Тоттенхем Мадриднинг Реал клуби билан ёш иқтидор трансфери бўйича музокараларни бошлади
Англиянинг Тоттенхем клуби Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси билан аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячи Франко Мастантуоно трансфери бўйича алоқага чиқди. 18 ёшли футболчи ҳозирда Мадрид клуби бош мураббийи режаларидан ўрин олмаган ва унинг келажаги борасида музокаралар қизғин паллага кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри хабар беришича, Реал Мадрид раҳбарияти Мастантуонони келаси мавсумда ижара асосида бошқа жамоага юборишга тайёр. Жанубий Американинг энг истиқболли ёшларидан бири сифатида эътироф этилган футболчи учун курашда Лондон клуби асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Мадридликлар ёш иқтидор эгасининг асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишини исташмоқда.
Европа грандлари ўртасидаги рақобатМастантуонога бўлган қизиқиш фақатгина Англия билан чекланиб қолмаган. Маълумотларга кўра, жами тўққизта клуб ушбу плеймейкерни ўз сафига қўшиб олишни кўзламоқда. Улар орасида Италиянинг Интер ва Ювентус, Португалиянинг Porto, Бенфика ва Sporting каби номдор жамоалари бор. Шунингдек, Вилярреал, Ренн ва футболчининг собиқ жамоаси Ривер Плейт ҳам вазиятни диққат билан кузатмоқда.
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоанинг ижодий салоҳиятини оширишни мақсад қилган. Бироқ, лондонликлар таркибида Джеймс Мэддисон, Хави Симонс ва Дежан Кулусевски каби кучли ижодкор футболчилар борлиги Мастантуонога доимий ўйин вақтини кафолатлашда қийинчилик туғдириши мумкин.
Лондонликларнинг трансфер стратегиясиГарчи Мастантуононинг техник қобилиятлари юқори баҳоланса-да, кўплаб мутахассислар Тоттенхем учун ҳозирда бошқа позицияларни кучайтириш муҳимроқ эканини таъкидламоқда. Клуб аллақачон ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун Жан Паул ван Ҳекке ва Энди Робертсон каби футболчиларни жалб этган. Эндиликда жамоанинг асосий эътибори ҳужум марказига қаратилиши кутилмоқда.
Мухлислар ва экспертлар жамоага Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашда ёрдам берадиган тажрибали тўпурар ва қанот ҳужумчилари кераклигини айтишмоқда. Шундай экан, ҳали шаклланиб улгурмаган ёш плеймейкернинг трансфери заруриятдан кўра кўпроқ ҳашаматдек кўриниши мумкин. Шунга қарамай, Тоттенхем келажак учун сармоя киритиш ниятидан қайтгани йўқ.
…