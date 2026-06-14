Муҳаммад Салахдан сўнг Коди Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчи

·182·Спорт
Муҳаммад Салахдан сўнг Коди Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчи

Муҳаммад Салахнинг Ливерпул билан шартномаси муддатидан аввал бекор қилингач, ҳужумчи Коди Гакпо ҳам Мерсисайдни тарк этиш истагини билдирди. Нидерландиялик футболчи Анфиелддаги мураккаб мавсумдан сўнг клуб раҳбариятига ёзги трансфер ойнасида кетмоқчи эканлигини маълум қилган. Бу қарор унинг собиқ жамоаси PSJ учун кутилмаган молиявий зарба бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубдаги оғир муҳитга 2025-йил ёзида жамоадоши Диого Жота вафот этгани сабаб бўлгани айтилмоқда. Ушбу фожиа бутун жамоанинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатди. Майдонда эса натижалар пасайиб кетди, натижада раҳбарият Арне Слотни истеъфога чиқарди. Унинг ўрнига Тоттенхем ва бошқа грандлар қизиқиш билдираётган бир пайтда, жамоани Андони Ираола қабул қилиб олди.

Ҳозирда Коди Гакпо учун асосий даъвогар сифатида Тоттенхем кўрилмоқда, бироқ Нюкасл Юнайтед ҳам вазиятни диққат билан кузатиб боряпти. Трансфер бозоридаги занжирли реакциялар натижасида Бавария ҳам нидерландиялик ҳужумчи учун курашга қўшилди. Мюнхенликлар аввалроқ Антонй Гордонни кўзлашган эди, бироқ у Барселона сафига ўтиб кетди.

Бавария айни дамда PSJ аъзоси Исмаел Саибари бўйича музокаралар олиб бораётган эди. Агар Германия чемпиони бор эътиборини Гакпога қаратса, PSJ учун рекорд даражадаги даромад келтириши кутилаётган Саибари трансфери барбод бўлиши мумкин. Мерсисайдликларнинг собиқ юлдузи Луис Диазни ўз сафига қўшиб олган Бавария энди Гакпо орқали ҳужум чизиғини янада кучайтирмоқчи.

ЛиверпулКоди ГакпоТрансферларБаварияАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиКриштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиБугун, 11:10Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрАрсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 10:32«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 10:30Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиФлорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?