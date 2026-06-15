Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?
Англия терма жамоаси ва Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Райс яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати арафасида жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланиб бормоқда. Сўнгги мавсумда клуб миқёсида кўрсатган иродаси ва майдондаги нуфузи уни Гарри Кейннинг муносиб вориси сифатида кўришга асос бўлмоқда. Бу нафақат унинг ўйин даражаси, балки жамоадошларини қийин вазиятларда руҳлантира олиш қобилияти билан ҳам боғлиқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал ўтган мавсумда Манчестер Сити билан чемпионлик пойгасида тўқнаш келганида, кўпчилик Лондон клубининг имкониятларини паст баҳолаган эди. Бироқ Деклан Райснинг "Ҳали ҳеч нарса тугагани йўқ!" деган ҳайқириғи ва якунда Микел Артета жамоасининг Англия Премер-лигаси олтин медалларини қўлга киритиши, футболчининг нақадар кучли характерга эга эканлигини исботлади. Goal.com нашрининг таҳлилига кўра, айнан мана шу сифатлар уни миллий терма жамоада ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Томас Тухелнинг ишончи ва янги иерархияАнглия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел яқинда берган интервюсида Деклан Райсни турнир давомида жамоанинг вице-сардори сифатида кўраётганини маълум қилди. Гарчи Жуд Беллингем ҳам сардорлик боғичини тақишга улгурган бўлса-да, Тухел айнан Райснинг тажрибаси ва майдон марказидаги бошқарувига юқори баҳо бермоқда. Мураббийнинг фикрича, Гарри Кейн майдонда бўлмаган ҳолатларда айнан Деклан жамоани ўз ортидан эргаштира олади.
Гарри Кейн 2018-йилдан буён Англия сардори сифатида фаолият юритиб келмоқда. У ўзининг голлари ва намунали хулқи билан жамоа рамзига айланган бўлса-да, Райс каби вокал етакчи эмас. Деклан эса майдонда кўпроқ мулоқот қилади, шерикларини тартибга солади ва керак бўлганда ҳиссиётлар билан жамоани уйғота олади. Бу хусусиятлар замонавий футбол иерархиясида жуда муҳим саналади.
Шимолий Америкадаги мундиал – янги давр ибтидоси27 ёшли ярим ҳимоячи учун Шимолий Америкада ўтадиган Жаҳон чемпионати ўз фаолиятидаги энг муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. У аллақачон клуб даражасида деярли барча нарсага эришди, эндиги мақсад – Англия билан халқаро майдонда зафар қучиш. Райснинг стандарт вазиятлардаги аниқ узатмалари ва ҳимоядаги ишончли ўйини турнир давомида инглизлар учун асосий қурол бўлиши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Деклан Райс нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам сардорликка тайёр. Унинг Арсенал сафидаги муваффақиятлари ва Англия терма жамоасидаги ўрни шуни кўрсатмоқдаки, Гарри Кейн сардорликни топширадиган кунда жамоада муносиб ворис аллақачон шаклланиб бўлган бўлади. Бу эса "уч шерлар" мухлислари учун келажакка умид бахш этувчи омилдир.
…