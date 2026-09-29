Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб берди

·22·Спорт
Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбатини очиб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ламине Ямал 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг Лионель Мессига футболга қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирганини маълум қилди.
  • Ушбу ғалаба Испанияга мундиал кубогини олиб келди ва Ямалнинг жаҳон чемпиони бўлишини таъминлади, шу билан бирга бу мағлубият 39 ёшли Мессининг халқаро фаолиятига якун ясади.

Испания терма жамоаси ҳамда Барселона клубининг юлдузи Ламине Ямал 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидан кейин Лионель Месси билан бўлиб ўтган ҳиссиётларга бой суҳбати тафсилотларини оммага ошкор қилди. Те Гуардиан нашрига берган интервюсида 19 ёшли иқтидор финалда Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг афсонавий футболчига нима деганини айтиб берди. Бу учрашув нафақат Испания учун мундиал кубагини келтирди, балки жаҳон футболида авлодлар алмашинувининг рамзий кўринишига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган турнирнинг ҳал қилувчи беллашуви кескин курашларга бой ўтди. Драматик кечган тўқнашувда Ферран Торреснинг қўшимча бўлимлардаги ҳал қилувчи голи Испанияга ғалаба келтирди. Ушбу зафар ёш Ямалнинг жаҳон чемпиони бўлишини таъминлаб, унинг дунёдаги энг порлоқ ёш футболчи эканини яна бир бор тасдиқлади. Иккинчи томондан, бу мағлубият 39 ёшни қарши олган Лионель Мессининг халқаро миқёсдаги бой фаолиятига ачинарли якун ясади.

Ўйиндан сўнг майдонда юзага келган манзаралар бутун дунё эътиборини тортди: бир томонда кўз ёш тўккан хафа Месси, иккинчи томонда эса ғалабадан сармаст бўлган Ямал бор эди. Шундай қандайдир қизғин байрамона лаҳзаларда Барселона академияси тарбияланувчиси ўзидан олдинги афсонанинг ёнига бориб, у билан юзма-юз самимий мулоқот қилишни лозим топди. Ямалнинг сўзларига кўра, у ўша пайтда фахрий футболчининг спорт тарихидаги мислсиз ўрнини эътироф этишни истаган.

Самимий миннатдормчилик ва қалбга яқин сўзлар

Ёш вингернинг таъкидлашича, унинг бу ҳаракати камералар учун ўйналган шоу ёки ясама ҳолат эмас эди. У томошабинлар эътиборини жалб қилиш учун эмас, балки бутунлай юракдан чиққан ҳиссиётлар билан иш тутганини билдирди. "Мен унга футболга берган барча нарсаси учун раҳмат айтдим," дея тушунтирди Ламине Ямал Те Гуардиан нашрига берган интервюсида. Унинг қўшимча қилишича, мазкур қадам шунчаки чиройли расмга тушиш учун эмас, балки ички эҳтиёждан келиб чиққан.

Мулоқот давомида футболчилар орасидаги машҳур интернет мемига айланган сурат ҳам эсга олинди. Ламине гўдак бўлган пайтида Лионель Месси уни чўмилтираётгани акс этган архив фотосурати бутун дунё бўйлаб тарқалиб, чинакам футбол фольклорига айланганди. Бироқ Ямалнинг тан олишича, дастлаб бу суратнинг кенг оммага эълон қилинишига унинг ўзи қарши бўлган ва отасидан уни ўчириб ташлашни сўраган.

Вингернинг тушунтиришича, у ўша пайтда ортиқча таққослашлар ва босимлардан қочишни истаган. "Мен Месси бўлишни хоҳламасдим, шунчаки Ламин бўлишни истагандим," дейди у. Футболчи ўз йўлини мустақил равишда босиб ўтишни ва фақат ўз меҳнати билан юқори чўққиларга чиқишни мақсад қилганини таъкидлади. Эндиликда эса у ўз мақсадига эришиб, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритган ҳолда дунёнинг энг сара ўйинчилари қаторидан жой олди.

Ламине ЯмалЛионель МессиЖаҳон чемпионатиБарселонаИспания
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбат тафсилотларини очиқладиЛамине Ямал Лионель Месси билан ЖЧ-2026 финалидан кейинги суҳбат тафсилотларини очиқлади23 июл 12:19Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлди20 июл 12:59Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрди15 сентябр 13:15Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорлади13 сентябр 21:59Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳза20 июл 10:57Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди14 сентябр 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди