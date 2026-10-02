Грем Поттер Швеция сафидаги кадрлар инқирози ва Манчестер Сити ҳақида ҳазиллашди

·0·Спорт
Грем Поттер Швеция сафидаги кадрлар инқирози ва Манчестер Сити ҳақида ҳазиллашди

Швеция миллий жамоаси бош мураббийи Грем Поттер жамоани қамраб олган мисли кўрилмаган жароҳатлар ва вирусли инфекция тўлқини фонида ўзига хос қора юмор билан вазиятни изоҳлади. Goal.com хабар беришича, терма жамоа олдинда турган UEFA Миллатлар лигасининг Босния ва Hzеговинага қарши ҳал қилувчи учрашуви олдидан бир йўла 11 нафар футболчисидан айрилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Халқаро танаффус вақтида юзага келган бу кадрлар танқислиги швед футбол жамоатчилигини шокка солди. Аввалига Таҳа Али, Густаф Нилссон ва Маттиас Сванберг йиғингача сафдан чиққан бўлса, кейинчалик Эмил Холм, Хялмар Экдал ҳамда бош ҳужумчи Александр Исак ҳам жароҳат сабаб таркибни тарк этишга мажбур бўлди.

Кадрлар инқирози ва вирус хуружи

Вазият Полша билан ўйиндан кейин янада кескинлашди. Лагерга тўсатдан ёпирилган вирусли инфекция яна беш нафар футболчини сафдан чиқарди ва мураббийлар штабини шошилинч равишда захира вариантларини қидиришга мажбур қилди. Натижада биргина йиғин давомида 11 нафар асосий футболчининг йўқолиши жамоанинг Zenика шаҳридаги сафар ўйини олдидаги имкониятларини кескин пасайтириб юборди.

Швеция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Ёҳан Элмандер Радиоспортен нашрига берган интервюсида ўз фаолияти давомида бирорта ҳам шундай тиббий фавқулодда ҳолатга дуч келмаганини тан олди. СВТ таҳлилчиси Магнус Эрикссон ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлаб, шундай миқёсдаги жароҳатлар тўлқини жамоанинг имкониятларига жиддий таъсир кўрсатишини таъкидлади.

Грем Поттер ҳазили ва вазиятга баҳо

Матбуот анжуманида жамоадаги мураккаб вазият ҳақида гапирар экан, собиқ Челси устози Грем Поттер шундай деди: «Бизни инфекция ёки вирус қамраб олди. Бу албатта идеал ҳолат эмас». Бироқ инглиз мутахассиси кайфиятни бироз кўтариш мақсадида инглиз футболидаги майдондан ташқари воқеаларга ишора қилиб, ўзига хос ҳазил қилди.

Поттер шундай дея ҳазиломуз қиёс келтирди: «Бу худди Манчестер Сити клубига қўйилган жиноий айбловлар сонидек гап». Шунга қарамай, мураббий Манчестер клуби атрофидаги кенгроқ вазиятга жиддийроқ ёндашиб, бу ҳолат умуман футбол ва Англия чемпионати учун яхши эмаслигини, вазият аслида ачинарли эканини қўшимча қилди.

Олдинда турган ўта масъулиятли сафар учрашуви ҳақида гапирар экан, Грем Поттер мавжуд таркиб билан ғалаба қозонишга эътибор қаратишини билдирди. У барча футболчилар соғ-саломат бўладиган дунёда яшашни исташини, бироқ ҳозирги реаллик бошқача эканини қайд этди.

Грем ПоттерШвецияМанчестер СитиМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржамЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржамКеча 01:31Грем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирдиГрем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди27 июн 18:51Ренато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиРенато Вейга Криштиану Роналду можароси ҳақида гапиришдан бош тортдиБугун 11:10Усмон Дембеле Килиан Мбаппе билан муносабатларига ойдинлик киритдиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе билан муносабатларига ойдинлик киритдиКеча 21:57Криштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этдиКриштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этдиКеча 15:16Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКеча 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди