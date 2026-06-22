Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтди
Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Португалияга қарши ўйин олдидан рақибнинг кучли томонлари ва ўз жамоасининг вазифалари ҳақида фикр билдирди.
Унинг айтишича, Португалия таркибида кўплаб юқори савияли футболчилар бор ва жамоада Криштиану Роналду ҳам ҳаракат қилади. Каннаваро португалияликлар тўпни назорат қилишни яхши кўриши, қисқа паслар орқали ўйинни бошқариши ва рақибга босим ўтказиш имконини кам беришига эътибор қаратди.
«Португалия ҳар бир вазиятда хавфли. Шунинг учун биз ҳимояда жуда интизомли бўлишимиз керак. Тўп бизда бўлганида эса уларга муаммо туғдиришга ҳаракат қилишимиз лозим», деди мураббий.
Каннаваро Криштиану Роналдунинг даражасини ҳам алоҳида қайд этди. Бироқ унинг фикрича, ўйин бошлангандан кейин футболчилар рақибнинг юлдузли номларига эмас, ўз вазифаларига эътибор қаратиши шарт.
«Роналду буюк футболчи ва катта юлдуз. Аммо учрашув бошлангач, буларнинг барчасини унутиш керак. Биз майдондаги вазифамизга тўлиқ эътибор қаратишимиз шарт», деди у.
Италиялик мутахассис турнир якунида Ўзбекистон ҳақида қандай таассурот қолишини исташини ҳам айтди. У терма жамоа жаҳон чемпионатида илк бор қатнашаётган бўлса-да, кучли рақиблардан қўрқмайдиган, яхши ташкил этилган ва интизомли жамоа сифатида эсда қолишини хоҳламоқда.
…