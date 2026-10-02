Грем Поттер Швеция сафидаги кадрлар инқирози ва Манчестер Сити ҳақида ҳазиллашди
Швеция миллий жамоаси бош мураббийи Грем Поттер жамоани қамраб олган мисли кўрилмаган жароҳатлар ва вирусли инфекция тўлқини фонида ўзига хос қора юмор билан вазиятни изоҳлади. Goal.com хабар беришича, терма жамоа олдинда турган UEFA Миллатлар лигасининг Босния ва Hzеговинага қарши ҳал қилувчи учрашуви олдидан бир йўла 11 нафар футболчисидан айрилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Халқаро танаффус вақтида юзага келган бу кадрлар танқислиги швед футбол жамоатчилигини шокка солди. Аввалига Таҳа Али, Густаф Нилссон ва Маттиас Сванберг йиғингача сафдан чиққан бўлса, кейинчалик Эмил Холм, Хялмар Экдал ҳамда бош ҳужумчи Александр Исак ҳам жароҳат сабаб таркибни тарк этишга мажбур бўлди.
Кадрлар инқирози ва вирус хуружиВазият Полша билан ўйиндан кейин янада кескинлашди. Лагерга тўсатдан ёпирилган вирусли инфекция яна беш нафар футболчини сафдан чиқарди ва мураббийлар штабини шошилинч равишда захира вариантларини қидиришга мажбур қилди. Натижада биргина йиғин давомида 11 нафар асосий футболчининг йўқолиши жамоанинг Zenика шаҳридаги сафар ўйини олдидаги имкониятларини кескин пасайтириб юборди.
Швеция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Ёҳан Элмандер Радиоспортен нашрига берган интервюсида ўз фаолияти давомида бирорта ҳам шундай тиббий фавқулодда ҳолатга дуч келмаганини тан олди. СВТ таҳлилчиси Магнус Эрикссон ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлаб, шундай миқёсдаги жароҳатлар тўлқини жамоанинг имкониятларига жиддий таъсир кўрсатишини таъкидлади.
Грем Поттер ҳазили ва вазиятга баҳоМатбуот анжуманида жамоадаги мураккаб вазият ҳақида гапирар экан, собиқ Челси устози Грем Поттер шундай деди: «Бизни инфекция ёки вирус қамраб олди. Бу албатта идеал ҳолат эмас». Бироқ инглиз мутахассиси кайфиятни бироз кўтариш мақсадида инглиз футболидаги майдондан ташқари воқеаларга ишора қилиб, ўзига хос ҳазил қилди.
Поттер шундай дея ҳазиломуз қиёс келтирди: «Бу худди Манчестер Сити клубига қўйилган жиноий айбловлар сонидек гап». Шунга қарамай, мураббий Манчестер клуби атрофидаги кенгроқ вазиятга жиддийроқ ёндашиб, бу ҳолат умуман футбол ва Англия чемпионати учун яхши эмаслигини, вазият аслида ачинарли эканини қўшимча қилди.
Олдинда турган ўта масъулиятли сафар учрашуви ҳақида гапирар экан, Грем Поттер мавжуд таркиб билан ғалаба қозонишга эътибор қаратишини билдирди. У барча футболчилар соғ-саломат бўладиган дунёда яшашни исташини, бироқ ҳозирги реаллик бошқача эканини қайд этди.
Изоҳлар 0
…