Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқин

·0·Спорт
Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқин

Испаниянинг Реал Мадрид клуби Вест Хем Юнайтед ярим ҳимоячиси Матеус Фернандес учун курашни тўхтатишга қарор қилди. Мадридликлар ушбу трансфер пойгасида Манчестер Юнайтед яққол фаворит эканлигини тан олмоқда ва инглиз клуби музокараларда анча илгарилаб кетганини қайд этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Европа чемпионлари 21 ёшли португалиялик иқтидор учун расмий таклиф билан чиқмасликка қарор қилган. Реал Мадрид раҳбарияти Манчестер Юнайтед аллақачон футболчи билан келишувнинг якуний босқичига етганига ишонмоқда. Аввалроқ ушбу футболчига қизиқиш билдирган Арсенал ҳам ўз даъвосидан воз кечганидан сўнг, "қизил иблислар" учун йўл бутунлай очиқ қолди.

Трансфер қиймати ва музокаралар тафсилоти

Вест Хем Юнайтед ўз юлдузини 80 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда. Таъкидлаш жоизки, Лондон клуби Фернандесни ўтган йили Саутгемптондан 38 миллион фунт эвазига сотиб олган эди. Бироқ, "болғачилар"нинг Англия Премер-лигасидан чиқиб кетиши (релегация) Манчестер Юнайтедга ушбу нархни пасайтириш ва ўзаро келишувга эришиш имконини бериши кутилмоқда.

Манчестер Юнайтеднинг ушбу трансферга бўлган қизиқиши ортида клуб спорт директори Жейсон Уилкокс турибди. Уилкокс Фернандеснинг қобилиятига юқори баҳо беради, чунки у Саутгемптонда ишлаган давридаёқ футболчининг ривожланишини шахсан кузатиб борган. Айнан у 2024-йил апрель ойида Олд Траффордга кўчиб ўтишидан олдин ярим ҳимоячининг ўсишида муҳим рол ўйнаган эди.

Тарихий кўчиб ўтиш ва клубдаги ўзгаришлар

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Матеус Фернандес 1989-йилда Пол Инс амалга оширган шов-шувли ўтишдан кейин Вест Хем Юнайтеддан тўғридан-тўғри Манчестер Юнайтедга ўтган биринчи футболчига айланади. Бу икки клуб ўртасидаги муносабатлар тарихида янги саҳифа очиши мумкин.

Айни дамда Вест Хем Юнайтед ички инқирозни бошдан кечирмоқда. Клуб ҳамраиси Девид Салливаннинг истеъфоси ва унга нисбатан билдирилган айбловлар жамоа атрофидаги вазиятни мураккаблаштирган. Шунингдек, клубнинг янги акциядори Даниел Кретинский бошқарувни қўлга олиши арафасида мураббий Нуну Эспириту Сантунинг келажаги ҳам сўроқ остида қолмоқда. Бундай беқарорлик Манчестер Юнайтедга трансферни тезроқ якунлаш учун қўшимча имконият яратиши мумкин.

Goal.com хабарига кўра, Манчестер Юнайтед Фернандесни марказий чизиқни кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Реал Мадрид эса ўз эътиборини бошқа трансфер нишонларига қаратишни афзал билди.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридМатеус ФернандесТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиКуман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиБугун, 08:59Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаКилиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаБугун, 08:56Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаТоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқдаБугун, 08:52Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Бугун, 08:31Манчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиМанчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиБугун, 08:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?