Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Sky Sport журналисти Флориан Плеттенберг тарқатган маълумотларга кўра, “тақачилар” Манчестер Сити ҳужумчиси Омар Мармоуш билан шартнома шартлари бўйича якуний келишувга эришди. Мисрлик футболчи Лондон клубига ўтишга яқин турибди ва бу трансфер бош мураббий Роберто Де Зерби жамоаси учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда икки клуб трансфер суммаси ва унинг якуний шартларини келишиб олиш устида иш олиб бормоқда. Гарчи футболчининг ўзи билан шахсий келишувга эришилган бўлса-да, Манчестер Сити ҳамда Тоттенхем ўртасида якуний битим ҳали имзолангани йўқ. Шунга қарамай, музокаралар жадал давом этаётгани ушбу трансфер яқин келажакда амалга ошиши мумкинлигидан дарак беради.
Жамоанинг ҳужум чизиғидаги муаммоларТоттенхем раҳбарияти ҳужум чизиғига янги футболчи жалб қилишни жорий мавсумдаги устувор вазифа деб белгилаган. Сўнгги 18 ой давомида жамоанинг асосий ҳужумчиларидан бири Доминик Соланке жароҳатлар сабабли кўп ўйинларни ўтказиб юборди. Шу билан бирга, Ричарлисоннинг шартномаси якуний босқичга киргани клубни янги ҳужумчи қидиришга мажбур қилмоқда.
Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, Омар Мармоуш жамоанинг ёзги трансферлар давридаги йирик лойиҳасининг навбатдаги қисмига айланади. Тоттенхем жорий мавсумда таркибни кучайтириш учун Ян-Паул ван Хекке, Сандро Тонали ва Матеус Фернандес трансферларига катта маблағ сарфлаган эди. Шунингдек, клуб Манчестер Сити билан қанот ҳужумчиси Савино трансфери бўйича ҳам келишувга эришган.
Футболчининг фаолияти ва статистикасиОмар Мармоуш учун Манчестер Сити сафида ўйин амалиёти камайиб кетгани унинг янги жамоа излашига сабаб бўлган. Мисрлик форвард ўз вақтида Вольфцбургдан Франкфуртнинг Айнтрахт клубига эркин агент сифатида кўчиб ўтган ва Германиядаги илк мавсумидаёқ барча мусобақаларда 17 та гол уришга муваффақ бўлганди.
Футболчи айниқса 2024–2025-йилги мавсумнинг биринчи ярмида юқори натижаларни қайд этди. У Германия чемпионатининг 17 та учрашувида 15 та гол киритиб, 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Агар трансфер амалга ошса, Премер-лига мухлислари ҳужум чизиғида мутлақо янги ва рақобатбардош вариантни кўришлари мумкин бўлади.
…