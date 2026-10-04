Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!

·34·Спорт
Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!

Португалия миллий терма жамоасида бош мураббий Жорже Жезуш ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду ўртасида чиққан можаро жамоанинг медиа макондаги мавқеига кучли зарба берди. Юлдуз футболчининг жамоани тарк этиши ортидан терма жамоанинг расмий саҳифасидан бир неча кун ичида 2 миллиондан ортиқ обуначи чиқиб кетди.

41 ёшли фахрий футболчининг миллий жамоа билан хайрлашуви мухлислар орасида катта норозилик тўлқинини келтириб чиқарди.

Статистикадаги кескин қулаш: «Роналду эффекти»

Оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқ кузатувчилари рақамлардаги кескин фарқни қайд этишмоқда:

  • Можарога қадар Португалия терма жамоасининг расмий аккаунтини 25 миллиондан ортиқ мухлис кузатиб бораётган эди.

  • 3 октябрь ҳолатига кўра, саҳифадаги обуначилар сони 22,9 миллионгача тушиб кетди. Қисқа вақт ичида 2,1 миллиондан зиёд фойдаланувчи аккаунтни тарк этган.

Роналдусиз дастлабки ғалаба ва Жезушнинг 100 фоизлик натижаси

Медиадаги йўқотишларга қарамай, майдондаги натижалар ҳозирча мураббий Жорже Жезушнинг фойдасига ишламоқда:

  • Криштиану Роналдусиз майдонга тушган илк учрашувда португалияликлар сафарда Дания терма жамоасини 4:2 ҳисобида таслим этди.

  • Жезуш бошқаруви остида жамоа ўтказилган барча 3 та ўйинда ғалаба қозониб, 9 очко билан ўз гуруҳида яккапешқадамлик қилмоқда.

  • Португалияликлар навбатдаги расмий учрашувни 4 октябрь куни ўз майдонида Норвегияга қарши ўтказади.

Роналдунинг кетиши миллий жамоанинг спорт формасига таъсир қилмаган бўлса-да, унинг глобал машҳурлиги ва маркетинг салоҳиятига жиддий путур етказганини кўрсатмоқда.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалия миллий терма жамоасиРоналду эффекти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12Бруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлдиБруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлдиБугун 01:01Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиБугун 01:04Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Кеча 09:17Улар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлариУлар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлари2 октябр 22:19Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқдаРоналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқда2 октябр 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди