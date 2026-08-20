Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодми

·2·Спорт
Энзо Фернандес Родри ўрнига муносиб номзодми
Қисқача

Родри Барселона сафига ўтганидан сўнг, Манчестер Сити унинг ўрнини боса оладиган футболчини изламоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жо Коул Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандесни бу вазифа учун мос номзод деб ҳисобламоқда. Бироқ Коулнинг фикрича, Родри каби футболчининг ўрнини биргина ўйинчи билан тўлиқ тўлдириб бўлмайди ва Манчестер Ситига икки нафар футболчи керак бўлиши мумкин.

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш ва таянч зонадаги бўшлиқни тўлдириш учун фаол изланишлар олиб бормоқда. Паддй Повер нашри хабар беришича, испаниялик етакчи Родри Барселона сафига ўтиб кетганидан сўнг, “шаҳарликлар” олдида унинг ўрнини боса оладиган футболчини топиш каби улкан ва мураккаб вазифа кўндаланг бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Родри ўтган давр мобайнида нафақат Манчестер Сити клубининг, балки бутун Премер-лиганинг энг устун ва тактик жиҳатдан муҳим ўйинчиларидан бирига айланган эди. Унинг майдондаги ҳаракатлари жамоага барқарорлик бахш этиб, рақиблар устидан устунлик ўрнатишда ҳал қилувчи рол ўйнаган эди. Шу боисдан ҳам унинг кетиши мураббийлар штаби ва клуб селекция бўлими учун жиддий бошқотирмага айланди.

Энзо Фернандес вариантининг муҳокамалари

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Жо Коулнинг фикрича, Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандес бу вазифани бажариш учун мукаммал техник профилга эга футболчи ҳисобланади. Коулнинг таъкидлашича, аргентиналик ярим ҳимоячининг индивидуал маҳорати ва босим остида ўйнай олиш қобилияти уни Манчестер Сити учун идеал трансфер нишонига айлантиради.

Шу билан бирга, мутахассис бу трансфер атрофидаги вазият анча чигал кечишини таъкидлади. Жо Коулнинг сўзларига кўра, Энзо Фернандес ўз фаолиятини давом эттириш учун янги чақирувларни истамоқда ва унга бир нечта нуфузли клублар қизиқиш билдирмоқда. Шу сабабли мазкур трансфер атрофидаги музокаралар молиявий шартларга бориб тақалиши кутилмоқда.

Бир футболчи билан муаммони ҳал қилиб бўладими

Бироқ Жо Коул Родри каби ноёб ва миқёсли ўйинчининг ўрнини биргина футболчи билан тўлиқ ёпиб бўлмаслигини ҳам алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, Родри ўзининг жисмоний кучи ва тактик заковати эвазига майдон марказини деярли ёлғиз ўзи назорат қилиб келган ва аввалги мувозанатни сақлаб қолиш учун Манчестер Сити клубига икки нафар ўйинчи керак бўлиши мумкин.

Ҳозирги пайтда Энзо Фернандес келажаги ва унинг эҳтимолий трансфери футбол жамоатчилиги ҳамда ОАВ томонидан қизғин муҳокама қилинмоқда. Манчестер Сити клуби раҳбарияти эса янги мавсум олдидан таркибни кучайтириш йўлида энг мақбул қарорни қабул қилиш учун трансфер бозоридаги имкониятларни диққат билан ўрганишда давом этмоқда.

Манчестер СитиЭнзо ФернандесРодриПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...Бугун, 17:00Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Бугун, 16:40«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этдиБугун, 16:38Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди