Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетди

·1·Спорт
Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетди

Испаниянинг Барселона клуби ҳимоячиси Жоау Канцелу анъанавий Жоан Гампер кубоги ўйини олдидан жамоанинг умумий тақдимот маросимида қатнаша олмади ва бунинг ортидан қаттиқ норозилик билдириб, стадион туннелига кириб кетди. Ушбу кутилмаган ҳолат клуб мухлислари ва жамоа аъзоларини ҳам ажаблантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашри тарқатган хабарларга кўра, португалиялик футболчининг тақдимот вақтида майдонга чиқа олмаганига унинг ҳужжатларидаги маъмурий кечикишлар сабаб бўлган. Канцелу 2 рақамли либосда стадион туннелида жамоадошлари билан бирга чиқишни кутиб турганди, бироқ рўйхатдан ўтказиш жараёни якунига етмагани боис режа ўзгариб кетди.

Маъмурий тўсиқлар ва шартнома масалалари

Маълум бўлишича, Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби Жоау Канцелу билан мавсум охирида якунланиши керак бўлган шартномани муддатидан олдин бекор қилиш бўйича келишувга эришган эди. Футболчи қолган маошидан воз кечиш эвазига эркин агентга айланиши керак эди, бироқ трансфернинг сўнгги расмий қоғозлари ўз вақтида расмийлаштириб улгурилмади.

Клуб расмийлари тақдимот вақтида Канцелуни янги мавсумдаги таркибнинг асосий аъзоларидан бири сифатида мухлисларга таништиришни ният қилган эди. Бироқ кутилмаган бюрократик кечикишлар туфайли футболчи расман ҳамон Ал-Ҳилал аъзоси мақомида қолаётгани сабабли режа амалга ошмади ва бу ҳимоячининг ғазабини келтирди.

Клубнинг бошқа режалари ва янги трансферлар

Канцелунинг тақдимотдаги иштироки бекор қилинган бир пайтда, Каталония клубининг бошқа янги футболчиси ўзининг ёрқин олқишлари билан эътибор марказида бўлди. Манчестер Сити клубидан 65 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга келиб қўшилган ва тўрт йиллик шартнома имзолаган испаниялик яримҳимоячи Родри уй стадионида мухлислар томонидан илиқ қарши олинди.

Родри Каталонияга улкан обрў билан, хусусан, 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси унвонини қўлга киритган ҳолда ташриф буюрди. Қолаверса, у ўтган мавсум иккинчи ярмида ва 2023–24 йилги мавсумда ҳам ижара асосида мазкур жамоада тўп сургани боис маҳаллий ишқибозларга яхши таниш эди.

Эндиликда Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби бутун эътиборини янги Лига мавсуми стартига қаратмоқда. Парда ортида клуб расмийлари Жоау Канцелунинг рўйхатдан ўтишидаги қолган муаммоларни тез фурсатда ҳал қилиш устида жадал иш олиб бормоқда.

Жоау КанцелуБарселонаРодриЖоан Гампер кубогиЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБарселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБугун, 12:34Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?Бугун, 12:33Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиАргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиБугун, 12:14Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Бугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди