Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетди
Испаниянинг Барселона клуби ҳимоячиси Жоау Канцелу анъанавий Жоан Гампер кубоги ўйини олдидан жамоанинг умумий тақдимот маросимида қатнаша олмади ва бунинг ортидан қаттиқ норозилик билдириб, стадион туннелига кириб кетди. Ушбу кутилмаган ҳолат клуб мухлислари ва жамоа аъзоларини ҳам ажаблантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашри тарқатган хабарларга кўра, португалиялик футболчининг тақдимот вақтида майдонга чиқа олмаганига унинг ҳужжатларидаги маъмурий кечикишлар сабаб бўлган. Канцелу 2 рақамли либосда стадион туннелида жамоадошлари билан бирга чиқишни кутиб турганди, бироқ рўйхатдан ўтказиш жараёни якунига етмагани боис режа ўзгариб кетди.
Маъмурий тўсиқлар ва шартнома масалалариМаълум бўлишича, Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби Жоау Канцелу билан мавсум охирида якунланиши керак бўлган шартномани муддатидан олдин бекор қилиш бўйича келишувга эришган эди. Футболчи қолган маошидан воз кечиш эвазига эркин агентга айланиши керак эди, бироқ трансфернинг сўнгги расмий қоғозлари ўз вақтида расмийлаштириб улгурилмади.
Клуб расмийлари тақдимот вақтида Канцелуни янги мавсумдаги таркибнинг асосий аъзоларидан бири сифатида мухлисларга таништиришни ният қилган эди. Бироқ кутилмаган бюрократик кечикишлар туфайли футболчи расман ҳамон Ал-Ҳилал аъзоси мақомида қолаётгани сабабли режа амалга ошмади ва бу ҳимоячининг ғазабини келтирди.
Клубнинг бошқа режалари ва янги трансферларКанцелунинг тақдимотдаги иштироки бекор қилинган бир пайтда, Каталония клубининг бошқа янги футболчиси ўзининг ёрқин олқишлари билан эътибор марказида бўлди. Манчестер Сити клубидан 65 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга келиб қўшилган ва тўрт йиллик шартнома имзолаган испаниялик яримҳимоячи Родри уй стадионида мухлислар томонидан илиқ қарши олинди.
Родри Каталонияга улкан обрў билан, хусусан, 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси унвонини қўлга киритган ҳолда ташриф буюрди. Қолаверса, у ўтган мавсум иккинчи ярмида ва 2023–24 йилги мавсумда ҳам ижара асосида мазкур жамоада тўп сургани боис маҳаллий ишқибозларга яхши таниш эди.
Эндиликда Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби бутун эътиборини янги Лига мавсуми стартига қаратмоқда. Парда ортида клуб расмийлари Жоау Канцелунинг рўйхатдан ўтишидаги қолган муаммоларни тез фурсатда ҳал қилиш устида жадал иш олиб бормоқда.
…