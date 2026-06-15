Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқин
Испаниянинг Реал Мадрид клуби Вест Хем Юнайтед ярим ҳимоячиси Матеус Фернандес учун курашни тўхтатишга қарор қилди. Мадридликлар ушбу трансфер пойгасида Манчестер Юнайтед яққол фаворит эканлигини тан олмоқда ва инглиз клуби музокараларда анча илгарилаб кетганини қайд этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Европа чемпионлари 21 ёшли португалиялик иқтидор учун расмий таклиф билан чиқмасликка қарор қилган. Реал Мадрид раҳбарияти Манчестер Юнайтед аллақачон футболчи билан келишувнинг якуний босқичига етганига ишонмоқда. Аввалроқ ушбу футболчига қизиқиш билдирган Арсенал ҳам ўз даъвосидан воз кечганидан сўнг, "қизил иблислар" учун йўл бутунлай очиқ қолди.
Трансфер қиймати ва музокаралар тафсилотиВест Хем Юнайтед ўз юлдузини 80 миллион фунт стерлингга баҳоламоқда. Таъкидлаш жоизки, Лондон клуби Фернандесни ўтган йили Саутгемптондан 38 миллион фунт эвазига сотиб олган эди. Бироқ, "болғачилар"нинг Англия Премер-лигасидан чиқиб кетиши (релегация) Манчестер Юнайтедга ушбу нархни пасайтириш ва ўзаро келишувга эришиш имконини бериши кутилмоқда.
Манчестер Юнайтеднинг ушбу трансферга бўлган қизиқиши ортида клуб спорт директори Жейсон Уилкокс турибди. Уилкокс Фернандеснинг қобилиятига юқори баҳо беради, чунки у Саутгемптонда ишлаган давридаёқ футболчининг ривожланишини шахсан кузатиб борган. Айнан у 2024-йил апрель ойида Олд Траффордга кўчиб ўтишидан олдин ярим ҳимоячининг ўсишида муҳим рол ўйнаган эди.
Тарихий кўчиб ўтиш ва клубдаги ўзгаришларАгар ушбу трансфер амалга ошса, Матеус Фернандес 1989-йилда Пол Инс амалга оширган шов-шувли ўтишдан кейин Вест Хем Юнайтеддан тўғридан-тўғри Манчестер Юнайтедга ўтган биринчи футболчига айланади. Бу икки клуб ўртасидаги муносабатлар тарихида янги саҳифа очиши мумкин.
Айни дамда Вест Хем Юнайтед ички инқирозни бошдан кечирмоқда. Клуб ҳамраиси Девид Салливаннинг истеъфоси ва унга нисбатан билдирилган айбловлар жамоа атрофидаги вазиятни мураккаблаштирган. Шунингдек, клубнинг янги акциядори Даниел Кретинский бошқарувни қўлга олиши арафасида мураббий Нуну Эспириту Сантунинг келажаги ҳам сўроқ остида қолмоқда. Бундай беқарорлик Манчестер Юнайтедга трансферни тезроқ якунлаш учун қўшимча имконият яратиши мумкин.
Goal.com хабарига кўра, Манчестер Юнайтед Фернандесни марказий чизиқни кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Реал Мадрид эса ўз эътиборини бошқа трансфер нишонларига қаратишни афзал билди.
…