Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ламине Ямал 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг Лионель Мессига футболга қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирганини маълум қилди.
- Ушбу ғалаба Испанияга мундиал кубогини олиб келди ва Ямалнинг жаҳон чемпиони бўлишини таъминлади, шу билан бирга бу мағлубият 39 ёшли Мессининг халқаро фаолиятига якун ясади.
Испания терма жамоаси ҳамда Барселона клубининг юлдузи Ламине Ямал 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидан кейин Лионель Месси билан бўлиб ўтган ҳиссиётларга бой суҳбати тафсилотларини оммага ошкор қилди. Те Гуардиан нашрига берган интервюсида 19 ёшли иқтидор финалда Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг афсонавий футболчига нима деганини айтиб берди. Бу учрашув нафақат Испания учун мундиал кубагини келтирди, балки жаҳон футболида авлодлар алмашинувининг рамзий кўринишига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган турнирнинг ҳал қилувчи беллашуви кескин курашларга бой ўтди. Драматик кечган тўқнашувда Ферран Торреснинг қўшимча бўлимлардаги ҳал қилувчи голи Испанияга ғалаба келтирди. Ушбу зафар ёш Ямалнинг жаҳон чемпиони бўлишини таъминлаб, унинг дунёдаги энг порлоқ ёш футболчи эканини яна бир бор тасдиқлади. Иккинчи томондан, бу мағлубият 39 ёшни қарши олган Лионель Мессининг халқаро миқёсдаги бой фаолиятига ачинарли якун ясади.
Ўйиндан сўнг майдонда юзага келган манзаралар бутун дунё эътиборини тортди: бир томонда кўз ёш тўккан хафа Месси, иккинчи томонда эса ғалабадан сармаст бўлган Ямал бор эди. Шундай қандайдир қизғин байрамона лаҳзаларда Барселона академияси тарбияланувчиси ўзидан олдинги афсонанинг ёнига бориб, у билан юзма-юз самимий мулоқот қилишни лозим топди. Ямалнинг сўзларига кўра, у ўша пайтда фахрий футболчининг спорт тарихидаги мислсиз ўрнини эътироф этишни истаган.
Самимий миннатдормчилик ва қалбга яқин сўзларЁш вингернинг таъкидлашича, унинг бу ҳаракати камералар учун ўйналган шоу ёки ясама ҳолат эмас эди. У томошабинлар эътиборини жалб қилиш учун эмас, балки бутунлай юракдан чиққан ҳиссиётлар билан иш тутганини билдирди. "Мен унга футболга берган барча нарсаси учун раҳмат айтдим," дея тушунтирди Ламине Ямал Те Гуардиан нашрига берган интервюсида. Унинг қўшимча қилишича, мазкур қадам шунчаки чиройли расмга тушиш учун эмас, балки ички эҳтиёждан келиб чиққан.
Мулоқот давомида футболчилар орасидаги машҳур интернет мемига айланган сурат ҳам эсга олинди. Ламине гўдак бўлган пайтида Лионель Месси уни чўмилтираётгани акс этган архив фотосурати бутун дунё бўйлаб тарқалиб, чинакам футбол фольклорига айланганди. Бироқ Ямалнинг тан олишича, дастлаб бу суратнинг кенг оммага эълон қилинишига унинг ўзи қарши бўлган ва отасидан уни ўчириб ташлашни сўраган.
Вингернинг тушунтиришича, у ўша пайтда ортиқча таққослашлар ва босимлардан қочишни истаган. "Мен Месси бўлишни хоҳламасдим, шунчаки Ламин бўлишни истагандим," дейди у. Футболчи ўз йўлини мустақил равишда босиб ўтишни ва фақат ўз меҳнати билан юқори чўққиларга чиқишни мақсад қилганини таъкидлади. Эндиликда эса у ўз мақсадига эришиб, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган ҳолда дунёнинг энг сара ўйинчилари қаторидан жой олди.
Изоҳлар 0
…