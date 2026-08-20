Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»

·17·Спорт
Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»
Қисқача

«Барселона» спорт директори Деку Родри «Реал»дан олиб қўйиш учун эмас, жамоани кучайтириш мақсадида трансфер қилинганини айтди. Испаниялик яримҳимоячи «Манчестер Сити»дан бонусларни ҳисобга олган ҳолда 76,5 миллион евро эвазига сотиб олинган. Дастлаб Родри «Барселона» режаларида бўлмаган, бироқ имконият пайдо бўлгач, клуб ундан фойдаланган. Деку Родридан жамоага катта ҳисса қўшишини кутмоқда.

«Барселона»нинг янги трансфери Родри катта шов-шувларга сабаб бўлди. Испаниялик яримҳимоячига «Реал» ҳам қизиқиш билдиргани айтилган бўлса-да, каталонияликлар уни ўз сафига қўшиб олди.

Энди «Барселона» спорт директори Деку бу трансфер ортидаги ҳақиқий мақсадни очиқлади. Унинг таъкидлашича, клуб Родрини шунчаки рақиб «Реал»га бермаслик учун эмас, балки жамоани кучайтириш мақсадида сотиб олган.

Родри аввал «Барселона» режасида бўлмаган

Маълумотларга кўра, испаниялик яримҳимоячи «Манчестер Сити»дан бонусларни ҳисобга олган ҳолда 76,5 миллион евро эвазига трансфер қилинган.

Декунинг айтишича, дастлаб «Барселона» Родри трансферини амалга ошириш мумкин эмас, деб ҳисоблаган.

«Аввалига Родри режаларимизда йўқ эди, чунки уни қўлга киритишнинг иложи йўқ, деб ўйлагандик. Имконият пайдо бўлганида эса ундан фойдаландик».

Спорт директори ҳар бир трансфер олдиндан синчиклаб муҳокама қилиниши ва унинг жамоа учун аниқ мақсади бўлиши кераклигини таъкидлади.

«Биз уни “Реал”дан олиб қўйиш учун трансфер қилмадик»

Родри учун «Реал» ҳам кураш олиб боргани ҳақидаги хабарлардан кейин ушбу трансфер икки испан гранди ўртасидаги навбатдаги рақобат сифатида қабул қилинган эди.

Бироқ Деку бу фикрга қўшилмаслигини билдирди.

«Биз уни шунчаки “Реал”дан олиб қўйиш учун трансфер қилмадик. Бундай фикр хато бўларди».

Унинг сўзларига кўра, Родрининг асосий афзаллиги — жаҳон футболидаги энг кучли яримҳимоячилардан бири экани.

«Барселона» Родридан нимани кутмоқда?

Деку Родри жамоага катта ҳисса қўша олишига ишонаётганини билдирди.

Масала

«Барселона» позицияси

Трансфер сабаби

Жамоани кучайтириш

Дастлабки режа

Родри аввал асосий режада бўлмаган

Имконият пайдо бўлгач

Трансфер амалга оширилган

«Реал» қизиқиши

Асосий сабаб эмас

Кутилма

Родрининг жамоага катта ҳиссаси

Деку шунингдек, клуб аввал Гордон, Адейеми, Бисиву ва Канселу билан амалга оширилган трансферлардаги каби янги имкониятдан унумли фойдаланганини айтди.

Энди Родридан катта умид бор

76,5 миллион еврога баҳоланаётган трансфер «Барселона»нинг янги мавсум олдиданги энг муҳим қарорларидан бирига айланди. Энди асосий савол — Родри каталонияликлар сарфлаган маблағни майдондаги ўйини билан оқлай оладими?

Декунинг позицияси аниқ: бу трансфер «Реал» билан рақобат учун эмас, «Барселона»ни янада кучайтириш учун амалга оширилган.

Сизнингча, Родри «Барселона» учун 76,5 миллион еврога арзийдиган трансферми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

БарселонаРодриРеал МадридДекуМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиБугун, 22:47Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиБугун, 22:40U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиБугун, 22:38Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаБугун, 21:54Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумЎзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумБугун, 21:35«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)