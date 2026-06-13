Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирди

·15·Спорт
Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирди

Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Стюарт Пирс Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисени ўзининг "пўлатдек иродасини" кўрсатишга ва жамоа иерархиясида назоратни қўлга олишга ундади. Пирснинг фикрича, агар "уч шерлар" 60 йиллик совринсиз серияга чек қўймоқчи бўлса, Рисе майдонда янада қатъиятлироқ ҳаракат қилиши лозим. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пирс Деклан Рисенинг жисмоний ва техник имкониятлари уни турнирнинг энг яхши футболчисига айлантира олишини таъкидлади. Бироқ, у футболчининг стандарт вазиятлардаги маҳоратидан етарлича фойдаланилмаётганидан ҳайронлигини яширмади. Собиқ ҳимоячининг айтишича, Рисе ҳатто Гарри Кейн каби юлдузлар бўлганда ҳам, жарима зарбаларини ўз зиммасига олиши керак.

"Топ-даражадаги футболчилар маълум даражада ёқимли инсонлардир, лекин майдонда улар ўз мақсадларига эришиш учун қатъиятли бўлишади. Мен Деклан Рисенинг Реал Мадрид дарвозасига иккита ажойиб жарима зарбаси йўллаганини кўрганман, лекин шундан бери у бу маҳоратини кам кўрсатмоқда. Агар мен унинг ўрнида бўлганимда, жамоадошларимга: 'Йўлимдан қочинг, буни мен тепаман', деган бўлардим", — дейди Пирс.

Шунингдек, Пирс замонавий Англия терма жамоасининг ўйин услуби ўзгарганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги жамоа аввалги даврларга қараганда анча "айёрроқ" ва замонавий футбол талабларига мослашган. Гарчи бу анъанавий инглизча курашувчанликдан бироз узоқлашиш бўлса-да, турнирларда ғалаба қозониш учун бундай стратегия зарурлигини қўшимча қилди.

Деклан Рисе Арсенал сафида барқарор ўйин кўрсатаётган бўлса-да, мутахассислар ундан терма жамоада кўпроқ масъулиятни ўз бўйнига олишни кутишмоқда. Англия Премер-лигаси юлдузи энди нафақат ўйинни бузувчи, балки учрашув тақдирини ҳал қилувчи етакчи сифатида намоён бўлиши кераклиги таъкидланмоқда.

АнглияДеклан РисеГарри КейнАрсеналАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаРубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаБугун, 17:54Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиЖаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиБугун, 17:33Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиАнчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 17:24Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиМишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиБугун, 17:16Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Бугун, 17:12Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди