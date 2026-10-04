Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!
Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий Жорже Жезуш ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ўртасида чиққан можаро жамоанинг медиа макондаги мавқеига кучли зарба берди. Юлдуз футболчининг жамоани тарк этиши ортидан терма жамоанинг расмий саҳифасидан бир неча кун ичида 2 миллиондан ортиқ обуначи чиқиб кетди.
41 ёшли фахрий футболчининг миллий жамоа билан хайрлашуви мухлислар орасида катта норозилик тўлқинини келтириб чиқарди.
Статистикадаги кескин қулаш: «Роналду эффекти»
Оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқ кузатувчилари рақамлардаги кескин фарқни қайд этишмоқда:
Можарога қадар Португалия терма жамоасининг расмий аккаунтини 25 миллиондан ортиқ мухлис кузатиб бораётган эди.
3 октябрь ҳолатига кўра, саҳифадаги обуначилар сони 22,9 миллионгача тушиб кетди. Қисқа вақт ичида 2,1 миллиондан зиёд фойдаланувчи аккаунтни тарк этган.
Роналдусиз дастлабки ғалаба ва Жезушнинг 100 фоизлик натижаси
Медиадаги йўқотишларга қарамай, майдондаги натижалар ҳозирча мураббий Жорже Жезушнинг фойдасига ишламоқда:
Криштиану Роналдусиз майдонга тушган илк учрашувда португалияликлар сафарда Дания терма жамоасини 4:2 ҳисобида таслим этди.
Жезуш бошқаруви остида жамоа ўтказилган барча 3 та ўйинда ғалаба қозониб, 9 очко билан ўз гуруҳида яккапешқадамлик қилмоқда.
Португалияликлар навбатдаги расмий учрашувни 4 октябрь куни ўз майдонида Норвегияга қарши ўтказади.
Роналдунинг кетиши миллий жамоанинг спорт формасига таъсир қилмаган бўлса-да, унинг глобал машҳурлиги ва маркетинг салоҳиятига жиддий путур етказганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…