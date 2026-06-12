Робби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирда

·62·Спорт
Робби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирда

Ливерпул афсонаси Робби Фаулер ГОАЛ нашрига берган интервюсида жамоанинг энг қиммат хариди Александер Исак борасида ўз хавотирларини билдирди. 125 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган ҳужумчи Мерсисайдаги иккинчи мавсумида катта босим остида қолиши кутилмоқда. Британия футболи тарихидаги энг қиммат футболчи сифатида эътироф этилган Исак, агар ўзига тикилган сармояларни оқлай олмаса, унинг нархи ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаслиги ҳақида огоҳлантирилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Александер Исак 2025-йилнинг ёзида Нюкасл сафида 109 ўйинда 62 та гол урган ҳолда Ливерпул таркибига келиб қўшилган эди. Англия Премер-лигасида кетма-кет икки мавсум 20 тадан ортиқ гол урган ҳужумчи дунёнинг энг кучли снайперларидан бири сифатида эътироф этилган. Бироқ, Ливерпул сафидаги дебют мавсуми кутилганидек кечмади. Жисмоний ҳолати билан боғлиқ муаммолар ва жиддий жароҳатлар унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатди.

Ўтган мавсумда Исак ўзининг Англия Премер-лигасидаги илк голини фақат ноябрь ойига келибгина уришга муваффақ бўлди. Тўрт ойга сафдан чиқарган оёғидаги синиш жароҳати сабабли у мавсум давомида бор-йўғи 4 та гол билан чекланди. Фаулернинг таъкидлашича, футболчи Ливерпулга келган илк куниданоқ жисмоний жиҳатдан тайёр бўлмаган ва бу ҳолат бутун мавсум давомида давом этган.

Шунингдек, Фаулер Швеция терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун қайдномасига Исакнинг киритилганидан ҳам хавотирда. Унинг фикрича, ҳужумчи турнирда иштирок этиши сабабли клубдаги мавсумолди тайёргарликни тўлиқ ўтай олмайди. Бу эса янги мавсумда ҳам унинг жисмоний ҳолати билан боғлиқ муаммолар давом этишига сабаб бўлиши мумкин.

ЛиверпулАлександер ИсакРобби ФаулерАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиАрсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиБугун, 18:20Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Бугун, 17:37Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиРим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиБугун, 17:25«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзоладиБугун, 17:09Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБугун, 16:33Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаЖаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...