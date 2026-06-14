Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?
Жаҳон чемпионати-2026 баҳслари бошланиши билан трансфер бозорида янги номлар порлай бошлади. Марокаш терма жамоасининг ёш юлдузи Айёуб Боуадди Бразилияга қарши кечган учрашувдаги (1:1) ажойиб ўйинидан сўнг, бутун дунё скаутлари эътиборига тушди. Айниқса, Англиянинг Арсенал клуби 18 ёшли ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лилл клуби тарбияланувчиси бўлган Боуадди МетЛифе Стадиумда ўтган баҳсда майдон марказини тўлиқ назорат қилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Арсенал бош мураббийи Микел Артета футболчининг техник имкониятларини юқори баҳолаган ва уни жамоа марказини кучайтириш учун асосий мақсад деб билмоқда. Лондонликлар ушбу иқтидорли ўйинчи билан бир неча ойдан бери алоқада бўлиб туришибди.
Трансфер борасидаги миш-мишлар ва рақобатБоуадди учун курашда фақатгина Арсенал эмас, балки Пари Сен-Жермен ва Челси каби гранд жамоалар ҳам иштирок этмоқда. Бироқ, футболчининг ўзи ҳозирча трансфер масаласида вазминлик сақлашни афзал кўряпти. Журналист Давид Орнстеиннинг Премер-лигага кўчиб ўтиш ҳақидаги саволига жавоб берар экан, ёш юлдуз бор эътиборини миллий терма жамоага қаратганини таъкидлади.
"Ҳозирги вақтда бор диққат-эътиборим фақат Жаҳон чемпионатига қаратилган ва бу саволга аниқ жавоб бера олмайман. Албатта, йирик клубларнинг менга қизиқиш билдираётганидан хурсандман. Аммо ҳозир Марокаш билан турнирда боримизни бериб, энг яхши натижани кўрсатишга ҳаракат қиламиз", — дея маълум қилди Айёуб Боуадди.
Майдондаги етакчилик ва ноёб статистикаБразилияга қарши ўйинда Боуадди ўз ёшига нисбатан анча пишган ва ишончли ўйин намойиш этди. У ҳатто ўз жарима майдончаси ичида Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор босим ўтказганида ҳам совуққонликни йўқотмади. Статистик маълумотларга кўра, у ўйин давомида 87 марта тўпга тегиб, бу борада ўз жамоасида энг юқори кўрсаткични қайд этди.
Шунингдек, марокашлик иқтидор 53 марта тўп билан олдинга силжишни амалга ошириб, рақиб ҳимоясини мунтазам равишда саросимага солди. Профессионал футболчилик фаолияти билан бир қаторда математика йўналишида олий маълумот олаётган Боуадди, майдондаги интеллектуал салоҳияти билан ҳам мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда. Агар Арсенал ушбу трансферни амалга ошира олса, Микел Артета ихтиёрида келажакнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири пайдо бўлиши мумкин.
…