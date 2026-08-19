Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқлади

·2·Спорт
Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқлади
Қисқача

Арсенал бош директори Ричард Гарликк Микел Артета билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаш масаласи яқин орада ижобий ҳал этилишини тасдиқлади. Артетанинг амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кирган бўлса-да, клуб раҳбарияти келишувни фақат вақт масаласи деб баҳоламоқда.

Лондоннинг Арсенал клуби бош директори Ричард Гарликк жамоа бош мураббийи Микел Артета билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаш масаласи яқин орада ижобий ҳал этилишини тасдиқлади. BBC Sport нашри маълумотига кўра, испаниялик мутахассиснинг амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кирганига қарамай, клуб раҳбарияти бу борада мутлақо хотиржам ва келишувни фақатгина вақт масаласи деб баҳоламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Микел Артета сўнгги йилларда Шимолий Лондонда мислсиз натижаларга эришиб, жамоанинг ўйин услуби ва ички маданиятини тубдан ўзгартириб юборди. У ўтган мавсумда Арсенал клубига 2004-йилги афсонавий даврдан бери илк бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини олиб келиб, Манчестер Сити ҳукмронлигига барҳам берди ва жамоани мамлакатнинг етакчи кучига айлантирди.

Шунингдек, испаниялик мураббий қўл остида Лондон клуби UEFA Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб бориб, Европанинг энг элит жамоалари сафидан жой олди. Бу каби улкан муваффақиятлар мухлисларда бош мураббийнинг келажагига бўлган қизиқишни янада ошириб юборгани сир эмас.

Раҳбарият ва мураббий ўртасида тўлиқ ўзаро тушуниш мавжуд

Ричард Гарликкнинг таъкидлашича, томонлар ўртасида ҳеч қандай таранглик йўқ ва ҳар икки томон ҳам ҳамкорликни давом эттириш истагида қатъий турибди. Клуб бош директори ҳозирги вақтда барча эътибор трансфер ойнасидаги ишларга қаратилганини, аммо расмий ҳужжатларни расмийлаштириш ишлари охирига етиб бораётганини маълум қилди.

“Микел Арсеналда қолишни хоҳлайди ва биз ҳам Микелнинг клубимизда бўлишини истаймиз. Буни янги шартномага муҳрлаш фақатгина вақт масаласидир. Барчамиз хотиржам ва ўзимизга тўлиқ ишонамиз. Ҳозирча трансфер ойнасини сарҳисоб қиляпмиз ва ишончим комилки, Микелнинг шартномаси тез орада ҳал бўлади”, — дея Гарликкнинг сўзларини келтиради BBC Sport.

Артетанинг ўзи ҳам клубда ишлаётганидан ниҳоятда мамнун эканини ва жамоада шакллантирилган илк таркиб маданиятидан миннатдорлигини бир неча бор таъкидлаган. У клубнинг келажакдаги режаларига тўлиқ мос келади ва жамоанинг ўсиш траекториясини сақлаб қолишни мақсад қилган.

Олдинда янги чақирувлар ва юқори стандартлар

Янги мавсум олдидан Арсенал олдида турган вазифалар янада масъулиятли ва мураккаб ҳисобланади. Жамоа Чемпионлар лигаси ва ички мусобақаларда бир вақтнинг ўзида кураш олиб бориш учун ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан тайёр туриши талаб этилади. Артета ўз интервюларида футболчиларнинг имкониятларини янада кенгайтириб, ўрнатилган юқори стандартларни сақлаб қолиш муҳимлигини бот-бот таъкидлаб келмоқда.

Микел Артетанинг Арсеналда қолиши нафақат мухлислар, балки клубнинг келгуси йиллардаги стратегик ривожланиши учун ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Раҳбариятнинг бу борадаги қатъий позицияси жамоанинг узоқ муддатли барқарорлиги ва ғалабали йўлдан давом этишига бўлган ишончни янада мустаҳкамлайди.

АрсеналМикел АртетаРичард ГарликкПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиМурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиБугун, 18:26Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Бугун, 18:21Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинЮвентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинБугун, 18:17Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаЮвентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаБугун, 17:54Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 17:37Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиЛоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиБугун, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди