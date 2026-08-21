Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

·1·Спорт
Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Sky Sport журналисти Флориан Плеттенберг тарқатган маълумотларга кўра, “тақачилар” Манчестер Сити ҳужумчиси Омар Мармоуш билан шартнома шартлари бўйича якуний келишувга эришди. Мисрлик футболчи Лондон клубига ўтишга яқин турибди ва бу трансфер бош мураббий Роберто Де Зерби жамоаси учун муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда икки клуб трансфер суммаси ва унинг якуний шартларини келишиб олиш устида иш олиб бормоқда. Гарчи футболчининг ўзи билан шахсий келишувга эришилган бўлса-да, Манчестер Сити ҳамда Тоттенхем ўртасида якуний битим ҳали имзолангани йўқ. Шунга қарамай, музокаралар жадал давом этаётгани ушбу трансфер яқин келажакда амалга ошиши мумкинлигидан дарак беради.

Жамоанинг ҳужум чизиғидаги муаммолар

Тоттенхем раҳбарияти ҳужум чизиғига янги футболчи жалб қилишни жорий мавсумдаги устувор вазифа деб белгилаган. Сўнгги 18 ой давомида жамоанинг асосий ҳужумчиларидан бири Доминик Соланке жароҳатлар сабабли кўп ўйинларни ўтказиб юборди. Шу билан бирга, Ричарлисоннинг шартномаси якуний босқичга киргани клубни янги ҳужумчи қидиришга мажбур қилмоқда.

Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, Омар Мармоуш жамоанинг ёзги трансферлар давридаги йирик лойиҳасининг навбатдаги қисмига айланади. Тоттенхем жорий мавсумда таркибни кучайтириш учун Ян-Паул ван Хекке, Сандро Тонали ва Матеус Фернандес трансферларига катта маблағ сарфлаган эди. Шунингдек, клуб Манчестер Сити билан қанот ҳужумчиси Савино трансфери бўйича ҳам келишувга эришган.

Футболчининг фаолияти ва статистикаси

Омар Мармоуш учун Манчестер Сити сафида ўйин амалиёти камайиб кетгани унинг янги жамоа излашига сабаб бўлган. Мисрлик форвард ўз вақтида Вольфцбургдан Франкфуртнинг Айнтрахт клубига эркин агент сифатида кўчиб ўтган ва Германиядаги илк мавсумидаёқ барча мусобақаларда 17 та гол уришга муваффақ бўлганди.

Футболчи айниқса 2024–2025-йилги мавсумнинг биринчи ярмида юқори натижаларни қайд этди. У Германия чемпионатининг 17 та учрашувида 15 та гол киритиб, 9 та голли узатмага муаллифлик қилди. Агар трансфер амалга ошса, Премер-лига мухлислари ҳужум чизиғида мутлақо янги ва рақобатбардош вариантни кўришлари мумкин бўлади.

ТоттенхемОмар МармоушМанчестер СитиПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиБугун, 14:53Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиМартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиБугун, 14:37Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш бердиБугун, 13:58Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)