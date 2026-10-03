Ҳимоядаги жиддий йўқотиш: «Реал» Асенсионинг жароҳатидан сўнг 3 нафар номзодни танлади

·1·Спорт
Ҳимоядаги жиддий йўқотиш: «Реал» Асенсионинг жароҳатидан сўнг 3 нафар номзодни танлади

Мадриднинг «Реал» клуби кутилмаган муаммога дуч келди. Марказий ҳимоячи Рауль Асенсио жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиққани сабабли «қироллик клуби» шошилинч равишда марказий ҳимоя чизиғини кучайтириш устида бош қотирмоқда.

Испаниянинг Fichajes нашри тарқатган хабарга кўра, мадридликлар селекция хизмати мудофаа маркази учун қисқа рўйхат шакллантирган бўлиб, ундан уч нафар таниқли ҳимоячи жой олган.

«Реал» шорт-листидаги 3 номзод: кимлар бор?

Мадрид гранди нишонида турган футболчилар:

  1. Хакобо Рамон («Комо») — асосий ва устувор вариант;

  2. Нико Шлоттербек («Боруссия Дортмунд»);

  3. Алессандро Бастони («Интер»).

Айни дамда «Реал» раҳбарияти энг маъқул ва қулай вариант сифатида ўз тарбияланувчиси Хакобо Рамонга эътибор қаратмоқда.

9 миллион евролик қайта сотиб олиш банди ва асосий тўсиқ

«Реал» Рамон бўйича трансферни анча қулай шартларда амалга ошириши мумкин:

  • Мадрид клуби 2025 йилнинг ёзида 20 ёшли ҳимоячини Италиянинг «Комо» жамоасига 2,5 миллион еврога сотган эди.

  • Битимга кўра, «Реал» футболчининг ҳуқуқларини 50 фоизини ўзида сақлаб қолган ва шартномага бир қатор қайтариб олиш бандларини киритган. Келаси ёзда мадридликлар уни 9 миллион евро эвазига қайтариб олиш имкониятига эга.

Бироқ трансферга асосий тўсиқ пул эмас, футболчининг шахсий хоҳиши бўлиши мумкин. Ҳозирда Хакобо Рамон «Комо» сафида мунтазам равишда бошланғич таркибда майдонга тушмоқда. Доимий ўйин амалиётини йўқотишни истамаётгани боис унинг Мадридга захирага қайтишга унчалик мойил эмаслиги айтилмоқда.

Маълумот ўрнида, Ла Лиганинг ортда қолган етти туридан сўнг «Реал» 15 очко билан турнир жадвалининг 4-поғонасида бормоқда.

Реал МадридРауль АсенсиоХакобо РамонЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКеча 11:51Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолдиКилиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди29 сентябр 19:57“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...“Реал” клубида афсонавий тўртинчи рақамнинг янги эгаси маълум бўлди...15 июн 20:25Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Реал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирдаРеал Мадрид Килиан Мбаппе жароҳати сабаб хавотирда26 сентябр 16:51Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айландиМадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньюнинг асосий қуролига айланди23 сентябр 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди