Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодми
Родри Барселона сафига ўтганидан сўнг, Манчестер Сити унинг ўрнини боса оладиган футболчини изламоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жо Коул Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандесни бу вазифа учун мос номзод деб ҳисобламоқда. Бироқ Коулнинг фикрича, Родри каби футболчининг ўрнини биргина ўйинчи билан тўлиқ тўлдириб бўлмайди ва Манчестер Ситига икки нафар футболчи керак бўлиши мумкин.
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш ва таянч зонадаги бўшлиқни тўлдириш учун фаол изланишлар олиб бормоқда. Паддй Повер нашри хабар беришича, испаниялик етакчи Родри Барселона сафига ўтиб кетганидан сўнг, “шаҳарликлар” олдида унинг ўрнини боса оладиган футболчини топиш каби улкан ва мураккаб вазифа кўндаланг бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Родри ўтган давр мобайнида нафақат Манчестер Сити клубининг, балки бутун Премер-лиганинг энг устун ва тактик жиҳатдан муҳим ўйинчиларидан бирига айланган эди. Унинг майдондаги ҳаракатлари жамоага барқарорлик бахш этиб, рақиблар устидан устунлик ўрнатишда ҳал қилувчи рол ўйнаган эди. Шу боисдан ҳам унинг кетиши мураббийлар штаби ва клуб селекция бўлими учун жиддий бошқотирмага айланди.
Энзо Фернандес вариантининг муҳокамалариАнглия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жо Коулнинг фикрича, Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандес бу вазифани бажариш учун мукаммал техник профилга эга футболчи ҳисобланади. Коулнинг таъкидлашича, аргентиналик ярим ҳимоячининг индивидуал маҳорати ва босим остида ўйнай олиш қобилияти уни Манчестер Сити учун идеал трансфер нишонига айлантиради.
Шу билан бирга, мутахассис бу трансфер атрофидаги вазият анча чигал кечишини таъкидлади. Жо Коулнинг сўзларига кўра, Энзо Фернандес ўз фаолиятини давом эттириш учун янги чақирувларни истамоқда ва унга бир нечта нуфузли клублар қизиқиш билдирмоқда. Шу сабабли мазкур трансфер атрофидаги музокаралар молиявий шартларга бориб тақалиши кутилмоқда.
Бир футболчи билан муаммони ҳал қилиб бўладимиБироқ Жо Коул Родри каби ноёб ва миқёсли ўйинчининг ўрнини биргина футболчи билан тўлиқ ёпиб бўлмаслигини ҳам алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, Родри ўзининг жисмоний кучи ва тактик заковати эвазига майдон марказини деярли ёлғиз ўзи назорат қилиб келган ва аввалги мувозанатни сақлаб қолиш учун Манчестер Сити клубига икки нафар ўйинчи керак бўлиши мумкин.
Ҳозирги пайтда Энзо Фернандес келажаги ва унинг эҳтимолий трансфери футбол жамоатчилиги ҳамда ОАВ томонидан қизғин муҳокама қилинмоқда. Манчестер Сити клуби раҳбарияти эса янги мавсум олдидан таркибни кучайтириш йўлида энг мақбул қарорни қабул қилиш учун трансфер бозоридаги имкониятларни диққат билан ўрганишда давом этмоқда.
…