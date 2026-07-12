Жуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – Аргентина
Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем 2026-йилги жаҳон чемпионатининг чорак финалида Норвегияга қарши кечган қийин баҳсда ҳақиқий қаҳрамонлик кўрсатди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси томонидан киритилган дубл инглизларга 2:1 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва жамоани турнирнинг ярим финалига олиб чиқди. Энди футбол олами мухлисларини Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина ва Англия ўртасидаги муросасиз тўқнашув кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунлангач, Беллингэм ўзининг Instagram саҳифасида машҳур "Тед Лассо" сериалидаги мотивацион руҳни эслатувчи пост қолдирди. У "Яна бир кун курашиш учун яшаймиз. Навбатда ярим финал. Ишонинг!" (Белиеве!) дея ёзиб қолдирди. Бу сўзлар инглиз мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди ва жамоанинг чемпионликка бўлган ишончини янада мустаҳкамлади.
Томас Тухелнинг танқиди ва жамоавий руҳҒалабага қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел шогирдларининг ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилгани йўқ. Мураббий жамоанинг иродаси ва меҳнатсеварлигини юқори баҳолаган бўлса-да, техник томондан ўсиш кераклигини таъкидлади. Тухелнинг фикрича, жамоа бундан ҳам сифатлироқ футбол намойиш этишга қодир ва ярим финал олдидан хатоларни тўғрилаш шарт.
Беллингэм эса мураббийнинг танқидий фикрларига нисбатан бирмунча хотиржам муносабат билдирди. "Майдонда ҳаракат қилиш жуда қийин, бу оғир меҳнат талаб қилади. Барча футболчилар бор кучини бериб ўйнашди. Мен жамоадошларимнинг кўрсатган матонати ва ҳаракатларини юқори баҳолайман", — дея таъкидлади 21 ёшли футболчи.
Икки етакчига боғлиқлик муаммосиСтатистик маълумотларга кўра, Англия терма жамоаси жорий турнирда ўзининг икки асосий юлдузи — Жуд Беллингем ва сардор Гарри Кейн маҳоратига ҳаддан ташқари боғланиб қолган. Goal.com нашри хабарига кўра, жамоанинг жаҳон чемпионатидаги 13 та голидан 12 таси айнан шу икки футболчи ҳисобига ёзилган. Бу кўрсаткич жамоавий ҳужум механизмида маълум камчиликлар борлигидан далолат беради.
Томас Тухел ҳам бу ҳолатни тан олди: "Биз ҳужумда бошқа футболчиларни ҳам қулай вазиятларга олиб чиқишимиз керак. Албатта, Беллингэм ва Гарри Кейн ҳал қилувчи паллада масъулиятни ўз зиммасига олишни яхши кўрадиган топ-даражадаги ўйинчилар. Уларнинг ўзаро самарали ҳамкорлиги биз учун катта устунлик, аммо жамоавий ўйинни диверсификация қилишимиз лозим".
Эндиликда Англия терма жамоасини жаҳон чемпионлиги йўлида энг жиддий синов кутмоқда. Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина билан бўладиган ярим финал баҳси нафақат икки қитъа грандлари тўқнашуви, балки Беллингэм ва Месси каби турли авлод вакилларининг ўзаро дуели сифатида ҳам тарихда қолиши кутилмоқда.
…