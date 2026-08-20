Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»
«Барселона» спорт директори Деку Родри «Реал»дан олиб қўйиш учун эмас, жамоани кучайтириш мақсадида трансфер қилинганини айтди. Испаниялик яримҳимоячи «Манчестер Сити»дан бонусларни ҳисобга олган ҳолда 76,5 миллион евро эвазига сотиб олинган. Дастлаб Родри «Барселона» режаларида бўлмаган, бироқ имконият пайдо бўлгач, клуб ундан фойдаланган. Деку Родридан жамоага катта ҳисса қўшишини кутмоқда.
«Барселона»нинг янги трансфери Родри катта шов-шувларга сабаб бўлди. Испаниялик яримҳимоячига «Реал» ҳам қизиқиш билдиргани айтилган бўлса-да, каталонияликлар уни ўз сафига қўшиб олди.
Энди «Барселона» спорт директори Деку бу трансфер ортидаги ҳақиқий мақсадни очиқлади. Унинг таъкидлашича, клуб Родрини шунчаки рақиб «Реал»га бермаслик учун эмас, балки жамоани кучайтириш мақсадида сотиб олган.
Родри аввал «Барселона» режасида бўлмаган
Маълумотларга кўра, испаниялик яримҳимоячи «Манчестер Сити»дан бонусларни ҳисобга олган ҳолда 76,5 миллион евро эвазига трансфер қилинган.
Декунинг айтишича, дастлаб «Барселона» Родри трансферини амалга ошириш мумкин эмас, деб ҳисоблаган.
«Аввалига Родри режаларимизда йўқ эди, чунки уни қўлга киритишнинг иложи йўқ, деб ўйлагандик. Имконият пайдо бўлганида эса ундан фойдаландик».
Спорт директори ҳар бир трансфер олдиндан синчиклаб муҳокама қилиниши ва унинг жамоа учун аниқ мақсади бўлиши кераклигини таъкидлади.
«Биз уни “Реал”дан олиб қўйиш учун трансфер қилмадик»
Родри учун «Реал» ҳам кураш олиб боргани ҳақидаги хабарлардан кейин ушбу трансфер икки испан гранди ўртасидаги навбатдаги рақобат сифатида қабул қилинган эди.
Бироқ Деку бу фикрга қўшилмаслигини билдирди.
«Биз уни шунчаки “Реал”дан олиб қўйиш учун трансфер қилмадик. Бундай фикр хато бўларди».
Унинг сўзларига кўра, Родрининг асосий афзаллиги — жаҳон футболидаги энг кучли яримҳимоячилардан бири экани.
«Барселона» Родридан нимани кутмоқда?
Деку Родри жамоага катта ҳисса қўша олишига ишонаётганини билдирди.
Масала
«Барселона» позицияси
Трансфер сабаби
Жамоани кучайтириш
Дастлабки режа
Родри аввал асосий режада бўлмаган
Имконият пайдо бўлгач
Трансфер амалга оширилган
«Реал» қизиқиши
Асосий сабаб эмас
Кутилма
Родрининг жамоага катта ҳиссаси
Деку шунингдек, клуб аввал Гордон, Адейеми, Бисиву ва Канселу билан амалга оширилган трансферлардаги каби янги имкониятдан унумли фойдаланганини айтди.
Энди Родридан катта умид бор
76,5 миллион еврога баҳоланаётган трансфер «Барселона»нинг янги мавсум олдиданги энг муҳим қарорларидан бирига айланди. Энди асосий савол — Родри каталонияликлар сарфлаган маблағни майдондаги ўйини билан оқлай оладими?
Декунинг позицияси аниқ: бу трансфер «Реал» билан рақобат учун эмас, «Барселона»ни янада кучайтириш учун амалга оширилган.
Сизнингча, Родри «Барселона» учун 76,5 миллион еврога арзийдиган трансферми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…