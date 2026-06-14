Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?

·28·Спорт
Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?

Жаҳон чемпионати-2026 баҳслари бошланиши билан трансфер бозорида янги номлар порлай бошлади. Марокаш терма жамоасининг ёш юлдузи Айёуб Боуадди Бразилияга қарши кечган учрашувдаги (1:1) ажойиб ўйинидан сўнг, бутун дунё скаутлари эътиборига тушди. Айниқса, Англиянинг Арсенал клуби 18 ёшли ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лилл клуби тарбияланувчиси бўлган Боуадди МетЛифе Стадиумда ўтган баҳсда майдон марказини тўлиқ назорат қилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Арсенал бош мураббийи Микел Артета футболчининг техник имкониятларини юқори баҳолаган ва уни жамоа марказини кучайтириш учун асосий мақсад деб билмоқда. Лондонликлар ушбу иқтидорли ўйинчи билан бир неча ойдан бери алоқада бўлиб туришибди.

Трансфер борасидаги миш-мишлар ва рақобат

Боуадди учун курашда фақатгина Арсенал эмас, балки Пари Сен-Жермен ва Челси каби гранд жамоалар ҳам иштирок этмоқда. Бироқ, футболчининг ўзи ҳозирча трансфер масаласида вазминлик сақлашни афзал кўряпти. Журналист Давид Орнстеиннинг Премер-лигага кўчиб ўтиш ҳақидаги саволига жавоб берар экан, ёш юлдуз бор эътиборини миллий терма жамоага қаратганини таъкидлади.

"Ҳозирги вақтда бор диққат-эътиборим фақат Жаҳон чемпионатига қаратилган ва бу саволга аниқ жавоб бера олмайман. Албатта, йирик клубларнинг менга қизиқиш билдираётганидан хурсандман. Аммо ҳозир Марокаш билан турнирда боримизни бериб, энг яхши натижани кўрсатишга ҳаракат қиламиз", — дея маълум қилди Айёуб Боуадди.

Майдондаги етакчилик ва ноёб статистика

Бразилияга қарши ўйинда Боуадди ўз ёшига нисбатан анча пишган ва ишончли ўйин намойиш этди. У ҳатто ўз жарима майдончаси ичида Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор босим ўтказганида ҳам совуққонликни йўқотмади. Статистик маълумотларга кўра, у ўйин давомида 87 марта тўпга тегиб, бу борада ўз жамоасида энг юқори кўрсаткични қайд этди.

Шунингдек, марокашлик иқтидор 53 марта тўп билан олдинга силжишни амалга ошириб, рақиб ҳимоясини мунтазам равишда саросимага солди. Профессионал футболчилик фаолияти билан бир қаторда математика йўналишида олий маълумот олаётган Боуадди, майдондаги интеллектуал салоҳияти билан ҳам мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда. Агар Арсенал ушбу трансферни амалга ошира олса, Микел Артета ихтиёрида келажакнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири пайдо бўлиши мумкин.

АрсеналМарокашТрансферАйёуб БоуаддиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Бугун, 13:10Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиКриштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиБугун, 11:10Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрАрсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 10:32«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?