, Драке ва Жустин Биебер каби миллий маданият пиктограммалари даражасидаги машҳурликка эришган ягона футболчидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бироқ, Канада ўз тарихида илк бор мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионати арафасида жамоа сардори ва асосий юлдузи билан боғлиқ жиддий муаммога дуч келди. Май ойи бошида Чемпионлар лигаси ярим финалида Пари Сен-Жермен жамоасига қарши ўйинда олинган сон мушаги жароҳати Давиеснинг турнирдаги иштирокини сўроқ остида қолдирди. 25 ёшли футболчи Босния ва Hzеговинага қарши очилиш ўйинини ўтказиб юбориши деярли аниқ бўлиб улгурди.

Канада терма жамоасининг америкалик бош мураббийи Жессе Марсч вазиятга оптимистик руҳда ёндашмоқда. Унинг сўзларига кўра, Давиес гуруҳ босқичининг дастлабки ўйинларида майдонга тушмаса-да, турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида жамоага ёрдам бера олади. Мураббий футболчини Қатар ва Швейцарияга қарши кечадиган кейинги баҳсларга тайёрлашни режалаштирмоқда.

Алпҳонсо Давиес Канада футболини янги босқичга олиб чиққан шахс ҳисобланади. Агар унинг маҳорати ва халқаро майдондаги нуфузи бўлмаганида, Канада АҚШ ва Мексика билан биргаликда мундиал мезбонлигини қўлга киритиши қийин бўлар эди. Эндиликда бутун мамлакат ўз қаҳрамонининг тезроқ сафга қайтишини ва фаолиятидаги энг муҳим турнирда иштирок этишини кутмоқда.

Алпҳонсо ДавиесКанадаБаерн МуничЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...