Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?

·96·Спорт
Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?

Трент Александер-Арнолд Реал Мадрид сафига ўтганидан сўнг “уйқусиз тунларни” бошдан ўтказган ва бироз афсусланган бўлиши мумкин. Бироқ Ливерпул собиқ ярим ҳимоячиси Даннй Мурпҳй ГОАЛ нашрига берган интервюсида Ливерпул академияси тарбияланувчисининг “Энфилд”га қайтишига ишонмаслигини ва бундай трансфердан ҳайратда қолишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испаниядаги омадсиз дебют мавсуми ва Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати қайдномасидан тушиб қолиши 27 ёшли ҳимоячининг келажаги борасида саволлар туғдирмоқда. 2025-йилда “Сантяго Бернабеу”га кўчиб ўтиш Александер-Арнолд учун янги даражага чиқиш имконияти сифатида кўрилган эди, аммо жароҳатлар ва Дани Карвахаль билан рақобат унинг ишларини мураккаблаштириб юборди.

Мадридлик талабчан мухлислар 2025-26-йилги мавсумда Ла Лигада бор-йўғи 21 та ўйинда майдонга тушган футболчини ҳали тўлиқ қабул қилишмади. Шу билан бирга, Ливерпул ҳам унинг йўқлигини сезмоқда: Жеремие Фримпонг ўзини кўрсата олмади, жамоа эса мавсумни бешинчи ўринда якунлаб, Арне Слот истеъфога чиқарилди.

Мурпҳйнинг сўзларига кўра, ҳар қандай футболчи янги саргузашт кутилганидек кечмаса, “мен нима қилиб қўйдим?” деган хаёлга бориши табиий. “У ўз қобилиятига ишонади, лекин мавсумдан кўнгли тўлмагани аниқ. Шунга қарамай, унинг Ливерпулга қайтиши қийин масала. Биринчидан, мухлислар унинг кетиш услубидан норози бўлишган, иккинчидан, унинг Мадридда олаётган улкан маошини Англия Премер-лигасида тўлай оладиган жамоани топиш мушкул”, — дейди эксперт.

Ҳозирча Трент Александер-Арнолд бор эътиборини тикланишга ва кейинги мавсумга тайёргарлик кўришга қаратган. Унинг Реал Мадрид билан шартномаси бор ва у Испания пойтахтида ўзини кўрсатиш учун ҳали имкониятга эга деб ҳисобланмоқда.

Реал МадридЛиверпулТрент Александер-АрнолдАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаДжеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаБугун, 13:57Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиДевид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиБугун, 13:33«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабатБугун, 13:14Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...