Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечди

·13·Спорт
Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечди
Қисқача

Барселона Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алварес трансферидан воз кечиб, трансфер ойнаси ёпилгунига қадар бошқа номзодларни излашга қарор қилди. Мадрид клуби каталонияликларнинг 100 миллион евролик таклифини рад этган, гарчи аргентиналик футболчи жамоасини ўзгартириш истагини билдирган бўлса-да, раҳбарият ўз позициясида қолган.

Барселона клуби Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресни ўз сафига қўшиб олиш уринишларини тўхтатди. Маълум қилинишича, Мадрид жамоаси каталонияликларнинг 100 миллион евролик таклифини рад этганидан сўнг, трансфер ойнаси ёпилишига қадар бошқа муқобил номзодларни қидиришга қарор қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи жамоасини ўзгартириш истагини очиқ билдирганига қарамай, Лос Рожибланкос раҳбарияти ўз позициясида қатъий туриб олган. Ёзда қилинган салмоқли таклиф ҳам натижа бермагач, Барселона спорт директори Деку бошқа вариантларни ўрганишга мажбур бўлди.

Роберт Левандовскининг ўрнини босиш муаммоси

Клуб бош мураббийи Ханси Флик жамоа таркибини кучайтириш учун марказий ҳужумчи излашда давом этмоқда. Бироқ раҳбарият учун асосий муаммо ҳужум чизиғини тарк этган тажрибали футболчиларнинг ўрнини муносиб тўлдириш бўлиб турибди.

Декунинг фикрича, жамоа Ферран Торреснинг йўқлигини амалга оширилган трансферлар эвазига ёпа олади, бироқ Роберт Левандовскига муносиб ворис топиш ниҳоятда мураккаб вазифа ҳисобланади. Мутахассис бу борада жиддий қийинчиликлар борлигини тан олган.

Ханси Флик чоршанба куни берган интервюсида трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Агар янги ҳужумчи келмаса, клуб ички захиралар ва тактик ўзгаришларга таянишига тўғри келади.

Ички имкониятлар ва тактик режалар

Клуб раҳбариятининг айрим вакиллари агар трансфер бозори муваффақиятсиз якунланса, мавжуд таркиб ҳам вазиятни сақлаб қолишига ишонишади. Бош мураббий қуйидаги футболчилардан марказий ҳужумчи сифатида фойдаланиши мумкин:

  • Рафиня ва Ламин Ямал каби қанот вакиллари
  • Карим Адееми ҳамда Энтони Гордон
  • Фермин Лопес ва Дани Олмо (сохта тўққизлик позициясида)
Гарчи Барселона келажакда Жулиан Алварес масаласига яна қайтиш эҳтимолини бутунлай истисно этмаса-да, ҳозирги вазиятда клуб раҳбарияти трансфер ойнасининг қолган вақтида аниқ қарорга келиш устида иш олиб бормоқда.

БарселонаЖулиан АлваресАтлетико МадридРоберт ЛевандовксиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Бугун, 12:33Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиАргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиБугун, 12:14Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Бугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди