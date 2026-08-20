Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечди
Барселона Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алварес трансферидан воз кечиб, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар бошқа номзодларни излашга қарор қилди. Мадрид клуби каталонияликларнинг 100 миллион евролик таклифини рад этган, гарчи аргентиналик футболчи жамоасини ўзгартириш истагини билдирган бўлса-да, раҳбарият ўз позициясида қолган.
Барселона клуби Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресни ўз сафига қўшиб олиш уринишларини тўхтатди. Маълум қилинишича, Мадрид жамоаси каталонияликларнинг 100 миллион евролик таклифини рад этганидан сўнг, трансфер ойнаси ёпилишига қадар бошқа муқобил номзодларни қидиришга қарор қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи жамоасини ўзгартириш истагини очиқ билдирганига қарамай, Лос Рожибланкос раҳбарияти ўз позициясида қатъий туриб олган. Ёзда қилинган салмоқли таклиф ҳам натижа бермагач, Барселона спорт директори Деку бошқа вариантларни ўрганишга мажбур бўлди.
Роберт Левандовскининг ўрнини босиш муаммосиКлуб бош мураббийи Ханси Флик жамоа таркибини кучайтириш учун марказий ҳужумчи излашда давом этмоқда. Бироқ раҳбарият учун асосий муаммо ҳужум чизиғини тарк этган тажрибали футболчиларнинг ўрнини муносиб тўлдириш бўлиб турибди.
Декунинг фикрича, жамоа Ферран Торреснинг йўқлигини амалга оширилган трансферлар эвазига ёпа олади, бироқ Роберт Левандовскига муносиб ворис топиш ниҳоятда мураккаб вазифа ҳисобланади. Мутахассис бу борада жиддий қийинчиликлар борлигини тан олган.
Ханси Флик чоршанба куни берган интервюсида трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Агар янги ҳужумчи келмаса, клуб ички захиралар ва тактик ўзгаришларга таянишига тўғри келади.
Ички имкониятлар ва тактик режаларКлуб раҳбариятининг айрим вакиллари агар трансфер бозори муваффақиятсиз якунланса, мавжуд таркиб ҳам вазиятни сақлаб қолишига ишонишади. Бош мураббий қуйидаги футболчилардан марказий ҳужумчи сифатида фойдаланиши мумкин:
- Рафиня ва Ламин Ямал каби қанот вакиллари
- Карим Адееми ҳамда Энтони Гордон
- Фермин Лопес ва Дани Олмо (сохта тўққизлик позициясида)
…