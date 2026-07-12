Жуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – Аргентина

·3·Спорт
Жуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – Аргентина

Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем 2026-йилги жаҳон чемпионатининг чорак финалида Норвегияга қарши кечган қийин баҳсда ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси томонидан киритилган дубл инглизларга 2:1 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва жамоани турнирнинг ярим финалига олиб чиқди. Энди футбол олами мухлисларини Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина ва Англия ўртасидаги муросасиз тўқнашув кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунлангач, Беллингэм ўзининг Instagram саҳифасида машҳур "Тед Лассо" сериалидаги мотивацион руҳни эслатувчи пост қолдирди. У "Яна бир кун курашиш учун яшаймиз. Навбатда ярим финал. Ишонинг!" (Белиеве!) дея ёзиб қолдирди. Бу сўзлар инглиз мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди ва жамоанинг чемпионликка бўлган ишончини янада мустаҳкамлади.

Томас Тухелнинг танқиди ва жамоавий руҳ

Ғалабага қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел шогирдларининг ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилгани йўқ. Мураббий жамоанинг иродаси ва меҳнатсеварлигини юқори баҳолаган бўлса-да, техник томондан ўсиш кераклигини таъкидлади. Тухелнинг фикрича, жамоа бундан ҳам сифатлироқ футбол намойиш этишга қодир ва ярим финал олдидан хатоларни тўғрилаш шарт.

Беллингэм эса мураббийнинг танқидий фикрларига нисбатан бирмунча хотиржам муносабат билдирди. "Майдонда ҳаракат қилиш жуда қийин, бу оғир меҳнат талаб қилади. Барча футболчилар бор кучини бериб ўйнашди. Мен жамоадошларимнинг кўрсатган матонати ва ҳаракатларини юқори баҳолайман", — дея таъкидлади 21 ёшли футболчи.

Икки етакчига боғлиқлик муаммоси

Статистик маълумотларга кўра, Англия терма жамоаси жорий турнирда ўзининг икки асосий юлдузи — Жуд Беллингем ва сардор Гарри Кейн маҳоратига ҳаддан ташқари боғланиб қолган. Goal.com нашри хабарига кўра, жамоанинг жаҳон чемпионатидаги 13 та голидан 12 таси айнан шу икки футболчи ҳисобига ёзилган. Бу кўрсаткич жамоавий ҳужум механизмида маълум камчиликлар борлигидан далолат беради.

Томас Тухел ҳам бу ҳолатни тан олди: "Биз ҳужумда бошқа футболчиларни ҳам қулай вазиятларга олиб чиқишимиз керак. Албатта, Беллингэм ва Гарри Кейн ҳал қилувчи паллада масъулиятни ўз зиммасига олишни яхши кўрадиган топ-даражадаги ўйинчилар. Уларнинг ўзаро самарали ҳамкорлиги биз учун катта устунлик, аммо жамоавий ўйинни диверсификация қилишимиз лозим".

Эндиликда Англия терма жамоасини жаҳон чемпионлиги йўлида энг жиддий синов кутмоқда. Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан бўладиган ярим финал баҳси нафақат икки қитъа грандлари тўқнашуви, балки Беллингэм ва Месси каби турли авлод вакилларининг ўзаро дуели сифатида ҳам тарихда қолиши кутилмоқда.

ЖЧ-2026АнглияЖуде БеллингэмАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиЛамине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиБугун, 19:58Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиБугун, 18:40Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаЖуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаБугун, 18:39Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиМесси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиБугун, 18:04Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиКейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 18:00Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиХулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди