Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўллади

·2·Спорт
Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўллади
Қисқача

Диде Дрогба Ян Диомандега Жозе Моуринью қўл остида ишлаш учун жуда кўп меҳнат қилиш кераклигини, мураббий эса ажойиб ва яхши инсон эканини айтди. Мадриднинг «Реал» клуби сафига ёзги трансферлар ойнасида қўшилган Ян Диоманде бу суҳбат тафсилотларини сўзлаб берди. «Реал Мадрид» Ла Лига янги мавсумидаги илк расмий учрашувини 22 август, шанба куни сафарда «Эспанол»га қарши ўтказади.

Мадриднинг «Реал» клуби сафига ёзги трансферлар ойнасида келиб қўшилган иқтидорли футболчи Ян Диоманде «Челси» ва Кот-д’Ивуар футболи афсонаси Дидье Дрогба билан бўлиб ўтган қизиқарли суҳбат тафсилотларини сўзлаб берди. Дрогба ёш юлдузга Жозе Моуриньо қўл остида тўп суриш ва мураббий билан қандай ишлаш кераклиги бўйича муҳим маслаҳат берган.

«У яхши инсон, лекин кўп ишлашинг керак»: Дрогбанинг маслаҳати

Ян Диоманде афсонавий ҳужумчи билан мулоқот чоғида олган огоҳлантириши ва тавсияларини қуйидагича эсга олди:

"Бир неча кун олдин мен Дидье Дрогба билан гаплашдим. У менга: «Эҳтиёт бўл, Моуриньо менинг отам. Сен жуда кўп меҳнат қилишинг керак, лекин у ажойиб ва яхши инсон».", — деди Ян Диоманде.

Диоманде, Моуриньо ва «Реал»нинг янги мавсуми тафсилотлари

Кўрсаткич

Маълумот ва асосий фактлар

Футболчи

Ян Диоманде («Реал Мадрид»нинг ёзги янги хариди)

Маслаҳат берган юлдуз

Дидье Дрогба («Челси» ва Кот-д'Ивуар афсонаси)

Бош мураббий

Жозе Моуриньо («Реал Мадрид»)

Тарихий боғлиқлик

Дрогба Моуриньони доимо футболдаги отаси сифатида эътироф этган

Илк расмий учрашув

22 август, шанба — «Эспаньол»га қарши сафар ўйини

Моуриньо ва Дрогба: Футболдаги «ота ва ўғил» муносабатлари

Ўз вақтида Дидье Дрогба «Челси»даги муваффақиятли йиллари давомида португалиялик мутахассис Жозе Моуриньони бир неча бор футболдаги отаси деб атаган. Улар ўртасидаги самимий ва талабчан муносабатлар Лондон клубига кўплаб совринларни тақдим этган. Эндиликда ушбу талабчанлик синовидан Ян Диоманде «Қироллик клуби» сафида ўтишига тўғри келади.

«Реал Мадрид» Испания чемпионатининг (Ла Лига) янги мавсумидаги илк расмий учрашувини 22 август, шанба куни сафарда «Эспаньол» жамоасига қарши баҳс билан бошлайди.

Сизнингча, Ян Диоманде Жозе Моуриньо бошчилигидаги «Реал»нинг асосий таркибида муҳим юлдузга айлана оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва «Реал Мадрид» мухлисларига ушбу қизиқарли хабарни дарҳол улашинг!

Дидье ДрогбаЖозе МоуриньюРеал МадридЧелсиЭспаньол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 20:16Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиКаталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 19:34Жоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиЖоãо Канцело Барселона сафида Чемпионлар лигасини ютишни мақсад қилдиБугун, 18:54Геноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаГеноа ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номларни кўриб чиқмоқдаБугун, 18:12Жо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиЖо Коул Челси белгилаган нархни кескин танқид қилдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)