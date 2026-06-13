Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирди
Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Стюарт Пирс Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисени ўзининг "пўлатдек иродасини" кўрсатишга ва жамоа иерархиясида назоратни қўлга олишга ундади. Пирснинг фикрича, агар "уч шерлар" 60 йиллик совринсиз серияга чек қўймоқчи бўлса, Рисе майдонда янада қатъиятлироқ ҳаракат қилиши лозим. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пирс Деклан Рисенинг жисмоний ва техник имкониятлари уни турнирнинг энг яхши футболчисига айлантира олишини таъкидлади. Бироқ, у футболчининг стандарт вазиятлардаги маҳоратидан етарлича фойдаланилмаётганидан ҳайронлигини яширмади. Собиқ ҳимоячининг айтишича, Рисе ҳатто Гарри Кейн каби юлдузлар бўлганда ҳам, жарима зарбаларини ўз зиммасига олиши керак.
"Топ-даражадаги футболчилар маълум даражада ёқимли инсонлардир, лекин майдонда улар ўз мақсадларига эришиш учун қатъиятли бўлишади. Мен Деклан Рисенинг Реал Мадрид дарвозасига иккита ажойиб жарима зарбаси йўллаганини кўрганман, лекин шундан бери у бу маҳоратини кам кўрсатмоқда. Агар мен унинг ўрнида бўлганимда, жамоадошларимга: 'Йўлимдан қочинг, буни мен тепаман', деган бўлардим", — дейди Пирс.
Шунингдек, Пирс замонавий Англия терма жамоасининг ўйин услуби ўзгарганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги жамоа аввалги даврларга қараганда анча "айёрроқ" ва замонавий футбол талабларига мослашган. Гарчи бу анъанавий инглизча курашувчанликдан бироз узоқлашиш бўлса-да, турнирларда ғалаба қозониш учун бундай стратегия зарурлигини қўшимча қилди.
Деклан Рисе Арсенал сафида барқарор ўйин кўрсатаётган бўлса-да, мутахассислар ундан терма жамоада кўпроқ масъулиятни ўз бўйнига олишни кутишмоқда. Англия Премер-лигаси юлдузи энди нафақат ўйинни бузувчи, балки учрашув тақдирини ҳал қилувчи етакчи сифатида намоён бўлиши кераклиги таъкидланмоқда.
…