Португалманинг Криштиано Роналдосиз илк ўйини ва Дания билан шиддатли баҳс
Футбол оламида ҳар қандай юлдузнинг сояси катта бўлади, бироқ Криштиано Роналдосиз майдонга чиққан Португалия терма жамоаси мухлисларга голлар шоуси ва кескин курашларга бой учрашувни тақдим этди. Дания ҳамда Португалия ўртасидаги ўйин мезбонларнинг ҳужумкор ўйини ва ҳимоядаги бўшлиқлари билан ёдда қолди. Goal.com хабар беришича, учрашув тўртта гол ва кўплаб хавфли вазиятларга бой ўтди ҳамда якунда португалияликлар 4:2 ҳисобида устун келишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиндан олдин мураббий Жорге Жесус Криштиано Роналдо давридан кейинги янги саҳифани бошлашга тайёр эканини ва бу борада виждони тоза эканини таъкидлаган эди. Шунга қарамай, майдонда майдонга тушмаган бўлса-да, CR7 шахси ўйиннинг асосий муҳокама марказида қолди. Хусусан, мураббий томонидан афсонавий 7-рақамли либос топширилган Рафаел Леао катта босим остида ҳаракат қилди.
Рафаел Леаонинг 7-рақамдаги имтиҳониМилан ҳужумчиси Рафаел Леао учун бу баҳс ўзига хос синов бўлди. Учрашув давомида у ўзининг ёрқин дақиқаларини ҳам, қўпол хатоларини ҳам намойиш этди. Дастлабки дақиқаларда у қанотдан марказга ҳаракатланиб, дарвозани ишғол қилишга яқин келди, бироқ қулай имкониятларни кўкка совурди ва ҳал қилувчи паллаларда тўпни бой бериб қўйди.
Натижада, 63-дақиқага келиб бош мураббий уни майдондан олди ва ўрнига Тринкаони туширди. Шунга қарамай, илк бор Криштиано Роналдосиз расмий учрашувда 7-рақам остида майдонга тушиш келажакдаги ўзгаришлардан дарак берувчи муҳим сигнал сифатида баҳоланди.
Расмус Ҳожлунднинг машҳур нишонлашиУчрашувнинг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бири данияликлар ҳужумчиси Расмус Ҳожлунднинг голидан кейинги ҳаракати бўлди. У 53-дақиқада ҳисобни 2:2 кўринишига келтириб, мухлисларни лол қолдирди. Ҳожлунд ўзига хос тарзда сакраб, Криштиано Роналдога тегишли бўлган машҳур “сиууум” нишонлаш услубини такрорлади.
Наполи ҳужумчиси аввалроқ ҳам бу усулдан фойдалангани ва CR7 унинг кумири эканини очиқ айтиб ўтган эди. Гарчи бу ҳаракат мухлислар ва мутахассислар ўртасида турли баҳс-мунозараларга сабаб бўлган бўлса-да, Ҳожлунд майдондаги фаоллиги ва голи билан ўз жамоасига катта фойда келтирди. Ўйин давомидаги бундай ёрқин воқеалар пост-Роналдо даври қанчалик қизиқарли кечишини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…