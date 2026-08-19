Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқлади
Арсенал бош директори Ричард Гарликк Микел Артета билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаш масаласи яқин орада ижобий ҳал этилишини тасдиқлади. Артетанинг амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кирган бўлса-да, клуб раҳбарияти келишувни фақат вақт масаласи деб баҳоламоқда.
Лондоннинг Арсенал клуби бош директори Ричард Гарликк жамоа бош мураббийи Микел Артета билан янги узоқ муддатли шартнома имзолаш масаласи яқин орада ижобий ҳал этилишини тасдиқлади. BBC Sport нашри маълумотига кўра, испаниялик мутахассиснинг амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кирганига қарамай, клуб раҳбарияти бу борада мутлақо хотиржам ва келишувни фақатгина вақт масаласи деб баҳоламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Микел Артета сўнгги йилларда Шимолий Лондонда мислсиз натижаларга эришиб, жамоанинг ўйин услуби ва ички маданиятини тубдан ўзгартириб юборди. У ўтган мавсумда Арсенал клубига 2004-йилги афсонавий даврдан бери илк бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини олиб келиб, Манчестер Сити ҳукмронлигига барҳам берди ва жамоани мамлакатнинг етакчи кучига айлантирди.
Шунингдек, испаниялик мураббий қўл остида Лондон клуби UEFA Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб бориб, Европанинг энг элит жамоалари сафидан жой олди. Бу каби улкан муваффақиятлар мухлисларда бош мураббийнинг келажагига бўлган қизиқишни янада ошириб юборгани сир эмас.
Раҳбарият ва мураббий ўртасида тўлиқ ўзаро тушуниш мавжудРичард Гарликкнинг таъкидлашича, томонлар ўртасида ҳеч қандай таранглик йўқ ва ҳар икки томон ҳам ҳамкорликни давом эттириш истагида қатъий турибди. Клуб бош директори ҳозирги вақтда барча эътибор трансфер ойнасидаги ишларга қаратилганини, аммо расмий ҳужжатларни расмийлаштириш ишлари охирига етиб бораётганини маълум қилди.
“Микел Арсеналда қолишни хоҳлайди ва биз ҳам Микелнинг клубимизда бўлишини истаймиз. Буни янги шартномага муҳрлаш фақатгина вақт масаласидир. Барчамиз хотиржам ва ўзимизга тўлиқ ишонамиз. Ҳозирча трансфер ойнасини сарҳисоб қиляпмиз ва ишончим комилки, Микелнинг шартномаси тез орада ҳал бўлади”, — дея Гарликкнинг сўзларини келтиради BBC Sport.
Артетанинг ўзи ҳам клубда ишлаётганидан ниҳоятда мамнун эканини ва жамоада шакллантирилган илк таркиб маданиятидан миннатдорлигини бир неча бор таъкидлаган. У клубнинг келажакдаги режаларига тўлиқ мос келади ва жамоанинг ўсиш траекториясини сақлаб қолишни мақсад қилган.
Олдинда янги чақирувлар ва юқори стандартларЯнги мавсум олдидан Арсенал олдида турган вазифалар янада масъулиятли ва мураккаб ҳисобланади. Жамоа Чемпионлар лигаси ва ички мусобақаларда бир вақтнинг ўзида кураш олиб бориш учун ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан тайёр туриши талаб этилади. Артета ўз интервюларида футболчиларнинг имкониятларини янада кенгайтириб, ўрнатилган юқори стандартларни сақлаб қолиш муҳимлигини бот-бот таъкидлаб келмоқда.
Микел Артетанинг Арсеналда қолиши нафақат мухлислар, балки клубнинг келгуси йиллардаги стратегик ривожланиши учун ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Раҳбариятнинг бу борадаги қатъий позицияси жамоанинг узоқ муддатли барқарорлиги ва ғалабали йўлдан давом этишига бўлган ишончни янада мустаҳкамлайди.
…