Португалманинг Криштиано Роналдосиз илк ўйини ва Дания билан шиддатли баҳс

·0·Спорт
Португалманинг Криштиано Роналдосиз илк ўйини ва Дания билан шиддатли баҳс

Футбол оламида ҳар қандай юлдузнинг сояси катта бўлади, бироқ Криштиано Роналдосиз майдонга чиққан Португалия терма жамоаси мухлисларга голлар шоуси ва кескин курашларга бой учрашувни тақдим этди. Дания ҳамда Португалия ўртасидаги ўйин мезбонларнинг ҳужумкор ўйини ва ҳимоядаги бўшлиқлари билан ёдда қолди. Goal.com хабар беришича, учрашув тўртта гол ва кўплаб хавфли вазиятларга бой ўтди ҳамда якунда португалияликлар 4:2 ҳисобида устун келишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиндан олдин мураббий Жорге Жесус Криштиано Роналдо давридан кейинги янги саҳифани бошлашга тайёр эканини ва бу борада виждони тоза эканини таъкидлаган эди. Шунга қарамай, майдонда майдонга тушмаган бўлса-да, CR7 шахси ўйиннинг асосий муҳокама марказида қолди. Хусусан, мураббий томонидан афсонавий 7-рақамли либос топширилган Рафаел Леао катта босим остида ҳаракат қилди.

Рафаел Леаонинг 7-рақамдаги имтиҳони

Милан ҳужумчиси Рафаел Леао учун бу баҳс ўзига хос синов бўлди. Учрашув давомида у ўзининг ёрқин дақиқаларини ҳам, қўпол хатоларини ҳам намойиш этди. Дастлабки дақиқаларда у қанотдан марказга ҳаракатланиб, дарвозани ишғол қилишга яқин келди, бироқ қулай имкониятларни кўкка совурди ва ҳал қилувчи паллаларда тўпни бой бериб қўйди.

Натижада, 63-дақиқага келиб бош мураббий уни майдондан олди ва ўрнига Тринкаони туширди. Шунга қарамай, илк бор Криштиано Роналдосиз расмий учрашувда 7-рақам остида майдонга тушиш келажакдаги ўзгаришлардан дарак берувчи муҳим сигнал сифатида баҳоланди.

Расмус Ҳожлунднинг машҳур нишонлаши

Учрашувнинг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бири данияликлар ҳужумчиси Расмус Ҳожлунднинг голидан кейинги ҳаракати бўлди. У 53-дақиқада ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, мухлисларни лол қолдирди. Ҳожлунд ўзига хос тарзда сакраб, Криштиано Роналдога тегишли бўлган машҳур “сиууум” нишонлаш услубини такрорлади.

Наполи ҳужумчиси аввалроқ ҳам бу усулдан фойдалангани ва CR7 унинг кумири эканини очиқ айтиб ўтган эди. Гарчи бу ҳаракат мухлислар ва мутахассислар ўртасида турли баҳс-мунозараларга сабаб бўлган бўлса-да, Ҳожлунд майдондаги фаоллиги ва голи билан ўз жамоасига катта фойда келтирди. Ўйин давомидаги бундай ёрқин воқеалар пост-Роналдо даври қанчалик қизиқарли кечишини яна бир бор кўрсатди.

Криштиано РоналдоПортугалияДанияРафаел ЛеаоРасмус Ҳожлунд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этдиКриштиану Роналду Португалия ихтиёрини тарк этдиКеча 15:16Криштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКриштиано Роналдо Португалия сафидан чиқиб кетгани учун дисквалификация қилиниши мумкинКеча 11:18Криштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия терма жамоаси ихтиёрини тарк этдиКеча 00:52Криштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этдиКриштиано Роналдо Португалия йиғинини тарк этди30 сентябр 23:16Жорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиЖорже Жезуш Роналду атрофидаги шов-шувларга нуқта қўйиб, Даниядаги ғалаба сирини очдиБугун 10:08Криштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳсиКриштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳсиБугун 02:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди