Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўллади
Диде Дрогба Ян Диомандега Жозе Моуринью қўл остида ишлаш учун жуда кўп меҳнат қилиш кераклигини, мураббий эса ажойиб ва яхши инсон эканини айтди. Мадриднинг «Реал» клуби сафига ёзги трансферлар ойнасида қўшилган Ян Диоманде бу суҳбат тафсилотларини сўзлаб берди. «Реал Мадрид» Ла Лига янги мавсумидаги илк расмий учрашувини 22 август, шанба куни сафарда «Эспанол»га қарши ўтказади.
Мадриднинг «Реал» клуби сафига ёзги трансферлар ойнасида келиб қўшилган иқтидорли футболчи Ян Диоманде «Челси» ва Кот-д’Ивуар футболи афсонаси Дидье Дрогба билан бўлиб ўтган қизиқарли суҳбат тафсилотларини сўзлаб берди. Дрогба ёш юлдузга Жозе Моуриньо қўл остида тўп суриш ва мураббий билан қандай ишлаш кераклиги бўйича муҳим маслаҳат берган.
«У яхши инсон, лекин кўп ишлашинг керак»: Дрогбанинг маслаҳати
Ян Диоманде афсонавий ҳужумчи билан мулоқот чоғида олган огоҳлантириши ва тавсияларини қуйидагича эсга олди:
"Бир неча кун олдин мен Дидье Дрогба билан гаплашдим. У менга: «Эҳтиёт бўл, Моуриньо менинг отам. Сен жуда кўп меҳнат қилишинг керак, лекин у ажойиб ва яхши инсон».", — деди Ян Диоманде.
Диоманде, Моуриньо ва «Реал»нинг янги мавсуми тафсилотлари
Кўрсаткич
Маълумот ва асосий фактлар
Футболчи
Ян Диоманде («Реал Мадрид»нинг ёзги янги хариди)
Маслаҳат берган юлдуз
Дидье Дрогба («Челси» ва Кот-д'Ивуар афсонаси)
Бош мураббий
Жозе Моуриньо («Реал Мадрид»)
Тарихий боғлиқлик
Дрогба Моуриньони доимо футболдаги отаси сифатида эътироф этган
Илк расмий учрашув
22 август, шанба — «Эспаньол»га қарши сафар ўйини
Моуриньо ва Дрогба: Футболдаги «ота ва ўғил» муносабатлари
Ўз вақтида Дидье Дрогба «Челси»даги муваффақиятли йиллари давомида португалиялик мутахассис Жозе Моуриньони бир неча бор футболдаги отаси деб атаган. Улар ўртасидаги самимий ва талабчан муносабатлар Лондон клубига кўплаб совринларни тақдим этган. Эндиликда ушбу талабчанлик синовидан Ян Диоманде «Қироллик клуби» сафида ўтишига тўғри келади.
«Реал Мадрид» Испания чемпионатининг (Ла Лига) янги мавсумидаги илк расмий учрашувини 22 август, шанба куни сафарда «Эспаньол» жамоасига қарши баҳс билан бошлайди.
Сизнингча, Ян Диоманде Жозе Моуриньо бошчилигидаги «Реал»нинг асосий таркибида муҳим юлдузга айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва «Реал Мадрид» мухлисларига ушбу қизиқарли хабарни дарҳол улашинг!
…